Zaferin Rengi, Madame Web, Hatıran Yeter sinemada, Öteki sahnede! İşte 16 Şubat vizyondaki filmler

Bu hafta dramdan komediye, bilim kurgudan biyografiye kadar çok sayıda film vizyonda giriyor. Senaristliğini ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği Zaferin Rengi, Fenerbahçe futbol takımının Harington Kupası kapsamında karşı karşıya geldiği Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı elde ettiği zaferi konu ediniyor. Haftanın bilim kurgu filmlerinden Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtarmaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesi anlatılıyor. C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenlliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği Hatıran Yeter, duyma ve konuşma engelli Baha ve Yeşim'in hayatın farklı engellerine çarpan aşkını konu ediniyor. Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajlarıyla nesillere ilham olan Bob Marley'in hayat hikayesini ve müziğini konu ediniyor. Tiyatro sahnesinde ise Öteki oyunu var. Sinemanın başarılı yönetmeni Emin Alper'in Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyor.

Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern'de gösterilirken, Gülfem Kessler’den 'Pathosformel' sergisi, Mecidiyeköy'de 'Memleketimden İnsan Manzaraları' sergileri ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.