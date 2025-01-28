28 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...
* Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ifadesinde "Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim" dedi. MHP lideri Bahçeli "Sorumlular hesap vermeli" derken, CHP lideri Özel de yangın sonrası çıkan yetki tartışmalarına tepki gösterdi
* Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım'ın hâkimlikte "Bunların hepsi iftiradır, karalamadır" dediği öğrenildi. Tanık olarak ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na da "yalan tanıklık" soruşturması açıldı
* Çin'in yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD piyasalarında deprem etkisi yaratması sonrası pek çok milyarderin serveti de eridi. Nvidia hisseleri yüzde 17 değer kaybıyla 600 milyar doların üzerine kayıp yaşadı
* Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, bir süredir devam eden protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu
* Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurdu
*TOKİ, 20 ilde 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış, 5 Şubat günü saat 10.30'da gerçekleşecek.