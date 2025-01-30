Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Çocuk sık sık eşyalarını unutuyorsa, ödevlerini yapmıyor ya da yapamıyorsa, oyuna katılmıyor, arkadaşlarıyla iletişimi iyi değilse ve aile, öğretmenden çocuğun derslere iyi konsantre olamadığı ve konsantrasyon bozukluğu yaşadığına dair geri dönüşler alıyorsa bu durum akıllara gelmelidir" uyarısında bulundu.