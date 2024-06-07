Sinemada Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç ve Hit Man var; Ajda Pekkan'dan stadyum konseri!

Bu hafta vizyona giren filmler arasında aksiyon, romantik komedi ve korku türleri var. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç (Bad Boys: Ride or Die), şimdiye kadar yaşadıkları en büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalan Mike ve Marcus’un hikayesini konu ediniyor. Haftanın gerilim ve romantik komediyi birleştiren filmlerinden Hit Man, bir kadına yardım ederken uyması gereken kuralları hiçe sayan, tetikçi olarak gizli görev yapan bir polisin hikayesini konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Ishana Shyamalan’ın üstlendiği Gözcüler (The Watchers), insanların gizemli yaratıklar tarafından evcil hayvan olarak tutulduğu Galway'in ücra ormanlarında geçen bir korku macerasına odaklanıyor. Oliver Park yönetmenliğinde vizyona girecek Adak, farkında olmadan bir iblisin serbest kalmasına neden olan bir adamın yaşadıklarını konu ediniyor. Haftanın korku filmlerinden 3. Gece Habis, kendisine cinlerin musallat olmasıyla hayatı kabusa dönen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediniyor. Ayrıca Beyoğlu Sineması'nda bu ayın yönetmeni Halit Refiğ oldu. Ücretsiz olarak seyirciyle buluşan program kapsamında, usta yönetmenin 'Teyzem', 'Karılar Koğuşu' ve 'Vurun Kahpeye' filmlerinin gösterimi yapılacak.

Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.