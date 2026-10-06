Rüyada baklava görmek, bayram ve düğün sofralarının vazgeçilmez tatlısını konu alır. Baklavanın fıstıklı olup olmadığı, tek başına mı yoksa tepsi tepsi mi göründüğü tabirin yönünü değiştirir. Rüya sahibinin baklavayı kendi eliyle yapması, hamurunu açması, çarşıdan alması ya da misafirine sunması da ayrı ayrı yorumlanır. Baklavayı yediğini görmek ise kendine ait bir tabiri olan başka bir rüyadır.

Rüyada baklava görmek

Rüyada baklava görmek müjdeye ve sevindirici bir habere işaret eder. Bu rüya helal rızka, bolluk ve berekete delalet eder. Rüya sahibinin rızkından yoksun kalmayacağına, geçiminin rahatlayacağına ve mali bakımdan ferahlığa çıkacağına yorulur. Beklenen bir toplu paranın ele geçmesi de bu rüyanın hayırları arasında sayılır.

REKLAM

Rüyada baklava, dostlar arasında kurulacak tatlı sohbetin ve ev halkına girecek sevincin de alametidir. İş hayatında ya da eğitim hayatında başarılı bir dönemin başlayacağını haber verir. Öğrenci için derslerinde yol almaya, çalışan için işinde ilerlemeye delalet eder.

Çiğ baklava görmek bolluğa, rüya sahibinin ekonomik darlık çekmeyeceğine işaret eder. Bayat baklava görmek de kötüye yorulmaz. Büyük bir kazanca ve rakiplerin karşısında cesaretle durmaya delalet eder.

Rüyada baklava görmek ama yememek

Rüyada baklava görmek ama yememek, rüya sahibinin çevresine maddi ve manevi büyük bir destek vereceğine yorulur. Eline hayırlı fırsatlar geçeceğine delalet eder. Baklavaya dokunmadan onu yalnızca seyretmek, yolculuktan başarıyla dönmeye ve dertlerin çözülmesine de yorulur. Bereketli ve rahat bir hayatın habercisi sayılır. Bir başka yoruma göre ise baklavayı görüp el sürmemek, rüya sahibinin gönlünde taşıdığı bir sıkıntıya da işaret eder.

REKLAM

Rüyada fıstıklı baklava görmek

Rüyada fıstıklı baklava görmek, önemli bir işe teşebbüs etmeye ve meslekte yükselmeye delalet eder. Yurt dışından gelecek bir fırsata ve yüksek maddi kazanca işaret eder. Bu rüya mutlu günlere, geçimin rahatlamasına ve uzun süredir ayrı kalınan biriyle buluşmaya da yorulur. Fıstıklı baklava, rüya sahibinin işiteceği tatlı sözlerin de alametidir.

Rüyada baklava yapmak

Rüyada baklava yapmak iki ayrı yöne çekilir. Birinci kanatta bu rüya uzun ve meşakkatli bir çalışma hayatına delalet eder. Rüya sahibi çok emek verecek, yoğun çalışma yüzünden bazı sağlık sıkıntıları çekecektir. Baklava yapmak zorlu bir döneme, maddi ya da manevi bir zarara da işaret eder.

REKLAM

İkinci kanatta baklava yaptığını görmek hayra yorulur. Rüya ticarette yükselmeye ve büyük kazanca delalet eder. Aile halkının sevinmesine, evde barış içinde yaşanmasına da işaret eder. Küslüklerin sona ereceğini, dargın olanların barışacağını haber verir.

Rüyada baklava açmak

Rüyada baklava açmak, endişe duyulan olaylardan ferahlığa çıkmaya delalet eder. Evlat sahibi olmaya, borçların ve zararların bitmesine işaret eder. Sıkıntılı bir anda çevreden destek görmenin de alametidir. Baklava açmak, baklava yapmak gibi emek isteyen yorucu bir döneme de işaret eder.

Rüyada baklava hamuru açmak, ihtiyaç duyulan paraya kavuşmaya ve maddi yönden güçlenmeye yorulur. Hayırlı bir kazanca, sağlam dostluklara delalet eder. Kötü günlerin geride kalacağının, işlerin bolluk içinde yürüyeceğinin alametidir. Hamurun açılması kimi zaman sahip olunan bir şeyi kaybetmeye de işaret eder.

REKLAM

Rüyada baklava yapan birini görmek

Rüyada baklava yapan birini görmek, yeni gelir kaynakları bulmaya işaret eder. Rüya sahibinin azim ve sabırla hayırlı işler ortaya koyacağına, önüne çok hayırlı gelişmeler çıkacağına delalet eder. Bu rüya bolluğa, berekete ve evlat yüzünden sevinmeye de yorulur. Ölmüş bir kimsenin baklava yaptığını görmek, dertlerin sona ermesine ve sorunların çözülmesine işarettir.

Rüyada baklava yapıldığını görmek, yapanın kim olduğu belli olmasa da evliliğe ve ailecek bir yerde toplanmaya delalet eder. Sıfırdan başlanan bir işi zirveye taşımaya, hayırlı rızka ve aileden destek görmeye de yorulur.

REKLAM

Rüyada baklava tepsisi görmek

Rüyada baklava tepsisi görmek kısmetin açılmasına işaret eder. Kazancın yükseleceğine, mal ve mülk sahibi olunacağına delalet eder. Bir tepsi baklava görmek iyi geçinmeye, yeni dostluklar kurmaya da işaret eder. Tepsinin büyük olması kârlı bir yatırıma delalet eder. Yarım tepsi baklava görmek ise saygınlık kazanmaya yorulur.

Rüyada tepsi tepsi baklava görmek

Rüyada tepsi tepsi baklava görmek, bütün sorunların tatlılıkla ve çabucak çözüleceğini haber verir. Mal ve para biriktirmeye, sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Rüya sahibinin güçlü kimselerin arasına gireceğine, işte büyük bir ilerleme kaydedeceğine yorulur. Aile hayatında güzel haberler alınacağının alametidir. Baklavanın bu kadar bol görülmesi bazen hevesle başlanan bir işte zarara uğramaya da işaret eder.

REKLAM

Rüyada baklava almak

Rüyada baklava satın almak gayrimenkul, mal ve mülk sahibi olmaya delalet eder. Toprak ya da emlak yatırımından kazanç sağlanacağına işaret eder. Bu rüya kazançlı işlere, eşler arasındaki muhabbetin artmasına da yorulur. Konuşkan kimselerle ortaklık kurmanın ya da işi büyütmenin alameti sayılır. Baklava satmak ise hayra yorulmaz. Zarara ve tehlikeli işlere girişmeye delalet eder.

Rüyada baklava ikram etmek ve dağıtmak

Baklavayı başkasına sunmak ile başkasının elinden kabul etmek farklı yönlere çekilir.

Rüyada baklava ikram etmek

Rüyada baklava ikram etmek, temiz ve hayırlı bir işe girişip sonunda başarıya ulaşmaya işaret eder. Gönül hoş etmeye, özellikle yakın birinin gönlünü almaya da yorulur. Sıkıntıdan ve borçtan kurtulmaya da delalet eder. Önemli kimselere baklava ikram etmek yokluktan çıkmaya işarettir. Akrabalara ikram etmek kârlı bir işe yorulur. Tanımadığı birine baklava ikram etmek ise beladan kurtulmanın alametidir.

REKLAM

Rüyada baklava dağıtmak, varlık içinde yaşamaya ve rızkın umulandan fazla olacağına işaret eder. Rüya sahibinin dünya nimetlerinden faydalanıp başkalarına yardım edeceğine delalet eder. Uğranılan zararların telafi edilmesine ve uzun süredir görülmeyen birine kavuşmaya da yorulur.

Rüyada baklava ikram edilmesi

Rüyada baklava ikram edilmesi, sevindirici bir haberin ve hayırla başlayıp hayırla biten bir işin müjdesidir. Evlilik, gebelik ya da askerdeki yakının dönüşü gibi müjdelere yorulur. Para konusunda güzel fırsatlar yakalamaya ve toplum içinde saygın bir yer edinmeye delalet eder.

Rüyada birinin baklava vermesi, rızkın kesintisiz ve hayırlı olacağına işaret eder. Haneye bolluk ve bereket dolacağına, yeni işlere girişileceğine delalet eder. Hasta olan kimse için bu rüya şifaya yorulur. Birinden baklava almak huzurlu ve uyumlu bir hayatın, helal rızkın ve geçimin kolaylaşmasının alametidir. Baklavayı veren kişi bir akraba ise bu, kısmetin açılmasının alametidir.