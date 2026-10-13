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        Haberler Yaşam 2 ton plastik atıktan ev yaptılar! Sadece 15 saatte tamamlandı

        2 ton plastik atıktan ev yaptılar! Sadece 15 saatte tamamlandı

        Brezilya'da iki ton geri dönüştürülmüş plastikten 27 metrekarelik bir ev inşa edildi. Yaklaşık 15 saatte kurulan konut; güneş panelleri, yağmur suyu toplama sistemi ve atık su arıtma teknolojisiyle dikkat çekti. Proje, geri dönüşüm ve barınma ihtiyacını bir araya getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 09:20 Güncelleme:
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        2 ton plastik atıktan ev yaptılar! Sadece 15 saatte tamamlandı

        Milyonlarca ton plastik atığın çevreye zarar verdiği bir dünyada, bu kez atıklar bir evin duvarlarına dönüştü. Brezilya’nın Sao Paulo metropol bölgesindeki Carapicuíba kentinde hayata geçirilen proje, kullanılan malzemeler ve kısa inşaat süresiyle dikkat çekti. Geri dönüştürülmüş plastikten üretilen modüler parçalarla kurulan ev, yaklaşık 15 saatte tamamlandı. Üstelik yapıda güneş enerjisinden yağmur suyu toplamaya kadar farklı sistemlere de yer verildi.

        TUĞLA YERİNE PLASTİK KULLANDILAR! EVİ 15 SAATTE KURDULAR

        Moradia Semente Eco Sustentável adı verilen konut, Temmuz 2023’te TETO Brasil, Fuplastic, Amanco Wavin ve Biosaneamento kuruluşlarının iş birliğiyle inşa edildi.

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        Geleneksel tuğla ve harç yerine birbirine geçmeli plastik modüllerin kullanıldığı yapının duvarlarında iki ton geri dönüştürülmüş plastikten yararlanıldı. Kolayca birleştirilebilen parçalar sayesinde evin montajı yaklaşık 15 saatte tamamlandı. Çatısında da atık ambalajlardan elde edilen geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı.

        27 METREKARELİK EVİN İÇİNDE NELER VAR?

        Yaklaşık 27 metrekarelik ev, temel barınma ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı. Konutta mutfakla birleşik bir oturma alanı, ayrı bir yatak odası ve banyo bulunuyor. Pencereler, temiz su bağlantısı ve elektrik tesisatı da yapının donanımları arasında yer alıyor.

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        Küçük bir alanda temel yaşam ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanan konut, geri dönüştürülmüş malzemelerin farklı bir kullanım alanını ortaya koyuyor.

        GÜNEŞ PANELLERİNDEN ATIK SU ARITMAYA KADAR DİKKAT ÇEKEN SİSTEMLER

        Projede yalnızca geri dönüştürülmüş malzemeler değil, kaynakların verimli kullanılmasını destekleyen sistemler de öne çıktı. Güneş panelleri elektrik üretimi için kullanılırken, çatıdaki oluklar yağmur suyunun toplanmasını sağlıyor.

        Atık suların arıtılması için biyodigester sistemi kuruldu. Arıtma sürecinin ardından suyun toprağa verilmesine yardımcı olmak amacıyla bir sızdırma hendeği de oluşturuldu. Böylece evde enerji üretimi, yağmur suyunun toplanması ve atık su yönetimi için farklı çözümler bir araya getirildi.

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        9 ÇOCUK ANNESİ İÇİN YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞTURULDU

        Evin yararlanıcısı, 45 yaşındaki Rejane Alves de Souza oldu. Dokuz çocuk annesi ve 12 torun sahibi olan Souza, sağlık sorunları yaşayıp işini kaybettikten sonra Carapicuíba’daki Porto de Areia bölgesinde, temel güvenlik ve hijyen koşullarından yoksun bir yapıda yaşamaya başlamıştı.

        TETO Brasil ve iş birliği yaptığı kuruluşların hayata geçirdiği proje, Souza’ya daha uygun koşullarda yaşayabileceği bir konut sağladı. Böylece geri dönüşüm odaklı çalışma, aynı zamanda barınma ihtiyacına yönelik bir sosyal konut uygulamasına dönüştü.

        HEDEF BİN KONUTA ULAŞMAKTI!

        Carapicuíba’da kurulan ev, TETO Brasil’in sosyal konut çalışmalarında pilot uygulama olarak değerlendirildi. Modelin bin konut çözümüne ulaşacak şekilde yaygınlaştırılması hedeflendi.

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        Ancak bu hedefin gerçekleştirilmesi finansmana, malzeme teminine ve arazilerin teknik uygunluğuna bağlıydı. İki ton plastik atığın yaklaşık 15 saatte bir eve dönüştürülmesi, projenin en dikkat çekici yönü oldu. Uygulama, geri dönüştürülmüş malzemelerin barınma çözümlerinde nasıl değerlendirilebileceğine ilişkin çarpıcı bir örnek sundu.

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        #plastik
        #ev
        #brezilya
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