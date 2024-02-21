Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Kira vergisi ne kadar? Kira vergisi ödemeyenler için ceza ne?

Ev sahiplerinin kiralardan elde ettiği gelirlerin vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakın takibinde. Peki Kira gelirinden vergi vermeyen 1 milyon ev sahibi nasıl tespit edildi? Kira geliri beyannamesi nasıl verilir? Kira vergisi ne kadar? Kira vergisi ödemeyenler için ceza ne? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak yanıtladı.