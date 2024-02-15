Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Video
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Sinema
        Eğlence
        Sağlık
        TV
        Otomobil
        Anasayfa Video Magazin Zaferin Rengi, Madame Web, Hatıran Yeter sinemada, Öteki sahnede! İşte 16 Şubat vizyondaki filmler

        Zaferin Rengi, Madame Web, Hatıran Yeter sinemada, Öteki sahnede! İşte 16 Şubat vizyondaki filmler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Şubat 2024 - 19:40 Güncelleme: 16 Şubat 2024 - 09:55

        Bu hafta dramdan komediye, bilim kurgudan biyografiye kadar çok sayıda film vizyonda giriyor.  Senaristliğini ve yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un üstlendiği Zaferin Rengi, Fenerbahçe futbol takımının Harington Kupası kapsamında karşı karşıya geldiği Birleşik Krallık işgal kuvvetleri karma futbol takımına karşı elde ettiği zaferi konu ediniyor. Haftanın bilim kurgu filmlerinden Madame Web, hayatlarını tehdit eden bir tehlikeden kurtarmaya çalışan, ileride farklı süper kahramanlara evrilecek üç genç kadının hikayesi anlatılıyor. C Takımı, 30 yıldır arkadaş olan altı kişinin yaşadığı maceraları konu ediniyor. Senaristliğini ve yönetmenlliğini Ömer Faruk Yardımcı’nın üstlendiği Hatıran Yeter,  duyma ve konuşma engelli Baha ve Yeşim'in hayatın farklı engellerine çarpan aşkını konu ediniyor. Bob Marley: One Love, sevgi ve birlik mesajlarıyla nesillere ilham olan Bob Marley'in hayat hikayesini ve müziğini konu ediniyor. Tiyatro sahnesinde ise Öteki oyunu var. Sinemanın başarılı yönetmeni Emin Alper'in Dostoyevski'nin 'Öteki' adlı aynı eserinden sahneye uyarladığı ve yönettiği ilk tiyatro oyunu olma özelliğini taşıyor. 

        Oscar’ın Yabancıları İstanbul Modern'de gösterilirken, Gülfem Kessler’den 'Pathosformel' sergisi, Mecidiyeköy'de 'Memleketimden İnsan Manzaraları' sergileri ziyaretçilerini bekliyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.

        BAKMADAN GEÇME

        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
        Tekirdağ'da özel bakım merkezinde kalan kişiyi darbeden şüpheli tutuklandı
        Kargo gemisi 51 metre derinlikte
        Kargo gemisi 51 metre derinlikte
        "BATUHAN A" isimli geminin arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili su altı görüntüleri
        "BATUHAN A" isimli geminin arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili su altı görüntüleri
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!
        MİT'ten Suriye'de nokta operasyonu!