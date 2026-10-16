Aşk hayatı, maddi konular ve ikili ilişkiler üzerindeki etkileriyle gündeme gelen Venüs retrosu, yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Astrolojiyle ilgilenenler, retro hareketinin sona ereceği tarihi ve bu sürecin burçlar üzerindeki olası etkilerini merak ediyor. Özellikle “Venüs retrosu ne zaman bitecek?” ve “Venüs retrosu burçları nasıl etkileyecek?” soruları araştırılıyor. İşte Venüs retrosunun bitiş tarihi ve burçlara göre etkileriyle ilgili merak edilen tüm detaylar.

VENÜS RETROSU NE ZAMAN BİTECEK?

2026 Venüs retrosu 3 Ekim’de başladı ve 13 Kasım'da sona erecek. Ancak Türkiye saatiyle Venüs'ün yeniden ileri harekete geçişi 14 Kasım'ın ilk saatlerine denk geliyor.

Venüs'ün retro öncesi gölge dönemi 31 Ağustos'ta başladı. Retro sonrası gölge dönemi ise 15 Aralık'ta tamamlanacak. Bu nedenle astrolojik yorumlarda Venüs retrosunun etkileri yalnızca 3 Ekim-13 Kasım tarihleriyle sınırlı değerlendirilmeyebiliyor.

2026 VENÜS RETROSUNDA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?

Venüs retrosunun tüm burçlarda aynı şekilde hissedileceği söylenmiyor. Astrolojik yorumlara göre özellikle Boğa, Terazi, Akrep ve Koç burçları ilişkiler, değerler ve maddi konular açısından daha fazla sorgulama yaşayabilir.

Koç: İlişkilerde güven, bağlılık ve ortak maddi konular gündeme gelebilir.

Boğa: İkili ilişkilerde geçmiş meseleleri yeniden değerlendirme ihtiyacı doğabilir.

İkizler: Günlük yaşam, iş ortamı ve kişisel alışkanlıklar üzerinde düşünme öne çıkabilir.

Yengeç: Aşk hayatı, yaratıcılık ve geçmişten kalan duygular gündeme gelebilir.

Aslan: Aile, ev ve özel hayatla ilgili değerler yeniden sorgulanabilir.

Başak: Para, harcamalar ve kişinin kendine biçtiği değer öne çıkabilir.

Terazi: İlişkilerde denge, sınırlar ve karşılıklılık daha fazla önem kazanabilir.

Akrep: Duygusal bağlar, güven ve kişisel dönüşüm konuları öne çıkabilir.

Yay: Geçmişte kalan bazı konular iç dünyada yeniden değerlendirilebilir.

Oğlak: Sosyal çevre ve arkadaşlık ilişkilerinde bazı dengeler sorgulanabilir.

Kova: Kariyer, hedefler ve toplum önündeki imajla ilgili değerlendirmeler yapılabilir.

Balık: Eğitim, uzaklar, inançlar ve gelecek planları konusunda yeni bir bakış açısı oluşabilir.

Burçlara yönelik bu değerlendirmeler astrolojik yorum kapsamındadır ve kişisel doğum haritasına göre farklılık gösterebilir.