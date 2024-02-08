İyi Bir Aile Değiliz, Zavallılar sinemada; Cem Yılmaz, Eksik sahnede! 9 Şubat vizyona giren filmler

Haftanın komedi filmlerinden İyi Bir Aile Değiliz, Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Şinasi Yurtsever, Sarp Apak ve Derya Karadaş’lı kadrosuyla vizyona giriyor. "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin devam halkası olan Türkler Çıldırmış Olmalı 2: Mavi Vatan’ın geniş oyuncu kadrosuyla sinemalarda. Haftanın bilim kurgu türündeki filmlerinden Zavallılar (Poor Things), bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. MK Ultra: Gizli Dosyalar, 1960'ların başlarındaki kötü şöhretli CIA ilaç deneylerini yapan, bilimsel sınırları zorlayan parlak bir psikiyatrist olan Ford Strauss'un hikayesini konu ediniyor. Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Harika Kanatlar (Super Wings), dünyanın kahramanları Harika Kanatlar’ın arkadaşları Fei’yi partiye ulaştırma mücadelesini konu ediniyor.

Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca'nın rol aldığı Eksik oyunu sezon boyunca seyircisini bekliyor. Cem Yılmaz yeni stand-up gösterisi CMXXIV ile izleyicisinin karşısına çıkıyor. Selen Ansen’in küratörlüğünü üstlendiği “Farz Et Ki Sen Yoksun” başlıklı sergi Arter'de ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.