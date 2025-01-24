Otizm gözden kaçabiliyor! Bu belirtilere dikkat!

Otizm spektrumunun artık oldukça geniş bir yelpazede yer aldığı için vaka sayılarında artış meydana geldiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Otizm spektrumu hafif-orta-ağır olarak 3 gruba ayrılıyor. Ağır olan otizmi doktorlar çok kolay tanıyor. Hafif spektrumda olanlar ise genelde atlanıyor. Daha önceki kriterlere göre 100 kişide bir görülen otizm, artık otizm kriterlerinin değişmesiyle birlikte 50 kişide bir görülüyor. En yeni kriterler ise otizm vakalarının 30 kişide bire indiğini gösteriyor. Örneğin, otizmli çocukta sosyal ilişki kurmakta güçlük, arkadaşlık kuramama, yalnız kalma, sohbet kurabilmede-karşısındaki insanın jestlerini, mimiklerini, vücut dilini okumakta güçlük, konuşma geriliği olabilir. Otizmi olan çocukların en az yarısında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu da görülür" dedi.