Anne ve çocuk aynı anda aynı odada bulunsalar bile, algı pencereleri tamamen farklıdır. Bir olay yaşanırken dikkat edilen detaylar, beklentiler ve hissedilen duygular kişiden kişiye değişir.

Örneğin; bir annenin, çocuğuna arkadaşının doğum gününe gitmeden önce ders çalışmasını söylemesi anne için "sorumluluk bilinci kazandırma" çabasıdır. Ancak çocuk için o an, "sosyal çevresinden soyutlanma ve kısıtlanma" hissinden ibaret olabilir.

Yıllar sonra bu olay masaya yatırıldığında;

Anne, çocuğunun iyiliği için sergilediği koruyucu niyetini hazine gibi saklar.

Çocuk ise, o gün hissettiği hayal kırıklığını ve çaresizliği hatırlar.

Yapılan araştırmalar da bunu doğruluyor: İnsanlar geçmişteki somut ve gözlemlenebilir detaylarda (hava durumu, mekân, kişiler) kolayca uzlaşırken; iş kişisel duygulara ve yorumlara geldiğinde anlatılar tamamen ayrışıyor.