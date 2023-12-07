Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks... İşte 8 Aralık vizyondaki filmler ve tiyatrolar

Ünlü şarkıcı Murat Göğebakan'ın hayatını anlatan film 'Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı' bu hafta vizyona girdi. Festivallerin dikkat çeken filmi Past Lives da bu hafta vizyona girdi. Film Türkiye'de 'Başka Bir Hayatta' beyaz perdede olacak. Tiyatroya gitmek isteyenler için bu hafta Haluk Bilginer ve Zuhal Olcay'ı yıllar sonra sahnede buluşturan Kel Diva oyunu dikkat çekiyor. Dasdas'da ise hem sahne dekoruyla hem de çarpıcı hikayesiyle dikkat çeken Titus Kompleks seyircisiyle buluşuyor. Hafta sonunu keyifli kılmak isteyenler için sergi önerisi ise İstiklal Caddesi'nden geldi. Meşher'de yer alan “Göz Alabildiğine İstanbul” sergisi ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.