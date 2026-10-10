Rüyada baykuş görmek, yorumu ayrıntılara göre belirgin biçimde değişen bir rüyadır. Yorum yapılırken önce baykuşun rengine bakılır, çünkü beyaz baykuş ile siyah baykuş genel tabirden ayrılır. Ardından baykuşun dişi ya da erkek oluşu, tek başına mı sürü hâlinde mi görüldüğü, uçup uçmadığı, eve girip girmediği ve rüya sahibinin ona ne yaptığı hesaba katılır. Baykuş saldırması, baykuşu öldürmek, yakalamak, sevmek ve beslemek de ayrı ayrı yorumlanan rüyalardır.

Rüyada baykuş görmek

Rüyada baykuş görmek hayra yorulmaz. Sıkıntıya, kedere ve üzücü bir habere delalet eder. Baykuş, halka korku salan zalim bir yöneticiye, gizlice haram kazanan bir hırsıza ya da hilekâr ve hayırsız bir kimseye işarettir. Ayrılık, harabelik, tembellik ve kötü söz de baykuş rüyasının tabirleri arasında sayılır. Rüya sahibinin çevresinde ona zarar vermek isteyen, kötü niyetli ve hain kimselerle karşılaşacağına yorulur.

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Rüyada dişi baykuş görmek, kendisinden hayır gelmeyen hain ve hilekâr bir kimseye delalet eder. Bazı tabirlerde dişi baykuş ölüm haberine de yorulur.

Erkek baykuş görmek ise hırsızlığa ve kötü niyetli davranışlara işarettir.

Rüyada çok sayıda baykuşu bir arada görmek, rüya sahibinin sevdiği kimseleri kıracağına ve sabrının tükeneceğine alamettir.

Sessiz duran bir baykuş görmek, çevredeki kimselerden gerçek bir tehlike gelmeyeceğine işaret eder. Ölü baykuş görmek kötü niyetli kimselerin zarar veremeyeceğine delalet eder, başka bir yorumda ise büyük fırsatlara kavuşmaya ve hedeflere ulaşmaya yorulur.

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Bazı tabirciler ise baykuş rüyasını bütünüyle farklı bir yönden ele alır ve bu rüyayı kazanca, işte ilerlemeye ve aile saadetine yorar.

Rüyada renklerine göre baykuş görmek

Baykuşun rengi rüyanın yönünü değiştirir ve her renk ayrı bir anlama gelir.

Rüyada siyah baykuş görmek hayra yorulur ve rahata ermeye, dertsiz bir geçime, büyük bir kazanca delalet eder.

Renkli bir baykuş görmek ise aileyle birlikte yaşanacak sevince, bolluğa ve berekete alamettir.

Rüyada beyaz baykuş görmek

Rüyada beyaz baykuş görmek genel baykuş tabirinin aksine hayra yorulur. Bu rüya uzun, sağlıklı ve huzurlu bir ömre işaret eder. Rüya sahibinin ailesiyle birlikte hayırlı ve bereketli bir hayat süreceğine, çevresinde saygı duyulan biri olacağına delalet eder.

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Evli bir kadının rüyasında beyaz baykuş görmesi, aile hayatında huzura, sağlığa ve refaha yorulur. Evli kadın için beyaz baykuş bereketli bir yaşamın müjdesidir.

Bekar bir kızın rüyada beyaz baykuş görmesi ise uzun bir ömre ve önündeki güzel günlere işarettir.

Rüyada kahverengi baykuş görmek

Bir yoruma göre rüyada kahverengi baykuş görmek, dertlerin son bulmasına ve rızkın artmasına delalet eder.

Rüyada baykuş saldırması

Rüyada baykuş saldırması, rüya sahibinin dikkatli davranması gereken bir döneme girdiğine işaret eder. Bu rüya yakın çevrede dönen dedikoduya ve yanıltıcı sözlere yorulur. Baykuşun ısırdığını görmek ise bu dedikodunun rüya sahibine doğrudan zarar vereceğine delalet eder.

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Başka bir yoruma göre baykuşun saldırısına uğramak, dertten kurtulmaya ve aile saadetine yorulur.

Rüyada baykuş öldürmek hayırlı bir rüyadır. Rüya sahibinin düşmanını yeneceğine, tehlikeyi atlatacağına ve çevresindeki kötü kimselerden kurtulacağına işaret eder.

Baykuş yakalamak ya da elde tutmak, kötülükten korunmaya ve kendisinden faydalanan kimselerden kurtulmaya delalet eder. Baykuşu yakalayan kimsenin yardımsever olacağına, haksızlığa uğrayanın yanında durup başarıyla mücadele edeceğine de yorulur. Bir başka yorumda ise baykuş yakalamak, düşünmeden verilen kararların rüya sahibine zarar getireceğine alamettir.

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Rüyada baykuş yavrusu görmek

Rüyada baykuş yavrusu görmek hayırsız bir evlada işaret eder. Rüya sahibinin çocuğu yüzünden dert çekeceğine yorulur. Bazı tabirlerde baykuş yavrusu mal kaybına ve sağlıkla ilgili sıkıntılara da delalet eder.

Rüyada baykuşun uçtuğunu görmek

Rüyada baykuşun uçtuğunu görmek, niyet edilen işlere girişme vaktinin geldiğine işaret eder. Beyaz bir baykuşun uçtuğunu görmek ise tutulan işlerde başarıya yorulur.

Bir yoruma göre uçan baykuşun bir yere konduğunu görmek, giderilmemiş korkulara ve sürüncemede kalan işlere delalet eder.

Rüyada baykuş sevmek

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Rüyada baykuş sevmek hayra yorulur. Baykuşu sevdiğini görmek hastalıktan şifa bulmaya ve korkunun kaybolmasına işaret eder. Rüya sahibinin hâlinin düzeleceğine ve huzura ereceğine delalet eder.

Rüyada baykuş beslemek iki yönden yorumlanır. Bir yoruma göre baykuş beslemek yanlış bir ortaklığa, sahtekâr kimselerle iş birliği yapıp zarar görmeye alamettir. Başka bir yoruma göre ise bu rüya zorlukla kazanılan helal rızka ve düşmana galip gelmeye işaret eder.

Rüyada eve baykuş girdiğini görmek

Rüyada eve baykuş girdiğini görmek hayra yorulmaz. Evde görülen baykuş, evin harap olmasına ve hane halkı arasında ayrılığa delalet eder. Eve giren baykuş hastalığa, ölüm haberine ve eve kadar ulaşan kötü söze de işarettir.

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Rüyada baykuş sesi duymak ya da baykuşun öttüğünü işitmek fena ve uğursuz bir haber almaya yorulur. Baykuşun ötüşü kayba ve hüzne de alamettir.

Baykuşun bağırdığını duymak ise ölüme yorulur.