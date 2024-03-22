27 Mart Dünya Tiyatro Günü için öneriler! Fatih Sultan Mehmet'in portresi sergileniyor! Eflatun ve Sevmek Yüzünden vizyonda

27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Devlet Tiyatrosu ve İBB Şehir Tiyatroları birçok oyunu ücretsiz olarak sahneleyecek. Tiyatro severler davetiyelerini gişelerden temin edebilecek. Ayrıca Melisa Sözen, Ülkü Duru ve Müfit Kayacan'ın rol aldığı Aile Yalanları izleyicisini bekliyor. Çocuklar için ise Akasya Asıltürkmen'in anlatıcılığını yaptığı Pinokyo'nun müzikal masalı öne çıkıyor. Bu hafta yerli ve yabancı çok sayıda film vizyona giriyor. Eflatun ve Sevmek Yüzünden romantik hikayelerin anlatıldığı yerli filmler olurken, Demir Pençe biyografi filmi olarak beyaz perdede yer alıyor. Ölümcül Sır aksiyon severlerin ilgisini çekerken, korku - gerilim türünü sevenler için Hüddam 4: Ahmer ve Queen Mary'nin Laneti bu hafta vizyonda giriyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.