Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Astrolojiye inananlar gerçekten narsist mi? Bilim insanlarından ezber bozan araştırma!

        Astrolojiye inananlar gerçekten narsist mi? Bilim insanlarından ezber bozan araştırma!

        İsveç'te yapılan araştırma, astrolojiye inanma eğilimi ile narsisizm ve zeka testleri arasındaki dikkat çekici ilişkiyi ortaya koydu. Peki, burç takip eden herkes narsist mi? İşte bilimsel verilerle yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 16:17 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Astrolojiye inananlar gerçekten narsist mi?

        Astrolojiye inanmak yalnızca yıldızlara ve burçlara duyulan ilgiyle mi ilgili, yoksa kişilik özellikleriyle de bağlantısı var mı? İsveç'teki Lund Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, astrolojiye inanma eğilimi ile narsisizm ve zeka arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada narsisizm, astroloji inancını açıklayan değişkenler arasında öne çıktı. Ancak sonuçlar, burçlara inanan herkesin narsist olduğu anlamına gelmiyor.

        ASTROLOJİYE İNANANLARDA NARSİSİZM İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

        2022 yılında Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan araştırmada 264 katılımcının verileri incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların astrolojiye inanma düzeyleriyle kişilik özellikleri, narsisizm puanları ve bilişsel test sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

        REKLAM

        Bulgular, narsisizmin astroloji inancını açıklayan değişkenler arasında öne çıktığını gösterdi. Çalışmanın başlığı da dikkat çekiciydi: “Even the stars think that I am superior.” Türkçeye “Yıldızlar bile benim üstün olduğumu düşünüyor” şeklinde çevrilebilen bu başlık, araştırmanın ele aldığı ilişkiye gönderme yapıyordu.

        ZEKA İLE BURÇLARA İNANMA ARASINDA NASIL BİR BAĞ VAR?

        Araştırmada bilişsel test puanları ile astrolojiye inanma eğilimi arasında negatif ilişki tespit edildi. Başka bir ifadeyle, araştırmaya katılan kişiler arasında bilişsel test puanları yükseldikçe astrolojiye inanma eğilimi azalma yönünde bir ilişki gözlendi.

        REKLAM

        ABD'de 2025 yılında yayımlanan ve 8 bin 553 kişinin verilerini inceleyen ayrı bir araştırmada da sözel beceri üzerinden değerlendirilen zeka ile astroloji inancı arasında negatif ilişki bulundu. Eğitim düzeyi de astrolojiye inanma eğilimiyle bağlantılıydı.

        Ancak iki çalışma aynı araştırma değil. ABD'deki çalışma, esas olarak zeka ve eğitim düzeyi ile astroloji inancı arasındaki ilişkiye odaklandı.

        BURÇLARA İNANAN HERKES NARSİST Mİ?

        Araştırma sonuçlarını, astrolojiye inanan herkesin narsist olduğu şeklinde yorumlamak doğru değil. Lund Üniversitesi çalışması 264 katılımcıyla yürütüldü ve sonuçlar tek başına bütün topluma genellenemez.

        REKLAM

        Üstelik narsisizm ölçeğinde yüksek puan almak, bir kişiye doğrudan narsistik kişilik bozukluğu tanısı konulabileceği anlamına gelmiyor. Araştırma, astrolojiye inanmanın narsisizme neden olduğunu da kanıtlamıyor.

        Bilimsel bulgular, astrolojiye inanma eğiliminin bazı kişilik özellikleri ve bilişsel değişkenlerle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Ancak bir kişinin yalnızca burçlara inanmasından yola çıkarak kişiliği hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil.

        *Kaynak: Lund Üniversitesi araştırmacılarının Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan çalışması ve 2025 yılında Journal of Individual Differences dergisinde yayımlanan ABD araştırması.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Valisi Gül'den Habertürk'e açıklamalar

        İstanbul Valisi Davut Gül, megakenti etkileyen selle ilgili Habertürk'e açıklamalarda bulundu

        #Astroloji
        #narsist
        #BURÇ
        #ZEKA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Yürekleri ısıtan görüntü! Bakan Çiftçi'den Zeynep bebek paylaşımı
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Türkiye'den Azerbaycan'a bağımsızlık günü kutlaması
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        Doğalgaza zam var mı? Bakan Bayraktar açıkladı
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        İstanbul'daki sel faciasında son durum!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        Fenerbahçe, Asensio'nun ameliyat tarihini açıkladı!
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye: Tehditler karşısında boyun eğmeyeceğiz
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Meclis'te yoğun hafta! Tasfiye edilen fonlar masada
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        Konserde fenalaştılar! 2 can kaybı var!
        6 yıllık seri bitecek mi?
        6 yıllık seri bitecek mi?
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Parmak iziyle çözülen ilk cinayet!
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Vance 2028 seçimlerinde aday olacak mı?
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Süleyman Saim Tekcan hayatını kaybetti
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya düşecek
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        Soner Olgun son yolculuğuna uğurlandı
        "Mağluptur bu yolda galip"
        "Mağluptur bu yolda galip"
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Hamilelik eleştirilerine yanıt verdi
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        Trump'tan İran açıklaması: Biraz daha uzun kalabiliriz
        İronik bir polemik
        İronik bir polemik
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        Fransa'da sarı yelekliler eylemde
        "Tekliflere açığım, para lazım"
        "Tekliflere açığım, para lazım"