Kültür Yolu Festivali'nin 24. durağı İzmir

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali, 24 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında dördüncü kez sanatseverlerle buluşacak. Festivalin 24. durağı olan İzmir’de Bornova Kültür ve Sanat Merkezi’nden İzmir Kültür Sanat Fabrikası’na, Tarihi Alsancak Tren Garı’ndan Gündoğdu Meydanı’na uzanan etkinlikler, kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatla süsleyecek. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İzmir’in köklü gastronomi kültürünü ve özgün değerlerini, kültür ve sanatla bütünleştirerek uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedefliyoruz.” dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “İzmir’in kültür ve sanatla kurduğu güçlü bağ, kentin tarihinden, yaşam biçiminden ve köklü geleneklerinden besleniyor. Gastronomi de bu kültürel birikimin en özgün parçalarından biri. Biz İzmir Kültür Yolu Festivali ile kentin sahip olduğu bu zenginliği farklı disiplinlerle bir araya getiriyor, yerel değerleri daha kapsamlı bir kültür-sanat programı içinde ele alıyoruz. İzmir mutfağının geleneksel lezzetlerinden çağdaş gastronomi yaklaşımlarına uzanan seçkimizle yemek kültürünü yalnızca bir lezzet deneyimi olarak değil, tarih, üretim, gelenek ve toplumsal hafızayla şekillenen bir kültürel miras olarak değerlendiriyoruz. Bu zenginliği uluslararası ölçekte de görünür kılarak İzmir’in özgün kültürel kimliğinin daha geniş çevrelerce tanınmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Şehirlerimizin kendi değerlerinden beslenen bu yaklaşımımızla kültürel mirasın korunmasını, yaşatılmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını destekliyoruz.” dedi.

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ZEYTİNYAĞLI LEZZETLERDEN BOYOZA, İZMİR MUTFAĞI FESTİVAL SOFRALARINDA

Gastronomi programı kapsamında Michelin yıldızlı şef Osman Sezener, Michelin rehberinde yer alan şef Ahmet Güzelyağdöken ve gastronomi yazarı Müge Akgün, İzmir’in farklı rotalarına ev sahipliği yapacak. Her rota, İzmir’in kendine özgü lezzet birikimini, kültürel çeşitliliğini ve mutfak hafızasını farklı bir perspektiften ele alacak. Ev sahiplerine, Michelin yıldızlı şefler Atilla Heilbronn, Osman Serdaroğlu, Ozan Kumbasar, Aret Sahakyan, Michelin Rehberinde yer alan şef Çiğdem Seferoğlu, Sinem Özler, Erkan Özdemir, Birkan Erköylü, Uluç Sakarya, şefler Sinem Çapraz ve Sinan Karaahmet, girişimci Teoman Ünal, yemek kültürü ve tarihçisi Prof. Özge Samancı, Diyetisyen Hatice Nur Ege, yemek fotoğrafçısı Aydan Üstkanat, yemek kültürü araştırmacısı Gamze İneceli ve yemek kültürü yazarı Aylin Öney Tan eşlik edecek. Konuklar lezzet noktalarını gezerek İzmir’e özgü yemekleri tadacaklar.

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İzmir mutfağı, Ege’nin bereketli topraklarından gelen mevsimlik ürünleri, yenilebilir otları, zeytinyağlıları ve deniz lezzetlerini aynı sofrada buluşturan zengin bir gastronomi kültürü sunuyor. Şevketibostan, arapsaçı, cibez ve deniz börülcesi gibi otlar; enginar ve kabak çiçeği dolmasıyla birlikte bu mutfağın doğayla kurduğu güçlü bağı yansıtıyor. Boyoz ve gevrekle başlayan kahvaltılar, kumru ve söğüş gibi sokak lezzetleriyle gün boyu devam ederken, İzmir köfte ve taze deniz ürünleri sofraları çeşitlendiriyor. Kemeraltı’nda şambali, paylaşılan lokmalar ve Çeşme’nin sakızlı tatlıları ise bu lezzet yolculuğunu tamamlıyor.

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Geleneksel Ege yemeklerinden İzmir’in meşhur sokak lezzetlerine uzanan seçki 80’den fazla Lezzet Noktası’nda keşfedilebilecek. İzmir merkez, Çeşme, Urla, Tire ve Ödemiş’in öne çıktığı liste; boyoz, gevrek, kumru, söğüş, şambali ve lokma gibi İzmir’le özdeşleşen lezzetlerden Ege’nin ev yemeklerine, balık ve deniz ürünlerinden çağdaş şef restoranlarına uzanıyor. Tarihi boyoz fırınları, şambaliciler gibi yerel lezzet duraklarının yanı sıra Michelin Rehberi’nde yer alan restoranlar da bu çeşitliliği zenginleştiriyor.

GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA DOKUZ AKŞAM MÜZİK ŞÖLENİ YAŞANACAK

İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Gündoğdu Meydanı’nda düzenlenecek konserlerde Demet Akalın, Derya Uluğ, Sefo, Özcan Deniz, Hakan Altun, Ceza, Murat Boz, Serkan Kaya ve Simge müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerini bir araya getiren konser programı, festival boyunca İzmir’de müzik dolu akşamlar yaşatacak.

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Festivalin konser programında popüler müziğin sevilen isimlerinin yanı sıra farklı müzik türlerine ve kültürel mirasa odaklanan özel performanslar da yer alacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri, Cumhuriyet’in ilanının yıl dönümünü müzikle kutlayacak. Türk Dünyasında Ezgiler, Sonbahar Esintileri, Zeki Müren Şarkıları, Romantik Aryalar ve Mozart Akşamı gibi konserler de sanatseverlerle bir araya gelecek. Donanma Komutan Yardımcılığı Bandosu ile Ege Ordusu Bölge Bando Komutanlığı’nın performansları da festivalin müzik programına renk katacak. İzmir’in farklı kültür ve sanat mekanlarında gerçekleşecek buluşmalar, klasik müzikten sevilen eserlere, bando performanslarından farklı müzikal yorumlara uzanan geniş bir seçki sunacak.

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İZMİR’İN SOKAKLARI FOTOĞRAF KARELERİNE, MEYDANLARI ÇOCUKLARA AÇILIYOR

İzmir Kültür Yolu Festivali, sergi ve atölye programlarıyla kentin kültürel birikimini farklı yönleriyle ziyaretçilere sunacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Arkeoloji ve Etnografya Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi ziyaretçilerle buluşurken, “Yaşayan Miras: İzmir Sergisi” geleneksel sanat ve zanaatların örneklerini görünür kılacak. İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi Geçici Sergi Salonu’nda yer alacak “Sır” sergisi ile Tarihi Alsancak Tren Garı’nda sanatseverlerin ziyaretine açılacak “Arayış” adlı kişisel resim sergisi de programda yer alacak. Ayrıca İzmir Kültür Sanat Fabrikası Resim ve Heykel Müzesi’nde düzenlenecek “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi”, sanatın iyileştirici gücünü yansıtan eserleri bir araya getirecek.

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Festival boyunca geleneksel el sanatlarından çağdaş sanat uygulamalarına uzanan atölyeler, söyleşiler ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilecek. İzmir’in tarihini, edebiyatını ve kültürel mirasını ele alan buluşmaların yanı sıra opera, tiyatro ve müzikal gösterileri de farklı yaş gruplarından sanatseverlerle buluşacak.

Fotoğraf tutkunları için düzenlenecek FotoMaraton İzmir ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinde katılımcılar, kentin sokaklarını, tarihi yapılarını ve özgün atmosferini kendi kadrajlarından yansıtma fırsatı bulacak. Gündoğdu Meydanı Çocuk Köyü’nde gerçekleştirilecek Çocuk Köyü Etkinlikleri ise oyun alanları, yaratıcı çalışmalar ve farklı aktivitelerle minik ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacak.

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24 Ekim–1 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek İzmir Kültür Yolu Festivali, konserlerden opera ve tiyatro gösterilerine, sergilerden atölyelere, fotoğraf etkinliklerinden çocuk programlarına uzanan içeriğiyle İzmir’in farklı noktalarını dokuz gün boyunca kültür ve sanatın buluşma alanına dönüştürecek.