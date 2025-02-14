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        Anasayfa Video 14 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        14 Şubat 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Şubat 2025 - 17:07 Güncelleme: 14 Şubat 2025 - 17:12

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 14 Şubat 2025'in öne çıkan haberleri...

        * İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında re'sen soruşturma açtı

        * Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine değişikliği, CHP'deki önseçim ve yeni anayasa mesajları

        * Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenleyerek santralin radyasyon bölümüne ciddi zarar verdiğini duyurdu. Tesisteki radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmazken, Rusya ise saldırı iddiasını reddetti

        * Fenerbahçe kazandı Galatasaray kaybetti: İşte UEFA ülke puanında son durum

        * Oyuncu Ozan Güven ve eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un, 'Basit yaralama' ile diğer suçlardan karşılıklı yargılandıkları davada, Güven'in 11 yıl 6 aya, Bulutsuz'un ise 4 aydan 1 yıla kadar hapsi istendi

        * Bugün 14 Şubat Sevgililer Günü

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