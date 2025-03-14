Yüzüklerin Efendisi sinemada; Küvetteki Gelinler tiyatroda! İşte haftanın kültür sanat ajandası

Bu hafta sinemalarda Yüzüklerin Efendisi ve Alacakaranlık ile nostalji rüzgarı esecek. İki film yeniden beyaz perdede izleyiciyle buluşacak. Vizyona yeni giren filmler arasında ise yerli dram filmi Gecenin Kıyısı ve Cannes'da prömiyerini yapan, cesur ve feminist bir hikayeyi anlatan Balkondaki Kadınlar öne çıkıyor. Akbank Kısa Film Festivali de 17-27 Mart tarihlerinde 21. kez düzenlenecek.

ENKA Sanat'ta 19 Mart'ta "Macbeth", 21 Mart'ta ise "Müfettişler" izleyici ile buluşacak. "Küvetteki Gelinler" 19 Mart’ta Alan Kadıköy'de sahnelenecek. Bahar Konserleri’nde Geordie Greep, 19 Mart'ta Blind İstanbul'da olacak. Phaeton Piyano Üçlüsü (Phaeton Piano Trio) 17 Mart’ta CRR'de, Tango Fusion 19 Mart'ta Süleyman Seba Kültür Sanat Merkezi'nde olacak. Evin Kaçar'ın ilk kişisel sergisi Kolektif "İZ", 31 Mart’a kadar Haliç Sanat 3’te ziyaretçileriyle buluşacak. Benim Peri Masalım başlıklı karma sergi de 20 Nisan'a kadar Ruzy Gallery'de olacak. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.