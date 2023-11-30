Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina! İşte 1 Aralık vizyondaki filmler, tiyatro ve müzeler

Bu hafta vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi, ilk filmden 5 yıl sonra izleyici ile buluştu. Feyyaz Yiğit'in senaryosunu yazdığı devam niteliği taşıyan Ölümlü Dünya 2'de ilk filmdeki gibi Ali Atay yönetmen koltuğunda oturuyor. Bu hafta sonu tiyatroya gitmek isteyenler için ise Balina oyunu öne çıkıyor. Samuel D. Hunter’ın aynı isimli oyunundan uyarlanarak ilk kez Türkiye'de tiyatro sahnesine taşınan oyun tiyatroseverlerle buluşuyor. Oyunun kadrosunda Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen yer alıyor. Peki hafta sonunu keyifli kılacak sergi ve müzeler nerede? Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.