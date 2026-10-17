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        Haberler Yaşam 19-25 Ekim haftalık burç yorumları

        19-25 Ekim haftalık burç yorumları

        23 Ekim'de Güneş'in Akrep burcuna geçmesiyle duygular derinleşirken, 24 Ekim'de Güneş-Venüs kavuşumu ilişkilerde tutkuyu ve yüzleşmeleri öne çıkarıyor. Aynı gün Akrep burcunda başlayacak Merkür retrosu gizli kalan konuları gündeme taşırken, 25 Ekim'de Venüs'ün Terazi'ye geçmesi ilişkilerde denge arayışını güçlendiriyor. Peki 19-25 Ekim haftasında 12 burcu neler bekliyor? İşte haftalık burç yorumlarınız…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ekim 2026 - 14:48 Güncelleme:
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        Merkür retrosu başlıyor: Sırlar gün yüzüne çıkıyor

        19-25 Ekim haftasında gökyüzünde Akrep burcunun etkisi güçleniyor. 23 Ekim'de Güneş'in Akrep'e geçmesiyle duygular derinleşirken, 24 Ekim'de Güneş ve Venüs'ün kavuşumu ilişkilerde yüzleşmeleri öne çıkarıyor.

        Aynı gün Merkür'ün Akrep burcunda geri harekete başlamasıyla gizli kalan konular, güven sorunları ve söylenmeyen sözler gündeme gelebilir.

        25 Ekim'de Venüs'ün Terazi'ye geçmesiyle ilişkilerde denge ve uzlaşma arayışı güçleniyor. Peki bu hafta 12 burcu neler bekliyor? Hadi gelin bakalım.

        Sevgili Koçlar, ortak para ve harcamalar gündemde. Borçlar, ödemeler ya da maddi paylaşımlarla ilgili bir konuyu yeniden ele alabilirsiniz.

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        Sevgili Boğalar, ilişkilerde önemli konuşmalar var. Karşınızdaki kişinin beklentilerini anlamak ve kendi isteklerinizi dile getirmek önem kazanıyor.

        Sevgili İkizler burçları, iş hayatında ve günlük düzeninizde bazı aksaklıklar yaşanabilir. İşlerinizi toparlamak ve sizi yoran alışkanlıkları değiştirmek için iyi bir hafta.

        Sevgili Yengeçler, aşk hayatınızda duygular yoğunlaşıyor. Yarım kalmış bir ilişki ya da yaratıcı bir proje yeniden gündeme gelebilir.

        Sevgili Aslanlar, ev ve aile hayatında önemli kararlar var. Geçmişten gelen bir mesele yeniden açılırken, ev düzeninizde değişiklik yapmayı düşünebilirsiniz.

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        Sevgili Başaklar, iletişimde ayrıntılara dikkat edin. Yanlış anlaşılmaların yanı sıra eski bir haber ya da yarım kalmış bir görüşme gündeme gelebilir.

        Sevgili Teraziler, Venüs'ün burcunuza geçmesiyle ilişkilerde uyum arayışınız artıyor. Kendinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz.

        Sevgili Akrepler, haftanın en yoğun etkilerinden birini alıyorsunuz. Kendinizle ve ilişkilerinizle ilgili önemli sorgulamalar yaparken, geçmişte kalan duygular yeniden açığa çıkabilir.

        Sevgili Yaylar, biraz geri çekilip dinlenmek isteyebilirsiniz. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz bir konuyla yüzleşmek size iyi gelebilir.

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        Sevgili Oğlaklar, arkadaşlıklar ve gelecek planları gündemde. Sosyal çevrenizde kiminle aynı hedefleri paylaştığınızı daha iyi görebilirsiniz.

        Sevgili Kovalar, kariyer hayatınızda önemli bir dönemeçtesiniz. İş hedeflerinizi sorgulayabilir, değişim için harekete geçebilirsiniz.

        Sevgili Balıklar, eğitim, seyahat ve gelecek planlarınız öne çıkıyor. Daha önce yarım bıraktığınız bir eğitim ya da vazgeçtiğiniz bir fikir yeniden gündeme gelebilir.

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