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        Anasayfa Video Magazin Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma sinemada, Timsah Ateşi sahnede! İşte kültür sanat ajandası

        Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma sinemada, Timsah Ateşi sahnede! İşte kültür sanat ajandası

        Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma sinemada, Timsah Ateşi sahnede! İşte kültür sanat ajandası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2025 - 16:23 Güncelleme: 23 Mayıs 2025 - 09:19

        Bu hafta vizyona giren filmler arasında Görevimiz Tehlike: Son Hesaplaşma öne çıkıyor. Serinin 8. ve son filminde Ethan Hunt, dünya için büyük tehlike oluşturan yapay zeka 'The Entity'i (Varlık) durdurmaya çalışıyor. Animasyon filmi Lilo & Stitch, yalnız bir Hawaiili kız ve parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden kaçak bir uzaylının komik ve dokunaklı hikayesini ekranlara taşıyor. Korku filmi seçenekleri arasında Kabala ve Kefenler öne çıkıyor. Başrollerini Funda Eryiğit ve Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in paylaştığı Timsah Ateşi, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin babalarıyla olan çalkantılı hikayesini konu alıyor. Akustik indie pop’un öncü grubu Kings of Convenience, 28 Mayıs 2025 gecesi KüçükÇiftlik Park’ta sahneye çıkıyor. Harbiye’de ise Balkan gecesi var! Barcelona Gipsy Balkan Orchestra ve Candan Erçetin, unutulmaz bir performans için ilk kez aynı sahnede buluşuyor! Cumhuriyet döneminin önde gelen fotoğraf sanatçılarından Faik Şenol’un İstanbul’a dair arşivinden seçilen eserler, Faik Şenol: Şehrin Hafızası sergisiyle Taksim Sanat’ta sanatseverlerle buluşacak. Botanik illüstrasyon aracılığıyla Anadolu’daki bitki çeşitliliğini görünür kılmayı amaçlayan Anadolu’nun Bitki Mirası sergisi Salt Beyoğlu’ndaki Mutfak alanında görülebilecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, Bilge Tunçer’e değerlendirdi.

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