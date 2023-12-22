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        Anasayfa Video Spor Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı? Skor ne olur?

        Süper Lig'de derbi heyecanı! Fenerbahçe'mi, Galatasaray mı? Skor ne olur?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Aralık 2023 - 13:56 Güncelleme: 23 Aralık 2023 - 09:36

        Pazar günü Süper Lig'de derbi heyecanı yaşanacak. Galatasaray, ebedi dostu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk olacak. Peki Kadıköy'de skor ne olur? Haberturk.com Editörleri Helin Genç ve Rüzgar Ali Özkan sokağa çıktı, taraftarların nabzını tuttu.

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