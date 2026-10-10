Tatile gidecekler bakmadan geçmeyin: İşte Dünya'nın en iyi 10 plajı
Dünyanın dört bir yanında, alışılmış tatil rotalarından çok farklı manzaralar sunan kıyılar bulunuyor. Volkanik kayaların çevrelediği siyah kumsallar, tropik ormanların gölgesindeki turkuaz koylar ve kilometrelerce uzanan beyaz sahiller, doğanın sıra dışı güzelliklerini gözler önüne seriyor. Seyahat yayını Traveler.es'in değerlendirmesi üzerinden hazırlanan seçkide, farklı özellikleriyle dikkat çeken 10 plaj öne çıkıyor
Tatil planları yapılırken genellikle denizin berraklığı, kumsalın güzelliği ve güneşli hava koşulları öncelikli tercihler arasında yer alıyor. Ancak dünyanın bazı kıyıları, sundukları doğal manzaralar ve kendilerine özgü coğrafi özelliklerle klasik deniz tatili anlayışının çok ötesine geçiyor. Brezilya'nın okyanusla çevrili adalarından İzlanda'nın volkanik sahillerine, Avustralya'nın uçsuz bucaksız kumsallarından Akdeniz'in koruma altındaki koylarına kadar uzanan bu rotalar, seyahat tutkunlarına birbirinden farklı deneyimler vadediyor. Peki, dünyanın en etkileyici plajları arasında hangi kıyılar bulunuyor? İşte doğal güzellikleri, manzaraları ve sıra dışı özellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen 10 özel sahil.
1. BAÍA DO SANCHO – BREZİLYA
Brezilya'nın Fernando de Noronha takımadalarında bulunan Baía do Sancho, Atlantik Okyanusu'nun ortasında saklı kalmış etkileyici bir doğa köşesi olarak öne çıkıyor. Yüksek kayalıkların arasında uzanan kumsal, berrak denizi ve çevresindeki doğal yaşamla ziyaretçilerini etkiliyor.
Bu plajı diğerlerinden ayıran özelliklerden biri ulaşım biçimi. Karadan sahile inmek isteyenlerin kayalıkların arasındaki dar geçitlerden ve merdivenlerden yararlanması gerekiyor. Bu yolculuk, kıyıya ulaşmayı başlı başına farklı bir deneyime dönüştürüyor.
Koruma altındaki Fernando de Noronha takımadalarının doğal zenginliklerini yansıtan Baía do Sancho, deniz altındaki canlı çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle doğayla iç içe vakit geçirmek ve su altı yaşamını gözlemlemek isteyenler için özel bir rota oluşturuyor.
2. PRAIA DA FALÉSIA – PORTEKİZ
Portekiz'in güneyindeki Algarve bölgesinde yer alan Praia da Falésia, Atlantik kıyılarının en çarpıcı jeolojik manzaralarından birine sahip. Sahil boyunca yükselen kızıl ve turuncu tonlarındaki kayalıklar, açık renkli kumsalla güçlü bir görsel karşıtlık oluşturuyor.
Denizin ve rüzgarın uzun yıllar boyunca şekillendirdiği falezler, özellikle güneş ışığının açısına bağlı olarak farklı renklere bürünüyor. Gün batımına yaklaşırken kayalıkların kızıl tonlarının belirginleşmesi, sahilin en dikkat çekici manzaralarından birini ortaya çıkarıyor.
Praia da Falésia, yalnızca yüzmek isteyenlerin değil, uzun sahil yürüyüşlerinden hoşlananların ve doğa fotoğrafçılığına ilgi duyanların da tercih edebileceği bir yer. Kıyının arkasındaki yüksek kayalıklar, bölgenin karakteristik görünümünü belirliyor.
3. SPIAGGIA DEI CONIGLI – İTALYA
İtalya'nın Lampedusa Adası'nda bulunan Spiaggia dei Conigli, Akdeniz'in en dikkat çekici kıyı manzaralarından birini sunuyor. Tavşan Plajı olarak da tanınan sahil, açık renkli kumları ve farklı tonlara bürünen turkuaz deniziyle tropik adaları hatırlatıyor.
Coğrafi konumu itibarıyla Kuzey Afrika'ya oldukça yakın olan Lampedusa, Akdeniz'in kendine özgü doğal yaşamına ev sahipliği yapıyor. Spiaggia dei Conigli de bu zengin ekosistemin önemli noktalarından biri.
Bölgeyi özel kılan unsurlardan biri, caretta caretta deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanları arasında bulunması. Bu nedenle sahilin doğal yapısının korunmasına yönelik özel önlemler uygulanıyor.
Doğal güzelliği kadar ekolojik önemiyle de öne çıkan plaj, Akdeniz'de deniz turizmi ile çevre koruma çalışmalarının bir arada yürütüldüğü kıyılardan biri olarak dikkat çekiyor.
4. EAGLE BEACH – ARUBA
Karayipler'deki Aruba Adası'nın batı kıyısında uzanan Eagle Beach, geniş kumsalı ve açık mavi deniziyle tanınıyor. İnce yapılı beyaz kumlar, sahile kendine özgü bir görünüm kazandırırken kıyı boyunca uzanan ferah alanlar da ziyaretçilere rahat bir ortam sunuyor.
Eagle Beach'in en tanınan doğal simgeleri arasında rüzgarın etkisiyle eğimli biçimde büyüyen karakteristik ağaçlar bulunuyor. Özellikle fofoti ağaçları, bu sahille özdeşleşen fotoğraf karelerinin önemli parçalarından biri haline gelmiş durumda.
Kıyıdaki açık alanlar ve Karayipler'in sıcak iklimi, Eagle Beach'i deniz tatili yapmak isteyenler için ilgi çekici bir seçeneğe dönüştürüyor. Beyaz kumların denizin mavi tonlarıyla birleşmesi, bölgenin en belirgin doğal güzelliğini oluşturuyor.
5. GRACE BAY BEACH – TURKS VE CAICOS ADALARI
Turks ve Caicos Adaları'nın Providenciales bölgesinde bulunan Grace Bay Beach, Karayipler'in berrak deniziyle ünlü sahilleri arasında yer alıyor. Uzun kumsalı, ince beyaz kumları ve göz alıcı su renkleri, plajın en dikkat çekici özelliklerini oluşturuyor.
Kıyı açıklarında bulunan mercan resifleri, bölgenin deniz ekosisteminde önemli bir rol oynuyor. Resiflerin dalga hareketlerini azaltıcı etkisi, uygun hava koşullarında kıyı kesimlerinde daha sakin bir deniz ortamının oluşmasına katkı sağlayabiliyor.
Grace Bay'i farklı kılan özelliklerden biri de kıyı boyunca uzanan açık renkli kumların denize yansıttığı görünüm. Suyun derinliğine ve güneş ışığına göre değişen mavi ve yeşil tonları, sahilde etkileyici bir manzara oluşturuyor.
6. REYNISFJARA – İZLANDA
Dünyanın en sıra dışı kıyılarından biri olan Reynisfjara, İzlanda'nın güneyindeki Vík kasabası yakınlarında bulunuyor. Burası, klasik plajların aksine beyaz kumları ve sakin deniziyle değil, siyah volkanik zemini ve etkileyici kaya oluşumlarıyla tanınıyor.
Sahili çevreleyen düzenli biçimli bazalt sütunları, bölgenin volkanik geçmişinin izlerini taşıyor. Okyanustan yükselen Reynisdrangar kaya oluşumları ise sert doğa koşullarıyla birleşerek oldukça etkileyici bir manzara ortaya çıkarıyor.
Reynisfjara'nın koyu renkli kumsalı, dalgaların beyaz köpükleriyle çarpıcı bir karşıtlık oluşturuyor. Bu özelliğiyle fotoğraf tutkunlarının ve farklı coğrafyaları keşfetmek isteyen gezginlerin dikkatini çekiyor.
Ancak Reynisfjara'da denize girmek son derece tehlikeli. Kıyıda aniden yükselen ve beklenenden çok daha ileriye ulaşabilen güçlü dalgalar nedeniyle ziyaretçilerin denizden güvenli uzaklıkta kalması ve yerel güvenlik uyarılarına kesinlikle uyması gerekiyor.
7. BALOS LAGÜNÜ – YUNANİSTAN
Yunanistan'ın Girit Adası'nın kuzeybatısında bulunan Balos Lagünü, Akdeniz'in en dikkat çekici doğal manzaralarından birine ev sahipliği yapıyor. Beyaz kumlar, sığ deniz ve farklı tonlarda görülen turkuaz sular, lagünü doğal bir havuz görünümüne kavuşturuyor.
Balos'un en belirgin özelliklerinden biri, kıyı boyunca değişen su renkleri. Sığ alanlarda açık yeşile yaklaşan deniz, daha derin noktalarda canlı mavi tonlarına dönüşüyor. Kumların bazı bölümlerinde görülen hafif pembe renkler de manzaranın karakteristik ayrıntıları arasında bulunuyor.
Çevresindeki tepeler ve doğal arazi yapısı, lagüne ulaşımı bazı güzergahlarda zahmetli hale getirebiliyor. Buna karşın bölge, özellikle yüksek noktalardan görülebilen panoramik manzarasıyla ilgi çekiyor.
Balos, Girit'in doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenlerin rotalarına ekleyebileceği özel kıyılardan biri olarak öne çıkıyor.
8. CABLE BEACH – AVUSTRALYA
Avustralya'nın batısındaki Broome kentinde bulunan Cable Beach, yaklaşık 22 kilometre boyunca uzanan geniş sahiliyle dikkat çekiyor. Hint Okyanusu'na açılan kıyı, özellikle gün batımında ortaya çıkan manzaralarıyla tanınıyor.
Cable Beach'in en ayırt edici görüntülerinden biri, gün batımında sahil boyunca ilerleyen deve kervanları. Güneşin ufka yaklaşmasıyla birlikte kumların ve denizin renk değiştirmesi, bölgeye özgü etkileyici görüntüler oluşturuyor.
Gelgit hareketleri de Cable Beach'in doğal görünümünde önemli bir yere sahip. Suların çekildiği dönemlerde genişleyen ıslak kum yüzeyi, gökyüzünün renklerini yansıtarak sahilde ayna benzeri bir etki oluşturabiliyor.
Ancak bölgede mevsimsel deniz tehlikeleri bulunabiliyor. Özellikle bazı dönemlerde tehlikeli deniz canlılarına ilişkin uyarılar yapılabildiğinden, ziyaretçilerin yüzme öncesinde yerel güvenlik bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor.
9. RADHANAGAR BEACH – HİNDİSTAN
Hindistan'ın Andaman Adaları'ndaki Swaraj Dweep, eski adıyla Havelock Adası, tropik doğasıyla dikkat çeken bölgeler arasında bulunuyor. Adanın öne çıkan kıyılarından Radhanagar Beach ise yoğun yeşil bitki örtüsüyle çevrelenmiş geniş kumsalı sayesinde etkileyici bir görünüm sunuyor.
Bengal Körfezi'ne açılan sahilin arkasında yükselen tropik ormanlar, kıyının doğal atmosferini belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Açık renkli kumlar ve yeşil bitki örtüsü, denizin mavi tonlarıyla birleşerek farklı bir manzara oluşturuyor.
Radhanagar Beach, özellikle doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin ilgisini çekebilecek bir rota. Kıyının genişliği ve çevresindeki yeşil alanlar, büyük şehirlerin kalabalığından uzaklaşmak isteyen gezginler için farklı bir ortam sağlıyor.
10. PLAYA DE MURO – İSPANYA
İspanya'nın Mallorca Adası'nda yer alan Playa de Muro, Akdeniz'in uzun ve açık renkli kumsallarıyla tanınan kıyılarından biri. Sığ denizi, doğal çevresi ve geniş sahil alanlarıyla farklı yaş gruplarından ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Plajın arka kesimlerindeki kumul alanları ve yakın çevresindeki doğal ekosistemler, bölgenin yalnızca turizm açısından değil, çevresel açıdan da önem taşımasını sağlıyor.
Denizin kıyıya yakın bölümlerde genellikle sığ olması, Playa de Muro'yu özellikle çocuklu aileler için ilgi çekici bir seçenek haline getiriyor. Bununla birlikte deniz koşullarının hava durumuna göre değişebileceği unutulmamalı.
Mallorca'nın yoğun turizm faaliyetlerine rağmen Playa de Muro, doğal güzellikleriyle Akdeniz kıyılarının dikkat çeken noktalarından biri olmaya devam ediyor.