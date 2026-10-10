Rüyada araba kazası yapmak, direksiyonda rüya sahibinin kendisinin bulunduğu ve kazaya onun sebep olduğu rüyaları kapsar. Tabir geleneği bu rüyada önce kazanın hafif atlatılıp atlatılmadığına, rüya sahibinin kazadan sağ çıkıp çıkmadığına ve kullandığı arabanın kendisine mi başkasına mı ait olduğuna bakar. Kazayı yapanın rüya sahibi değil de bir yakını, babası ya da eşi olması da yorumun yönünü değiştirir.

Rüyada araba kazası yapmak

Direksiyonda rüya sahibinin olduğu araba kazası, biri sıkıntıya biri hayra bakan iki ayrı yönde tabir edilir.

Sıkıntı yönünde rüyada arabayla kaza yapmak, rüya sahibinin borca gireceğine, maddi durumunun bozulacağına ve sağlığının sarsılacağına delalet eder.

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Hayır yönünde ise rüyada araba ile kaza yapmak, rüya sahibinin kendi çabasıyla işlerini yoluna koyacağına yorulur. İş hayatında mevki atlayacağına da alamettir. Rüyada arabayla kaza yaptığını görmek ise rüya sahibinin hayatında bir dönemin kapanıp yeni bir dönemin açılacağına delalet eder.

Bu iki yönü birbirinden ayıran şey kandır. Kazada hiç kan görülmezse rüya hayra yorulur ve rüya sahibinin zorlukları kendi gayretiyle aşacağına delalet eder. Kazada kan görülürse rüya sahibi bir süre sıkıntı çeker, tatsız haberler alır, yakın çevresiyle de anlaşmazlığa düşer. Bu sıkıntılı günlerin ardından işlerinin açılacağına ve ferahlığa kavuşacağına işarettir.

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Rüyada trafik kazası yapmak, rüya sahibinin üzüldüğü olayları tek başına düzelteceğine, yeteneği ve başarılarıyla öne çıkacağına işaret eder. İşlerinin hem maddi hem manevi yönden yoluna gireceğine de delalet eder. Yakın zamanda başarılı işler yapıp iş sahibi olacağına, gelirinin artıp yaşam seviyesinin yükseleceğine ve helal kazanca kavuşacağına da yorulur. Arabayla trafik kazası yapmak girişilen bir işte yakın arkadaşlardan destek görmeye, yolda yardımsever insanlarla karşılaşmaya da işarettir.

Rüyada araba kazası yapmak ve kurtulmak

Rüyada araba kazası yapıp sağ kurtulmak çoğu tabirde hayırlıdır. Sıkıntı ve kederden kurtulmaya, fakirin zenginleşmesine, hastanın şifa bulmasına işaret eder. Üst üste binen yüklerin dağılacağına, aile içinde rahat bir ömür sürüleceğine ve az sermayeyle büyük kazanç elde edileceğine de delalet eder.

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Bir başka yoruma göre kazadan kurtulmak, rüya sahibinin bir süre nakit sıkıntısı çekeceğine yorulur. Bir başka tabire göre rüya, yanlış bir işe girişmiş olan kişinin o işten vaktinde döneceğine işarettir.

Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek

Rüyada başkasının araba kazası yaptığını görmek, kazayı yapan kişinin hedeflerine ulaşamadığına ve işlerinin yolunda gitmediğine delalet eder. Kazada ölen biri varsa rüya sahibinin bilmediği düşmanları bulunduğuna yorulur.

Rüya sahibinin kendisi açısından bu rüya iki yöne çekilir. Hayır yönünde sıkıntılarını kendi aklıyla çözeceğine işaret eder. Öbür yönde ise aklına fazla güvenmemesi gerektiğine dair bir uyarı sayılır.

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Rüyada başkasının trafik kazası yaptığını görmek rüya sahibinin borçlarını kolayca ödeyeceğine, helal rızka kavuşacağına ve toplum içinde saygınlığının artacağına işaret eder. Kazancının bir kısmını biriktireceğine ve günlerini huzur içinde geçireceğine de yorulur.

Rüyada bir arabanın kaza yaptığını görmek, direksiyondakinin kim olduğu belli olmadığında bir işin bitip başka işlerin başlamasına delalet eder. Gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkacağına da alamettir.

Rüyada babanın araba kazası yaptığını görmek

Başkasının araba kazası kazayı yapan kişinin işlerinin bozulmasına delalet ederken, rüyada babanın araba kazası yaptığını görmek hayra yorulur. Rüya sahibinin daha iyi bir geleceğe ve refah dönemine gireceğine, sorunlarını çözüp huzurlu bir hayat süreceğine işaret eder. Maddi ferahlığa ve hayırlı işlere girişmeye de alamettir. Hane içindeki tartışmaların sona ermesine de delalet eder. Öte yandan işleri başarıya ulaşan rüya sahibinin çevresindeki kıskanç kimselerle tartışmaya gireceğine de yorulur.

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Rüyada eşinin araba kazası yaptığını görmek

Direksiyondaki kişi rüya sahibinin eşiyse, rüyada eşinin araba kazası yaptığını görmek hayırlı sayılır. Hayallerin gerçekleşeceğine, iş ve özel hayatın düzeleceğine işaret eder. Üzüntülerin atlatılıp bereketli ve şanslı bir döneme girileceğine de delalet eder.

Rüyada kendi arabanla kaza yapmak

Rüyada kendi arabasıyla kaza yapmak, rüya sahibinin elindeki parayı hayırlı işlerde değerlendireceğine yorulur. İş hayatında büyük başarı elde edeceğine de alamettir.

Öbür yönde ise rüyada kendi arabanın kaza yaptığını görmek, maddi borçlara girmenin ve sağlığın sarsılmasının alameti sayılır.

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Rüyada başkasının arabasıyla kaza yapmak

Rüyada başkasının arabasıyla kaza yapmak olumsuz yorulur. Rüya sahibinin ağır bir borç altına gireceğine işaret eder. Yanlış kişilere güvenip maddi kayba uğrayacağına da delalet eder.

Bu rüyanın hayırlı bir yanı da vardır. Kazayı yapan kişinin ailesinin desteğiyle bir hastalığı atlatacağına yorulur.

Rüyada hafif araba kazası yapmak

Rüyada hafif araba kazası yapmak rüya sahibinin iş hayatında yükseleceğine işaret eder. Çalıştığı yerde ortağından destek göreceğine yorulur. Maddi kazancının artacağına da delalet eder.

Rüyada araba sürerken kaza yapmak

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Araba sürerken yapılan kaza iki ayrı yöne çekilir. Birinci yönde rüya sahibinin ne düşüneceğini, hangi yola gireceğini bilemediğine işaret eder ve işlerini bir süre akışına bırakması gerektiğine yorulur.

İkinci yönde ise aynı rüya helal yoldan bol kazanca delalet eder. Rüya sahibinin isteklerinin çabuk gerçekleşeceğine de alamettir.

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