Duş kabini camlarındaki inatçı su lekelerini söküp atıyor! Sirkeyle bu yöntemi deneyin, ovalamaya bile gerek kalmasın!

Duş aldıktan sonra camlarda kalan su damlaları kurudukça beyaz izler bırakabiliyor. Zamanla biriken mineral kalıntıları, özellikle sert su kullanılan bölgelerde duş kabinlerinin mat ve kirli görünmesine neden olabiliyor. Peki, Duş kabini camlarındaki inatçı su lekeleri nasıl çıkarılır? Doğru malzemeler ve birkaç basit adımla temizlik sürecini kolaylaştırmak mümkün.

SİRKEYLE İNATÇI SU LEKELERİNE KARŞI ETKİLİ YÖNTEM

Duş kabini camlarında oluşan beyaz lekeler çoğunlukla sudaki kalsiyum ve magnezyum gibi minerallerin yüzeyde birikmesinden kaynaklanıyor. Beyaz sirke, asidik yapısıyla bu birikintilerin çözülmesine yardımcı olabiliyor.

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Bir sprey şişesine eşit miktarda beyaz sirke ve ılık su ekleyerek karışımı hazırlayabilirsiniz. Karışımı lekeli cam yüzeye püskürtün. Yüzeyin durumuna ve üretici talimatlarına uygun şekilde birkaç dakika beklettikten sonra yumuşak bir süngerle nazikçe silin. Ardından bol suyla durulayıp mikrofiber bezle kurulayın. Lekeler tamamen çıkmadığında işlemi kontrollü biçimde tekrarlayabilirsiniz.

DUŞAKABİN CAMLARINDAKİ İNATÇI LEKELER İÇİN BU HATAYI YAPMAYIN

Camdaki lekeleri çıkarmak için sert telli süngerler, aşındırıcı tozlar veya keskin cisimler kullanmak yüzeyde çiziklere neden olabilir. Özellikle kaplamalı camlarda yanlış temizlik ürünleri yüzeyin zarar görmesine yol açabilir.

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Sabun ve duş jeli kalıntıları için az miktarda sıvı bulaşık deterjanını suyla karıştırarak kullanabilirsiniz. Uygulamanın ardından camı iyice durulamak ve kurulamak, geride yeni izler kalmasını önlemeye yardımcı olur.

SU LEKELERİNİN YENİDEN OLUŞMASINI NASIL ÖNLERSİNİZ?

Duş kabini camlarının sürekli lekelenmesini önlemek için her duşun ardından birkaç saniye ayırmak yeterli olabilir. Camdaki su damlalarını bir çekçek yardımıyla uzaklaştırın. Ardından yüzeyi kuru bir mikrofiber bezle silerek kalan damlaları temizleyin.

Düzenli uygulanan bu yöntem, sudaki minerallerin cam üzerinde birikmesini azaltabilir. Böylece inatçı lekelerin oluşma ihtimali düşerken sonraki temizlikler de kolaylaşır.

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Su itici ürünler kullanmayı düşünüyorsanız yalnızca duş kabini camlarına uygun olduğu belirtilen ürünleri tercih edin. Bulaşık parlatıcısı veya otomobil camları için üretilen su kaydırıcıları, üretici onayı olmadan duş kabininde kullanmayın.

Siz duş kabini camlarındaki inatçı su lekelerini temizlemek için hangi yöntemi kullanıyorsunuz?