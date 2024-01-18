15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var! Yetişkinlere ise Lohusa ve Hücreler

Gupse Özay’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde olduğu haftanın komedi filmlerinden Lohusa, yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Sinemada 15 tatilde çocukların izlemesi için 3 film bu hafta vizyona girdi. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Ördeklerin Göçü (Migration), aşırı korumacı babalarını hayatlarının tatilini yapmaya ikna etmeye çalışan bir ördek ailesinin hikayesini konu ediniyor. Afacanlar İş Başa Düştü'nün devam filmi olan Afacanlar Kampta, dedesinin işlettiği çocuk kampında çalışmaya giden Emirhan'ın bu kamp ortamında yaşadığı maceraları anlatıyor. Haftanın bir diğer komedi filmi Kardeş Takımı, anne babalarının aslında birer gizli ajan olduklarını öğrenen kardeşlerin hikayesini anlatıyor.