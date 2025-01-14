Çin'de yayılan HMPV virüsü Türkiye'de görülüyor mu?

Çin'de HMPV vakalarının artışı endişelere sebep olurken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, HMPV'nin en çok çocuklar arasında yayıldığını söyledi. HMPV vakalarının Türkiye'de de görüldüğünü söyleyen Dr. Seçkin, "Çocukların yarısı 2 yaşına kadar, büyük çoğunluğu 5 yaşına kadar bu enfeksiyonu geçirmiş oluyor. Çocuklarda RSV’den sonra ikinci sık zatürre ve bronşiolit etkenidir. Bulguları RSV virüsüne benzer; ancak test yapmadan diğer virüslerden ayırt etmek çok zordur" ifadelerini kullandı.