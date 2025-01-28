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        Anasayfa Video 28 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        28 Ocak 2025: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ocak 2025 - 16:50 Güncelleme: 28 Ocak 2025 - 17:20

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 28 Ocak 2025'in öne çıkan haberleri...

        * Grand Kartal Otel'in Genel Müdürü Emir Aras ifadesinde "Merdivenlerden indim, dışarı çıktım. İkaz butonlarına basamadım çünkü yangın çok yoğundu. O anda hiçbir şey düşünemedim" dedi. MHP lideri Bahçeli "Sorumlular hesap vermeli" derken, CHP lideri Özel de yangın sonrası çıkan yetki tartışmalarına tepki gösterdi

        * Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan Ayşe Barım'ın hâkimlikte "Bunların hepsi iftiradır, karalamadır" dediği öğrenildi. Tanık olarak ifade veren Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na da "yalan tanıklık" soruşturması açıldı

        * Çin'in yapay zeka girişimi DeepSeek'in ABD piyasalarında deprem etkisi yaratması sonrası pek çok milyarderin serveti de eridi. Nvidia hisseleri yüzde 17 değer kaybıyla 600 milyar doların üzerine kayıp yaşadı

        * Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic, bir süredir devam eden protestolar nedeniyle istifa ettiğini duyurdu

        * Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Burak Yılmaz ile anlaştığını duyurdu

        *TOKİ, 20 ilde 63 arsayı açık artırma yöntemiyle satışa sunmaya hazırlanıyor. Satış, 5 Şubat günü saat 10.30'da gerçekleşecek.

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