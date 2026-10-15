Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bizans ve Osmanlı'nın izlerini bir arada taşıyan Yedikule Kapısı

        Bizans ve Osmanlı'nın izlerini bir arada taşıyan Yedikule Kapısı

        İstanbul kara surlarının Marmara Denizi'ne yaklaştığı güney bölümünde bulunan Yedikule Kapısı, Bizans döneminden Osmanlı'ya uzanan geçmişi, farklı dönemlerde geçirdiği onarımlar ve günümüze ulaşan mimarisiyle kentin değişiminin izlerini taşıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:44 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yedikule Zindanları'na açılıyor... İşte sırları

        AA'nın Şehrin Tarihine Açılan Kapılar başlıklı dosya haberinin dokuzuncu bölümünde, Yedikule Hisarı'nın hemen yakınında konumlanan, Altın Kapı'nın kuzeyinde bulunan Yedikule Kapısı'nın özellikleri ele alındı.

        Surların 11 ve 12 numaralı kuleleri arasında bulunan kapının günümüze ulaşan mimarisinde Osmanlı döneminin izleri öne çıkıyor. Çift sıra tuğladan örülmüş sivri kemeriyle dikkati çeken kapının üzerinde Sultan 3. Ahmed dönemine ait bir onarım kitabesi bulunuyor.

        Kapının bugün yalnızca ana sur hattındaki geçiş bölümü ayakta kalabildi. Yapının surların ön bölümündeki ikinci geçişi ise günümüze ulaşmadı.

        REKLAM

        Kapının ve yakınındaki surların Sultan 3. Ahmed dönemindeki müdahalelerin ardından Sultan 3. Osman devrinde de onarıldığı biliniyor. Bunlar, kapının Osmanlı döneminde Yedikule Hisarı ve çevresindeki kullanımının sürdüğünü gösteren mimari izler olarak kabul ediliyor.

        Geçmişte sur içiyle Yedikule'nin çevresi arasında bağlantı sağlayan kapı, İstanbul'un Bizans ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşan kara surları mirasının parçalarından biri olmayı sürdürüyor.

        "OSMANLI'DA HEM SAVUNMA HEM DE GÜVENLİK AMAÇLI KULLANILDI"

        İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Pektaş, Yedikule Kapısı'nın İstanbul surlarının güney ucu ile Altın Kapı'nın kuzeyinde bulunduğunu söyledi.

        REKLAM

        Bu noktadan sonra kara surlarının Marmara Denizi'ne doğru sona yaklaştığını belirten Pektaş, Yedikule Kapısı'nın kara surlarına açılan, önemli yapılardan birisi olduğunu belirtti.

        Prof. Dr. Pektaş, kapının Bizans döneminde savunma, Osmanlı döneminde ise hem savunma hem de güvenlik amaçlı kullanıldığını kaydetti.

        Günümüzde yalnızca ana sur hattına açılan büyük kemerli bölümünün mevcut olduğuna dikkati çeken Pektaş, şöyle devam etti:

        "Kapının bugün sadece ana, büyük surlara açılan bölümü, kemeri mevcut. Ön sur kısmı günümüze ulaşamamış. Ancak 19. yüzyıl fotoğraflarından buradaki ikinci olan kemerli kapının varlığı az çok tahmin edilebiliyor. Burada yapılan arkeolojik araştırmalar bunun da Bizans döneminden hatta Geç Bizans döneminden kaldığı yönünde. Sivri kemerli ve tuğla, iki sıra tuğlayla örülmüş sivri kemerli bir kapı. Bu yönüyle tamamen Osmanlı özelliği taşımakta. Tuğlalardan dıştaki biraz daha kısa, kemerin karın kısmına bakan bölümü biraz daha uzun tutulmuş."

        REKLAM

        Prof. Dr. Pektaş, kapının en dikkati çekici unsurlarından birinin kemer açıklığının üzerindeki Sultan 3. Ahmed dönemine ait onarım kitabesi olduğunu vurguladı.

        Surların devamında 3. Ahmed ile 3. Osman'ın da iki ayrı kitabesinin daha bulunduğunun altını çizen Pektaş, bunların 18. yüzyılın ortalarına doğru kapı ile bu bölgedeki surların önemli bir onarım geçirdiğini kendilerine gösterdiğine işaret etti.

        "ONARIMLAR YEDİKULE ZİNDANLARI'NA ULAŞIMLA İLGİLİ"

        Pektaş, Yedikule'nin diğer sur kapılarına kıyasla kapsamlı bir müdahale geçirmiş olabileceğini anlatarak, "Hemen Yedikule Zindanları'na ulaşan Osmanlı döneminde de kullanılan bir kapı. Muhtemelen 18. yüzyıldaki bu ardı ardına gelen onarımlar Yedikule Zindanları'na ulaşımla ilgili olmalı" diye konuştu.

        REKLAM

        Kapının şehir tarafında yakın döneme kadar figürlü bir kabartmanın bulunduğunu dile getiren Pektaş, bunların bugün yerinde olmadığını sözlerine ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 14 Ekim 2026 (Fon Teklifi TBMM Gündeminde)

        Bahçeli-Kılıçdaroğlu ne görüştü? Fon teklifi TBMM gündeminde. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selman ile telefonda görüştü. Suudi Arabistan'da füzeler engellendi. İstanbul'da trafikte son durum ne? Papa 14. Leo'ya akciğer kanseri teşhisi. Fransa'da marketlere siber saldırı. Devlet Bahçeli'den fon soruşturmas...
        #istanbul
        #Bizans
        #Osmanlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        İstanbul afeti yaşadı... Metrekareye 242 kg yağış! Can kayıplarımız var
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Bakan Göktaş'tan sosyal medya düzenlemesi açıklaması
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        Gün ağarınca ortaya çıktı! İstanbul'da felaketin fotoğrafları!
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Barajlarda 1 günde rekor artış
        Kurtarıldılar
        Kurtarıldılar
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        42 il için sarı, 6 il için turuncu uyarı! Çok kuvvetli sağanak bekleniyor
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Avrupa'da Fırtına zamanı!
        Yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor
        Yüzde 90'ı Türkiye'de üretiliyor
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Savaşmak yok, hata çok, kalite yok!"
        "Bebeğimi kurtarın"
        "Bebeğimi kurtarın"
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        Beşiktaş, Avrupa'da 2'de 2 peşinde!
        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü
        1 kiloluk palamut 40 liraya düştü
        Trump, Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor
        Trump, Omar'ı vatandaşlıktan atmak istiyor
        Uganda’dan İstanbul’a uzanan organ ticareti girişimi engellendi!
        Uganda’dan İstanbul’a uzanan organ ticareti girişimi engellendi!
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        Alışverişte 12 ay taksit sınırı kaldırıldı
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        52 yaşında üçüncü çocuğuna hamile
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Savaş çok yakında sona erecek, enerji fiyatları düşecek"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        "Türkiye alınan önlemlerle süreci iyi yönetti"
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Eşsiz bir miras bıraktı
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti
        Öldürdüğü babasıyla bir gün yaşadı! Videosunu çekti