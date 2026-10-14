Çamaşır makinesini temizlerken bu ayrıntıyı atlamayın! Kötü kokunun nedeni orada saklanıyor

Çamaşır makinesini düzenli kullanmak, onun her zaman temiz kaldığı anlamına gelmiyor. Zamanla oluşan kalıntılar ve nem, makinenin bazı bölümlerinde istenmeyen kokulara ve lekelere zemin hazırlayabiliyor. Üstelik sorun, yalnızca tamburun içini temizlemekle ortadan kalkmayabiliyor. Özellikle bir bölge var ki bakım sırasında sık sık unutuluyor.

KÖTÜ KOKUNUN KAYNAĞI TAM DA BURASI OLABİLİR

Çamaşır makinesinin kapağını açtığınızda lastik kıvrımlarını kontrol ettiniz mi? Özellikle nemin uzun süre kaldığı bu bölgede deterjan kalıntıları ve kir birikebiliyor. Uygun koşullarda küf oluşumu da görülebiliyor. Lastik kıvrımlarında beliren siyah lekeler bu nedenle göz ardı edilmemeli.

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Sorunun kaynağı yalnızca kapak lastiği olmayabilir. Deterjan çekmecesi, makinenin iç bölümleri ve suyun tahliyesiyle ilgili parçalar da kötü kokunun oluşmasında rol oynayabilir.

SİYAH LEKELERİ TEMİZLEMEK İÇİN NE YAPMALI?

İlk olarak kapak lastiğinin kıvrımlarını nemli bir bezle, makinenin kullanım kılavuzuna uygun şekilde temizleyin. Çıkarılabilir deterjan çekmecesini de talimatlara göre yıkayıp kurutun. Makinenin kazan temizleme programı bulunuyorsa üreticinin önerileri doğrultusunda kullanabilirsiniz.

Ancak siyah lekeler temizliğe rağmen kalıyorsa ya da lastikte hasar görülüyorsa yalnızca yüzey temizliği yeterli olmayabilir. Bu durumda parçanın kontrol edilmesi gerekebilir.

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KÖTÜ KOKUNUN YENİDEN OLUŞMASINI ÖNLEYEN AYRINTI

Temizlik kadar makinenin kullanım sonrası nasıl bırakıldığı da önem taşıyor. Yıkama bittikten sonra çamaşırları uzun süre makinede bekletmemek, kapak lastiğinde kalan nemi silmek ve deterjan çekmecesinin kurumasına imkan vermek koku oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilir.

Bir diğer ayrıntı ise deterjan miktarı. Gereğinden fazla deterjan veya yumuşatıcı kullanmak kalıntı birikimini artırabilir. Makine düzenli temizlenmesine rağmen kötü koku devam ediyorsa gider sistemi ve filtre gibi bölümlerin kontrol edilmesi gerekebilir.