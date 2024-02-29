Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Video
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Sinema
        Eğlence
        Sağlık
        TV
        Otomobil
        Anasayfa Video Magazin Dune: Çöl Gezegeni, Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü sinemada; Şahları da Vururlar, Uykusuz Bir Rüya Salim tiyatroda! 1 Mart vizyondaki filmler

        Dune: Çöl Gezegeni, Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü sinemada; Şahları da Vururlar, Uykusuz Bir Rüya Salim tiyatroda! 1 Mart vizyondaki filmler

        Dune: Çöl Gezegeni, Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü sinemada; Şahları da Vururlar, Uykusuz Bir Rüya Sal

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Şubat 2024 - 16:42 Güncelleme: 01 Mart 2024 - 10:58

        Bu hafta yine pek çok türde film vizyonda giriyor. Bilim kurgu klasiklerinden Dune serisinin ikinci filmi Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki (Dune: Part Two), ailesini yok edenlere karşı intikam savaşı başlatan Paul Atreides'in hikayesini konu ediniyor. Müzik dünyasının efsanevi ismi Ahmet Kaya’nın hikayesini anlatan Son Şarkı - Ahmet'in Türküsü, Ahmet Kaya’nın vatana dönüş hikayesini konu ediniyor. Çocukların ve animasyon tutkunları için Altın Gaga ve Macera Çetesi (Goldbeak) filmi vizyonda. haftanın gerilim filmlerinden Sevgili David (Dear David), şeytani bir varlığın musallat olmasıyla hayatı değişen bir adamın hikayesini konu ediniyor.  Mısırlı yönetmen Rami Imam’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Şaşkın Damat (Abo Nasab), düğün gününde kendisini beklenmedik olayların içerisinde bulan damadın hikayesini konu ediniyor. 

        Ortaoyuncular, Ferhan Şensoy’un vefatından sonra ölümsüz eseri Şahları da Vururlar ile Ses Tiyatrosu'nda seyirci ile buluşuyor. Berkay Ateş'in yazıp tek kişilik performansıyla sahnelediği Uykusuz Bir Rüya, Salim oyunu seyircisini bekliyor. Sakıp Sabancı Müzesi'nde Unutulmuş Bir Cumhuriyet Kadını: Bütün Yönleriyle Melek Celâl sergisi 28 Nisan'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

        BAKMADAN GEÇME

        Prof. Dr. Görür: Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir
        Prof. Dr. Görür: Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Kerem Aktürkoğlu, trafikte tartışma yaşadı
        Mahallenin maskotu 'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor
        Mahallenin maskotu 'Çirkin' alkış sesi duyunca oynamaya başlıyor
        Doktorların 'yaşamaz' dediği prematüre Muhammed'in kendi küçük hayalleri büyük
        Doktorların 'yaşamaz' dediği prematüre Muhammed'in kendi küçük hayalleri büyük