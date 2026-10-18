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        Haberler Yaşam Gökyüzünü görenler gözlerine inanamadı! Dev denizanasının sırrı ortaya çıktı

        Gökyüzünü görenler gözlerine inanamadı! Dev denizanasının sırrı ortaya çıktı

        ABD'nin doğu kıyısında gökyüzünü aydınlatan ve dev bir denizanasını andıran ışıklı görüntü görenleri şaşırttı. SpaceX roketinin fırlatılmasıyla ortaya çıkan sıra dışı manzaranın ardındaki neden ise Güneş ışığıyla bağlantılı bir atmosfer olayıydı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ekim 2026 - 15:51 Güncelleme:
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        Dev denizanasının sırrı ortaya çıktı

        ABD'nin doğu kıyısında sabahın erken saatlerinde gökyüzüne bakanlar, dev bir denizanasını andıran parlak bir görüntüyle karşılaştı. İlk bakışta gizemli bir oluşumu andıran ışıklı bulutun kaynağı kısa sürede ortaya çıktı. Görüntü, SpaceX'in Uluslararası Uzay İstasyonu'na kargo taşıyan roketinin fırlatılmasının ardından oluştu.

        GÖKYÜZÜNDEKİ DEV DENİZANASI GÖRÜNTÜSÜ NASIL OLUŞTU?

        The Guardian'ın 14 Ekim 2026 tarihli haberine göre, SpaceX'in Falcon 9 roketi 13 Ekim'de Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan fırlatıldı.

        Roketin yükselişi sırasında geride bıraktığı egzoz izi, yüksek irtifada genişleyerek gökyüzünde denizanasını andıran parlak bir şekil oluşturdu.

        NASA'nın açıklamasına göre bu görüntü, roketin egzoz izlerinin Güneş ışığıyla aydınlanması sonucu ortaya çıktı.

        Fırlatmanın gün doğumundan kısa süre önce gerçekleşmesi, yerde henüz karanlık hakimken yüksek irtifadaki egzoz izlerinin Güneş ışığını yakalamasını sağladı.

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        ROKET FIRLATMALARI GÖKYÜZÜNDE IŞIKLI ŞEKİLLER OLUŞTURABİLİYOR

        Roketlerin fırlatılması sırasında oluşan egzoz izleri, özellikle gün doğumu ve gün batımı çevresindeki uygun ışık koşullarında dikkat çekici görüntüler oluşturabiliyor. Yüksek irtifada Güneş ışığıyla aydınlanan bu izler, yeryüzünden bakıldığında parlak ve geniş bir bulut gibi görünebiliyor.

        Bu nedenle gökyüzünde beliren denizanası benzeri görüntü, gizemli bir cisimden değil, roket fırlatmasıyla ışığın atmosferde oluşturduğu etkiden kaynaklanıyor.

        *Görsel kaynakları: SpaceX

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        #Space X
        #Gökyüzü
        #deniz anası
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