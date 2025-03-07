Mickey 17 sinemada, Markiz Pastanesi'nde 'Dehşetli Güzel' performansı! İşte kültür sanat ajandası

Bu hafta Oscar ödülü alan filmler yeniden vizyona girerken, yılın en çok merak edilen filmlerinden kara komedi – bilim kurgu tarzındaki “Mickey 17” de vizyona girdi. Roma imparatorluğuna meydan okumaya cüret eden bir kadının hikayesinin anlatıldığı “Boudica” da hatanın öne çıkan filmlerinden. Baraj inşaatı gerekçesi ile boşaltılan köylerinde kalarak inatla ve sabırla eğitim almak isteyen çocuklar ve onlara örnek olan Çiğdem’in hikâyesinin anlatıldığı “Çiğdem” filmi öne çıkan yerli filmler arasında yer alıyor. Ozi: Doğanın Koruyucusu da haftanın animasyon filmi. 'Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler' tiyatro oyunu 17 Mart’ta Fişekhane’de, Cihat Tamer ve Zihni Göktay ile “Bir Varmış Bir Yokmuş” 9 Mart'ta Akatlar Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Cemal Reşit Rey'de 2 konser bu haftanın önerileri arasında. Emin Fındıkoğlu’nun caz topluluğu ile konseri 10 Mart’ta, İstiklal Marşı’nın kabulünün 104. yılı anısına 11 farklı beste ilk kez 12 Mart'ta CRR’de olacak. Emel Sayın'dan 8 Mart Kadınlar Günü Konseri Zorlu PSM'de. Yasemin Baydar ve Birol Demir’den oluşan :mentalKLINİK’in ‘Dehşetli Güzel’ adını verdikleri performansları Markiz Pastanesi'nde 16 Mart’a kadar olacak. Belkıs Balpınar’ın 'Zamanla Dokunanlar' sergisi 27 Nisan’a kadar Anna Laudel'de. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.