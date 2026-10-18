Astrolojiye inananlar gerçekten narsist mi? Bilim insanlarından ezber bozan araştırma!

Astrolojiye inanmak yalnızca yıldızlara ve burçlara duyulan ilgiyle mi ilgili, yoksa kişilik özellikleriyle de bağlantısı var mı? İsveç'teki Lund Üniversitesi araştırmacılarının yürüttüğü bir çalışma, astrolojiye inanma eğilimi ile narsisizm ve zeka arasındaki ilişkiyi inceledi. Araştırmada narsisizm, astroloji inancını açıklayan değişkenler arasında öne çıktı. Ancak sonuçlar, burçlara inanan herkesin narsist olduğu anlamına gelmiyor.

ASTROLOJİYE İNANANLARDA NARSİSİZM İLİŞKİSİ DİKKAT ÇEKTİ

2022 yılında Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan araştırmada 264 katılımcının verileri incelendi. Araştırmacılar, katılımcıların astrolojiye inanma düzeyleriyle kişilik özellikleri, narsisizm puanları ve bilişsel test sonuçları arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.

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Bulgular, narsisizmin astroloji inancını açıklayan değişkenler arasında öne çıktığını gösterdi. Çalışmanın başlığı da dikkat çekiciydi: “Even the stars think that I am superior.” Türkçeye “Yıldızlar bile benim üstün olduğumu düşünüyor” şeklinde çevrilebilen bu başlık, araştırmanın ele aldığı ilişkiye gönderme yapıyordu.

ZEKA İLE BURÇLARA İNANMA ARASINDA NASIL BİR BAĞ VAR?

Araştırmada bilişsel test puanları ile astrolojiye inanma eğilimi arasında negatif ilişki tespit edildi. Başka bir ifadeyle, araştırmaya katılan kişiler arasında bilişsel test puanları yükseldikçe astrolojiye inanma eğilimi azalma yönünde bir ilişki gözlendi.

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ABD'de 2025 yılında yayımlanan ve 8 bin 553 kişinin verilerini inceleyen ayrı bir araştırmada da sözel beceri üzerinden değerlendirilen zeka ile astroloji inancı arasında negatif ilişki bulundu. Eğitim düzeyi de astrolojiye inanma eğilimiyle bağlantılıydı.

Ancak iki çalışma aynı araştırma değil. ABD'deki çalışma, esas olarak zeka ve eğitim düzeyi ile astroloji inancı arasındaki ilişkiye odaklandı.

BURÇLARA İNANAN HERKES NARSİST Mİ?

Araştırma sonuçlarını, astrolojiye inanan herkesin narsist olduğu şeklinde yorumlamak doğru değil. Lund Üniversitesi çalışması 264 katılımcıyla yürütüldü ve sonuçlar tek başına bütün topluma genellenemez.

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Üstelik narsisizm ölçeğinde yüksek puan almak, bir kişiye doğrudan narsistik kişilik bozukluğu tanısı konulabileceği anlamına gelmiyor. Araştırma, astrolojiye inanmanın narsisizme neden olduğunu da kanıtlamıyor.

Bilimsel bulgular, astrolojiye inanma eğiliminin bazı kişilik özellikleri ve bilişsel değişkenlerle ilişkili olabileceğine işaret ediyor. Ancak bir kişinin yalnızca burçlara inanmasından yola çıkarak kişiliği hakkında kesin bir yargıya varmak mümkün değil.

*Kaynak: Lund Üniversitesi araştırmacılarının Personality and Individual Differences dergisinde yayımlanan çalışması ve 2025 yılında Journal of Individual Differences dergisinde yayımlanan ABD araştırması.