Dune: Çöl Gezegeni, Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü sinemada; Şahları da Vururlar, Uykusuz Bir Rüya Salim tiyatroda! 1 Mart vizyondaki filmler

Bu hafta yine pek çok türde film vizyonda giriyor. Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ahmet Kaya’nın vatana dönüş hikayesini konu ediniyor. Çocukların ve animasyon tutkunları için Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak) filmi vizyonda. haftanın gerilim filmlerinden Sevgili David (Dear David), şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor. Mısırlı yönetmen Rami Imam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat (Abo Nasab), düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikayesini konu ediniyor.

Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un vefatından sonra ölümsüz eseri Şahları da Vururlar ile Ses Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşuyor. Berkay Ateş'in yazıp tek kişilik performansıyla sahnelediği Uykusuz Bir Rüya, Salim oyunu seyircisini bekliyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celâl sergisi 28 Nisan'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.