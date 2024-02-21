Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Kira vergisi ne kadar? Kira vergisi ödemeyenler için ceza ne?

        Kira gelir beyannamesi nasıl verilir? Kira vergisi ne kadar? Kira vergisi ödemeyenler için ceza ne?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Şubat 2024 - 16:19 Güncelleme: 21 Şubat 2024 - 16:37

        Ev sahiplerinin kiralardan elde ettiği gelirlerin vergileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yakın takibinde. Peki Kira gelirinden vergi vermeyen 1 milyon ev sahibi nasıl tespit edildi? Kira geliri beyannamesi nasıl verilir? Kira vergisi ne kadar? Kira vergisi ödemeyenler için ceza ne? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Finans Editörü Rahim Ak yanıtladı.

         

        BAKMADAN GEÇME

        'Sandık Kokusu', 11'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de
        'Sandık Kokusu', 11'inci bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de
        Özel: İş birliği için özen gösterdik
        Özel: İş birliği için özen gösterdik
        Erdoğan'dan Fetö ile mücadele mesajı
        Erdoğan'dan Fetö ile mücadele mesajı
        Emirhan Delibaş neden gönderildi?
        Emirhan Delibaş neden gönderildi?