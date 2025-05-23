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        Anasayfa Video Sağlık Sıcaklarla gelen sivrisinek tehlikesi! Bir bebeğin hayatını karartmıştı: Batı Nil Virüsü ne zaman tehlikeli?

        Sıcaklarla gelen sivrisinek tehlikesi! Bir bebeğin hayatını karartmıştı: Batı Nil Virüsü ne zaman tehlikeli?

        Sıcaklarla gelen sivrisinek tehlikesi! Bir bebeğin hayatını karartmıştı: Batı Nil Virüsü ne zaman te

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        Habertürk
        Giriş: 23 Mayıs 2025 - 16:22 Güncelleme: 24 Mayıs 2025 - 09:32

        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Batı Nil Virüsü, enfekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 1'inde ciddi belirtilere neden olur. Bebeklerde ve 70 yaşın üzerindeki bireylerde daha ağır seyreder. Hastaneye yatırılan hastalarda, nörolojik sekeller, şiddetli kas güçsüzlüğü ve tam felç gelişir. Hastaların yüzde 1’inde meningoensefalit gelişir ve ne yazık ki hastalarda yüzde 10 ihtimalle felç veya ölüm meydana gelir" dedi.

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