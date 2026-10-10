Tatile gidecekler bakmadan geçmeyin: İşte Dünya'nın en iyi 10 plajı

6. REYNISFJARA – İZLANDA

Dünyanın en sıra dışı kıyılarından biri olan Reynisfjara, İzlanda'nın güneyindeki Vík kasabası yakınlarında bulunuyor. Burası, klasik plajların aksine beyaz kumları ve sakin deniziyle değil, siyah volkanik zemini ve etkileyici kaya oluşumlarıyla tanınıyor.

Sahili çevreleyen düzenli biçimli bazalt sütunları, bölgenin volkanik geçmişinin izlerini taşıyor. Okyanustan yükselen Reynisdrangar kaya oluşumları ise sert doğa koşullarıyla birleşerek oldukça etkileyici bir manzara ortaya çıkarıyor.

Reynisfjara'nın koyu renkli kumsalı, dalgaların beyaz köpükleriyle çarpıcı bir karşıtlık oluşturuyor. Bu özelliğiyle fotoğraf tutkunlarının ve farklı coğrafyaları keşfetmek isteyen gezginlerin dikkatini çekiyor.

Ancak Reynisfjara'da denize girmek son derece tehlikeli. Kıyıda aniden yükselen ve beklenenden çok daha ileriye ulaşabilen güçlü dalgalar nedeniyle ziyaretçilerin denizden güvenli uzaklıkta kalması ve yerel güvenlik uyarılarına kesinlikle uyması gerekiyor.