Ovalamaya son: Dibi tutan tenceredeki yanık lekelerini anında çıkaran gizli yöntem!

Yemek hazırlarken bir anlık dalgınlık, tencerenin dibinde çıkarması zor yanık lekelerine neden olabilir. Özellikle dibe yapışan yemek kalıntıları, sıradan bulaşık deterjanıyla kolayca temizlenmeyebilir. Peki, dibi tutan tencere nasıl temizlenir? İşte tencerenin malzemesine göre uygulayabileceğiniz pratik yöntemler…

DİBİ TUTAN TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Tencerenin dibinde oluşan yanık tabakasını çıkarmak için ilk olarak kalıntıları yumuşatmak gerekir. Bunun için tencereye yanık bölgeyi kaplayacak kadar sıcak su ekleyip bir süre bekletebilirsiniz. Kalıntılar yumuşadıktan sonra bulaşık deterjanı ve tencerenin yüzeyine uygun bir süngerle temizlik yapabilirsiniz.

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Yanık çok yoğunsa tek seferde sertçe ovalamak yerine işlemi tekrarlamak, tencerenin yüzeyini korumaya yardımcı olur.

KARBONATLA YANIK LEKELERİNİ YUMUŞATIN

Karbonat, özellikle paslanmaz çelik tencerelerdeki yanmış yemek kalıntılarının temizlenmesine yardımcı olabilir. Tencerenin dibini örtecek kadar su ekleyin ve bir miktar karbonat ilave edin. Karışımı kısık ateşte kısa süre ısıtıp ocaktan alın. Soğuduktan sonra yanık kalıntılarını yumuşak bir süngerle temizlemeyi deneyin.

Yanık tabakası çıkmıyorsa işlemi tekrarlayabilirsiniz. Ancak karbonatın her yüzeyde aynı sonucu vermeyeceğini unutmayın. Kaplamalı tencerelerde üreticinin temizlik talimatlarına uyun.

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SİRKE VE SU KARIŞIMI İŞE YARAR MI?

Paslanmaz çelik tencerelerde oluşan bazı kalıntılar için su ve beyaz sirke karışımı kullanılabilir. Tencereye eşit miktarda su ve beyaz sirke ekleyerek karışımı kısa süre ısıtabilir, ardından ocaktan alıp soğumasını bekleyebilirsiniz. Yumuşayan kalıntıları süngerle temizleyip tencereyi iyice durulayın.

Sirkeyi uzun süre tencerede bekletmeyin. Alüminyum ve bazı özel kaplamalı yüzeylerde sirke uygun olmayabileceğinden üreticinin önerilerini dikkate alın.

DİBİ TUTAN TEFLON TENCERE NASIL TEMİZLENİR?

Teflon ve diğer yapışmaz kaplamalı tencerelerde en önemli nokta, kaplamayı çizmemektir. Öncelikle tencerenin soğumasını bekleyin. Ardından ılık su ve bulaşık deterjanı ekleyerek yanık kalıntılarının yumuşamasını sağlayın.

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Temizlik sırasında tel sünger, metal spatula ve aşındırıcı temizlik tozları kullanmayın. Kaplama soyulmuş, kabarmış veya belirgin şekilde zarar görmüşse tencereyi kullanmaya devam etmeyin.

ÇELİK TENCEREDEKİ YANIKLAR NASIL ÇIKAR?

Paslanmaz çelik tencerelerdeki inatçı yanık lekeleri için karbonatlı su yöntemi denenebilir. Yanık tabakasını yumuşattıktan sonra yüzeye uygun bir süngerle temizleyin. Gerekirse işlemi birkaç kez tekrarlayın.

Çelik yüzeyde çizilme riskini azaltmak için sert metal teller yerine aşındırıcılığı düşük temizlik araçları tercih edin. Tencerenin tabanında renk değişikliği oluşmuşsa bunun her zaman yanık yemek kalıntısı anlamına gelmediğini de unutmayın.

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DİBİ TUTAN TENCEREYİ TEMİZLERKEN BU HATALARI YAPMAYIN

Yanmış tencereyi temizlerken bazı uygulamalar sorunu çözmek yerine yüzeye zarar verebilir. Özellikle şu noktalara dikkat edin:

Sıcakken soğuk su dökmeyin: Ani sıcaklık değişimi bazı tencerelerde deformasyona neden olabilir.

Ani sıcaklık değişimi bazı tencerelerde deformasyona neden olabilir. Metal telle sertçe ovalamayın: Özellikle yapışmaz kaplamalar çizilebilir.

Özellikle yapışmaz kaplamalar çizilebilir. Farklı temizlik ürünlerini karıştırmayın: Sirkeyi çamaşır suyu gibi ürünlerle kesinlikle bir araya getirmeyin.

Sirkeyi çamaşır suyu gibi ürünlerle kesinlikle bir araya getirmeyin. Yanığı bıçakla kazımayın: Kesici aletler tencerenin yüzeyine zarar verebilir.

Tencerenin malzemesine uygun yöntemi seçmek, yanık kalıntılarını temizlerken yüzeyin zarar görmesini önlemeye yardımcı olur. En iyi sonuç için sertçe ovalamak yerine kalıntıları önce yumuşatmayı deneyin.