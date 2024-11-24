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        Anasayfa Video Kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı

        Kış uykusuna yatmayan ayı ortalığı birbirine kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Kasım 2024 - 23:18 Güncelleme: 24 Kasım 2024 - 23:21

        Merkeze bağlı Dörtyol köyünde kış uykusuna yatmayan ayı, 23 Kasım Cumartesi günü saat 17.58’de evlerin arka kısmında bulunan istinat duvarının üzerindeki yolda yürürken güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde evlerin olduğu bölgeye doğru duvarın üzerinde yürüyen ayının ilk önce duvarın sağ alt kısmında bulunan evleri kontrol ettiği görüldü. Sonrasında duvarın üzerindeki su dolu bidonu fark eden ayı, onunla oynamaya başladı. Bidonu devirince suyun hızlı bir şekilde aktığını gören ayı, korkarak duvarın sağ kısmında bulan çay tarım arazisine girerek hızlıca kaçtı.

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