Fed faiz indirimini ne zaman yapacak? 2024'ün ilk Fed kararı ne oldu?

Fed faiz indirimini ne zaman yapacak? 2024'ün ilk Fed kararı ne oldu?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) 2024'ün ilk toplantısında beklentilere paralel olarak faizi sabit bıraktı. Ancak Fed, "Mart ayında faiz indirimi olur mu?" sorusu için kapıları kapattı. Fed Başkanı Powell, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine gidilmesinin uygun olacağını düşündüğünü belirtti ancak mart ayında indirime gidilmesi için gereken güven seviyesine ulaşılmasını beklemediğini sözlerine ekledi. HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Ekonomi Müdürü Selim Karahan yanıtladı.