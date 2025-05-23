Sıcaklarla gelen sivrisinek tehlikesi! Bir bebeğin hayatını karartmıştı: Batı Nil Virüsü ne zaman te

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Batı Nil Virüsü, enfekte olan kişilerin yaklaşık yüzde 1'inde ciddi belirtilere neden olur. Bebeklerde ve 70 yaşın üzerindeki bireylerde daha ağır seyreder. Hastaneye yatırılan hastalarda, nörolojik sekeller, şiddetli kas güçsüzlüğü ve tam felç gelişir. Hastaların yüzde 1’inde meningoensefalit gelişir ve ne yazık ki hastalarda yüzde 10 ihtimalle felç veya ölüm meydana gelir" dedi.