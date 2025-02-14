14 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...
* İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında re'sen soruşturma açtı
* Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları
* Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenleyerek santralin radyasyon bölümüne ciddi zarar verdiğini duyurdu. Tesisteki radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmazken, Rusya ise saldırı iddiasını reddetti
* Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum
* Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, 'Basit yaralama' ile diğer suçlardan karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi
* Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü