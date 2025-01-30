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        Anasayfa Video Sağlık Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?

        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?

        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Ocak 2025 - 18:28 Güncelleme: 01 Şubat 2025 - 09:58

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Çocuk sık sık eşyalarını unutuyorsa, ödevlerini yapmıyor ya da yapamıyorsa, oyuna katılmıyor, arkadaşlarıyla iletişimi iyi değilse ve aile, öğretmenden çocuğun derslere iyi konsantre olamadığı ve konsantrasyon bozukluğu yaşadığına dair geri dönüşler alıyorsa bu durum akıllara gelmelidir" uyarısında bulundu.

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