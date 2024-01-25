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        Anasayfa Video Sağlık X hastalığı nedir? Nereden çıktı X hastalığı? Belirtileri var mı?

        X hastalığı nedir? Nereden çıktı X hastalığı? Belirtileri var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ocak 2024 - 16:44 Güncelleme: 25 Ocak 2024 - 17:05

        X hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda bilinmeyen ve bir salgına ya da bir pandemiye neden olabilecek bulaşıcı bir durumu ifade etmek için kullandığı etiket. Ortaya atılan bu terim, yeni keşfedilen bir patojen veya yeni kazanılmış pandemi potansiyeline sahip bilinen herhangi bir patojen anlamında kullanılabilir. İkinci tanıma göre, aslında covid-19 ilk X hastalığıydı. Ancak gelecekte bir başka hastalık da olabilir. Yani X hastalığı şuan var olan bir hastalık değil, sadece bir kavram. HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Haberturk.com Editörü Demet Demirkır yanıtladı.

         

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