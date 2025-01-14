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        Anasayfa Video Sağlık Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?

        Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ocak 2025 - 11:06 Güncelleme: 17 Ocak 2025 - 17:00

        Çin'de HMPV vakalarının artışı endişelere sebep olurken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, HMPV'nin en çok çocuklar arasında yayıldığını söyledi. HMPV vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyleyen Dr. Seçkin, "Çocukların yarısı 2 yaşına kadar, büyük çoğunluğu 5 yaşına kadar bu enfeksiyonu geçirmiş oluyor. Çocuklarda RSV’den sonra ikinci sık zatürre ve bronşiolit etkenidir. Bulguları RSV virüsüne benzer; ancak test yapmadan diğer virüslerden ayırt etmek çok zordur" ifadelerini kullandı.

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