Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan... İşte 15 Aralık vizyona giren filmler, tiyatro ve sergiler

Daha önce filmi de çekilen Roald Dahl'ın popüler çocuk kitabı "Charlie'nin Çikolata Fabrikası"na dayanan Wonka filmi bu hafta vizyona giriyor. Filmde Willy Wonka’nın maceralarına ve fabrikada çalışan Umpa Lumpalarla nasıl tanıştığına odaklanıyor. Zeki Demirkubuz'un son filmi Hayat bu haftanın çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. Hayat filminin başrollerinde Miray Daner ve Burak Dakak'ın yer alıyor. Bu hafta vizyona giren bir diğer film, Arap Kadri ve Tarzan, karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediyor. Tiyatroya gitmek isteyenler için AKM'de başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı Amadeus oyunu izleyicisini bekliyor. Ayrıca AKM'de yeni yıl konserleri de sanat severleri bekliyor. İstanbul Modern'de Nuri Bilge Ceylan'ın Başka Bir Yerde sergisi hafta sonu için bir seçenek oalrak öne çıkıyor. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.