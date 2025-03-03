3 Mart 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 3 Mart 2025'in öne çıkan haberleri...

* Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 39.05, aylık enflasyon ise yüzde 2.27 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2023'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına indi

* İstanbul Avcılar'da bir kişi, karısı ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendi hayatına son verdi

* Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığı daldı, polis operasyon başlattı. Yerel basın olayda bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi

* Üst üste puan kayıpları yaşayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'a yönetimden destek geldi

* Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 4 Ocak'tan bu yana tedavi gören 75 yaşındaki sanatçı Edip Akbayram dün saat 19.30.'da hayatını kaybetti

* Üniversite sınavına hazırlanan adaylar için YKS başvurusu bugün saat 23.59’da sona erecek