Rüyada asansöre binmek, tabir geleneğinde yükseliş ve ilerleme eksenli rüyalar arasında yer alır. Yorum, asansörün yukarı mı aşağı mı gittiğine, kabinde yalnız mı yoksa biriyle mi bulunulduğuna, asansörün bozuk ya da dar olmasına ve rüya sahibinin o sırada ne hissettiğine göre değişir. Binmeyi başaramamak ve yolculuk sırasında yaşanan aksilikler de ayrıca yorumlanır.

Rüyada asansöre binmek

Rüyada asansöre binmek hayırlı bir rüyadır. İş hayatında yükselmeye, rüya sahibinin emek verdiği işte ustalaşıp başarıya ulaşmasına delalet eder. Bu rüyayı gören kimsenin huzur, mutluluk ve saadet içinde bir hayat süreceğine, kazancının artacağına ve hedefine emin adımlarla ilerleyeceğine yorulur.

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Asansöre binmek sıkıntıların ve dertlerin geride kalacağına da işarettir. Kişinin önüne çıkan engelleri aşacağı, uzun zamandır uğraştığı meselelerde yol alacağı bu rüyayla haber verilir. Bazı tabirciler rüyayı, maddi yönden rüya sahibine külfet olan kimselerden kurtulup rahatlamaya da yorar. Bir başka yoruma göre asansöre binmek bilgiyle donanmaya, okumayı bırakmamaya ve hakkında çıkan dedikoduların son bulmasına işaret eder.

Rüyada asansörde olmak da binmek gibi hayra yorulur. Kabinin içinde bulunduğunu gören kimse için bu rüya, yükselişin başladığına ve işlerinin düzene gireceğine dair bir müjdedir. Rüya sahibinin durumuna göre bu yükseliş kimi zaman meslekte, kimi zaman kazançta gerçekleşir.

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Rüyada asansörle yukarı çıkmak

Rüyada asansörle yukarı çıkmak, yüksek ve itibarlı bir mevkiye erişmeye delalet eder. Bu rüya kişinin hâline göre ayrı müjdeler taşır. Bekâr için evlilik haberine, işsiz için yakında iş bulmaya, hasta için şifaya yorulur. Öğrencinin asansörle yukarı çıktığını görmesi eğitim hayatında başarıya işarettir.

Çalışan bir kimse için asansöre binip yukarı çıkmak, iş hayatında terfiye ve kazancın sürekli artmasına alamettir. Yukarı çıkan kabin, rüya sahibinin tasa ve kederden kurtulacağına da haber verir.

Rüyada asansörle çok hızlı çıkmak

Asansörün çok hızlı çıkması, iş dünyasında hızlı bir yükselişe delalet eder. Kazancın katlanarak artacağına da işarettir.

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Rüyada asansörle büyük bir binanın üst katlarına çıkmak

Büyük bir binanın üst katlarına asansörle çıkmak yolculuğa işarettir. Bu rüya uzaktan bir misafirin gelmesine de tabir edilir.

Rüyada asansöre biriyle binmek

Rüyada asansöre biriyle binmek, ortaklık ve iş birliğinde hayra işaret eder. Rüya sahibinin bir başkasıyla birlikte ortak bir hedefe yükseleceğine yorulur. Tayin ya da atama haberine ve çevrede görülen saygının artmasına da delalet eder.

Rüyada arkadaşıyla asansöre binmek, rüya sahibinin önüne çıkan fırsatları büyük kazançla değerlendireceğine alamettir. Aile içindeki dargınlıkların çözüleceği ve rüya sahibinin sevdiği kişilere destek olacağı da bu rüyayla haber verilir.

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Rüyada bir kadınla asansöre binmek ise iş ve meslek hayatında hayırlı bir gelişmenin habercisidir. Rüya sahibinin mevkide yükseleceğine de delalet eder.

Rüyada kalabalık bir asansöre binmek

Kalabalık bir asansöre binmek, maddi yüklerden ve engellerden kurtuluşun müjdesidir. Rüya sahibinin dostları arasında sevileceğine ve önemli haberler alacağına yorulur.

Rüyada asansörle aşağı inmek

Rüyada asansörle aşağı inmek, yukarı çıkmanın aksine hayra yorulmaz. Kazancın azalmasına, rüya sahibinin bulunduğu mevkiden memnun olmayıp yeni bir iş arayışına girmesine delalet eder. Rakiplerin artacağına da işarettir.

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Rüyada asansörle inmek, harcamalarda dikkatli olmak gerektiğine dair bir uyarı sayılır. Gelirin daralacağı bir döneme karşı elde olanı korumaya işarettir.

Rüyada asansöre binmek ve inmek

Rüyada asansöre binmek ve inmek, yalnızca aşağı inmekten farklı olarak olumlu yorumlanır. Asansöre binip ardından inen kimse, zor ve sıkıntılı dönemini sevdiklerinin yardımıyla atlatır. Bu rüya rakiplere karşı zafere, ticaretin açılmasına ve kazancın çoğalmasına da yorulur.

Rüyada asansörde inip çıkmak, rüya sahibinin sıkıntılı günlerden çıkıp işlerinin yeniden açılacağına işarettir. Asansörle inip çıkan kimse, ticarette durgun geçen dönemin ardından kazancının arttığını görür.

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Rüyada asansöre binmek ve korkmak

Rüyada asansöre binmek ve korkmak, korkudan emniyete dönüşe işarettir. Kötü durumların ortadan kalkacağına, kötüye giden işlerin aniden düzeleceğine ve sıkıntıların kısa sürede sona ereceğine yorulur.

Rüyada asansörden korkmak, bazı tabircilere göre hızlı gelişen işler karşısında gereksiz endişe taşımaya delalet eder. Rüya sahibi cesaret gösterirse daha yüksek bir mevkiye layık olur.

Rüyada asansörün haline göre tabiri

Asansörün bozuk ya da dar olması, binme rüyasının hayırlı yönünü değiştirir ve tabiri uyarı tarafına çeker.

Rüyada bozuk asansöre binmek

Bozuk bir asansöre binmek, heyecana kapılarak ve aceleyle hareket etmenin kişiye fayda sağlamayacağına işaret eder. Yeni tanınan kimselerle kurulacak ortaklıkların faydadan çok zarar getireceğine yorulur. Bu rüyayı gören kimsenin tehlikeli yatırımlardan sakınması gerektiğine işarettir.

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Rüyada dar asansöre binmek

Dar bir asansöre binmek, asansörün darlığı gibi içi sıkacak ve göğsü daraltacak haberler alınacağına delalet eder.

Rüyada asansöre binememek

Rüyada asansöre binememek, binmenin taşıdığı yükseliş hayrından mahrum kalmaya işarettir. Rüyada asansörü kaçırmak ise elden kaçırılan fırsatlara ve rakiplere karşı kayba yorulur. Asansöre binemeyen kimse, önüne çıkan ilerleme imkânını değerlendiremez.

Rüyada bindiği asansörde aksilik yaşamak

Asansöre bindikten sonra yolculuğun yarıda kesilmesi, binmenin hayırlı yorumunu tersine çevirir ve rüyayı sıkıntı tarafına taşır.

Rüyada bindiği asansörün düşmesi

Rüyada bindiği asansörün düşmesi, yarım kalan işlere, bozulan planlara ve iptal olan hedeflere işarettir. Rüya sahibinin itibar ve seviye kaybına uğrayacağına, iş hayatında zorluklarla karşılaşacağına yorulur.

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Rüyada bindiği asansörde mahsur kalmak

Rüyada bindiği asansörde mahsur kalmak, güvenilen dostlardan görülecek ihanete ve bunun verdiği gönül kırgınlığına işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin beklenmedik ya da yapmaya zorlandığı bir durumla karşılaşacağına da yorulur.