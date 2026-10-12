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        Haberler Yaşam 1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor: Dünyanın en pahalı baharatının gramı altınla yarışıyor!

        1 kilo için 150 bin çiçek toplanıyor: Dünyanın en pahalı baharatının gramı altınla yarışıyor!

        Birbirinden küçük çiçeklerden elde edilen safran, zahmetli hasadı ve sınırlı üretimiyle dünyanın en değerli baharatları arasında yer alıyor. Her çiçekten yalnızca üç kırmızı tepecik alınırken, bir kilogram kuru safran üretmek için yaklaşık 150 bin ila 170 bin çiçeğin işlenmesi gerekiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Ekim 2026 - 11:11 Güncelleme:
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        Bir kilogramı için 150 bin çiçek toplanıyor!

        Bir çiçekten yalnızca birkaç ince tel elde ediliyor, ancak bu küçük parçalar dünyanın en değerli baharatlarından birine dönüşüyor. Kendine özgü rengi ve aromasıyla mutfaklarda kullanılan safranın değerini belirleyen en önemli etkenlerden biri, üretiminin ne kadar zahmetli olduğu. Her çiçekten yalnızca üç kırmızı tepecik toplanıyor; bu parçalar tek tek ayrılıp kurutuluyor. Binlerce çiçeğin aynı işlemden geçirilmesi ise safranın sofralara ulaşmasının ardındaki emeği gözler önüne seriyor.

        SAFRANIN SIRRI ÇİÇEĞİNİN İÇİNDE SAKLI

        Safran, bilimsel adı Crocus sativus olan bitkinin çiçeklerinden elde ediliyor. Mor renkli çiçeğin ortasında bulunan üç kırmızı tepecik, özenle ayrılarak kurutuluyor ve baharat olarak kullanılıyor. Safranın karakteristik rengi ve aroması da bu hassas bitki parçalarından geliyor.

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        BİR KİLOGRAM SAFRAN İÇİN YÜZ BİNLERCE ÇİÇEK

        Safran üretimindeki en çarpıcı ayrıntı, ihtiyaç duyulan çiçek sayısı. Bir kilogram kuru safran elde etmek için yaklaşık 150 bin ila 170 bin çiçeğin işlenmesi gerekebiliyor. Çiçeklerin toplanması ve kırmızı tepeciklerin ayrılması çoğunlukla elle yapıldığı için üretim yoğun emek gerektiriyor.

        Çiçeklerin hassas yapısı da bu süreci zorlaştırıyor. Her birinden elde edilen miktarın son derece az olması, yüksek miktarda safran üretmek için çok sayıda çiçeğin işlenmesini zorunlu kılıyor.

        MUTFAKLARDA NEDEN BU KADAR DEĞERLİ?

        Safran, yemeklere kattığı kendine özgü aroma ve sarı-altın tonlarındaki renkle biliniyor. Pilavlardan bazı et yemeklerine ve tatlılara kadar farklı tariflerde kullanılan baharat, yoğun aroması nedeniyle genellikle az miktarda tüketiliyor.

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        Bir kilogram safran için yüz binlerce çiçeğin işlenmesi, bu baharatın değerinin ardındaki temel nedenlerden birini ortaya koyuyor. Küçücük kırmızı tepeciklerin sofralara ulaşması, çiçeklerin toplanmasından kurutulmasına kadar uzanan titiz ve zahmetli bir üretim sürecine dayanıyor.

        * Kaynakça: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Royal Horticultural Society (RHS)

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