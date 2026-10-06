Rüyada cami görmek, caminin kendisine olduğu kadar rüyada orada yaşananlara göre de tabir edilen bir rüyadır. Tabir, caminin büyüklüğüne, rengine ve eskiliğine, rüya sahibinin camide namaz kılmasına, uyumasına ya da camiyi temizlemesine göre değişir. Caminin yıkılması, yanması ya da camide ayakkabının kaybolması gibi olaylar ayrı bir yöne yorulur. Minare, avlu ve kubbe gibi bölümler ile camideki hoca ve cemaat de kendi tabirini taşır.

Rüyada cami görmek

Rüyada cami görmek hayırlı ve güzel rüyalardan sayılır. Rüya sahibinin dinine bağlı, temiz kalpli ve imanlı bir kimse olduğuna işaret eder. İşlerinde başarıya ulaşıp muradına ereceğine, sıkıntılardan kurtulup ferahlığa ve huzura kavuşacağına delalet eder. Tabirciler bu rüyayı helal yoldan kazanılan rızka ve bolluğa da yorar.

Rüyada camiler görmek, yani birden fazla camiyi bir arada görmek temiz imana ve ruha işarettir. Rüya sahibinin zengin olacağına, maddi ve manevi arzularının yerine geleceğine delalet eder.

Caminin kapısını açık görmek hayır ve bereket kapılarının açılmasına işaret eder. Kapısı kapalı bir cami ise işlerin güçleşmesine yorulur. Camide mihrap görmek helal rızka ve saliha bir eşe delalet eder. Şehrin içinde görülen cami, saygı duyulan aile büyüklerine işarettir.

Rüyada camide namaz kılmak

Rüyada camide namaz kılmak, namazın cemaatin toplandığı yerde kılınması sebebiyle dünya ve ahiret işlerinde itibar kazanmaya yorulur. Caminin hayrı rüya sahibinin işlerine de ulaşır. Muradının gerçekleşmesine ve makbul işler yapacağına işaret eder. İşlerin açılmasına, bolluk ve berekete de delalet eder.

Rüyada camide cemaatle namaz kılmak

Rüyada camide cemaatle namaz kılmak çok hayırlı bir rüya sayılır. Rüya sahibinin hayır üzere olduğuna ve Allah'ı çokça zikredenlerden olacağına delalet eder. İmama uyarak kılınan namaz rahmet üzere olmaya alamettir. Bekâr bir genç için cemaate katılmak temiz ve güzel bir kızla evlenmeye, evli kimse için hayırlı bir evlada yorulur.

Rüyada camide cuma namazı kılmak

Rüyada camide cuma namazı kılmak, rüya sahibinin ruhen rahatlığa ereceğine ve yaşadığı sıkıntının geçeceğine işaret eder. Cuma cemaatinin içinde bulunmak, rüya sahibinin kazandığı itibarla toplum içinde ad yapmasına ve bol rızka yorulur. Kırgınlıkların sona ereceğine de delalet eder.

Rüyada camide sabah namazı kılmak

Rüyada camide sabah namazı kılmak güzel haberlere ve müjdelere işarettir. Evdeki bereketin eksilmeyeceğine delalet eder. Rüyada sabah namazına camiye gitmek, bekâr bir kimse için yakında evlenmeye yorulur.

Rüyada camide namaz kılmak için saf tutmak

Rüyada camide namaz kılmak için saf tutmak dürüstlüğe, helal rızka ve takvaya işaret eder. Cemaatin safında yer almak, rüya sahibinin insanlar arasında saygın bir konuma yükselmesine ve işlerinin düzene girmesine yorulur. Helal ile haramı ayırmadaki hassasiyete de delalet eder.

Rüyada camide olmak

Rüyada camide olmak büyük bir hayır elde edilmesine işaret eder. Rüya sahibinin kendini kutsal bir mekânda bulması muradının gerçekleşmesine ve huzura yorulur.

Rüyada camide olmak ama namaz kılmamak

Rüyada camide olmak ama namaz kılmamak, tabircilerin çoğunda olumlu yorulur. Ev düzeninin ve çocukların geleceğinin rahatlayacağına, rüya sahibinin ödeyemeyeceği bir borca girmeyeceğine delalet eder. Bir kısım tabirci bu rüyayı anlayışlı bir kısmetle evlenmeye de yorar. Bazı yorumcular ise camide bulunup namaza durmamayı dinî işlerde gevşekliğe işaret sayar.

Rüyada camide uyumak

Rüyada camide uyumak, rüya sahibinin işine daha büyük bir hevesle sarılacağına ve rızkının genişleyeceğine işaret eder. İstediği şeylere zorluk çekmeden, kısa zamanda kavuşacağına delalet eder. Rüyada camide yatmak sıkıntısız bir döneme girmeye ve hayırlı işler yapmaya yorulur.

Rüyada camide oturmak

Rüyada camide oturmak duaların kabul olacağına işaret eder. Kısmet ve şans kapılarının açılmasına, içteki sıkıntının kalkmasına delalet eder.

Rüyada camide yemek yemek

Rüyada camide yemek yemek aksiliklerin ortadan kalkacağına ve işlerin düzeleceğine işaret eder. Ortaklık yoluyla kazanç sağlanmasına delalet eder. Bekâr bir kimse için evliliğin ailece destek göreceğine yorulur.

Rüyada camiyi temizlemek

Rüyada camiyi temizlemek, güçlü ve değerli bir kimsenin hizmetinde bulunmaya yorulur. Camiyi yıkamak zenginliğe, halin düzelmesine, dünya ve ahiret mutluluğuna delalet eder. Rüyada cami süpürmek ise rüya sahibinin kalbinde Allah sevgisinin belirmesine işaret eder.

Rüyada camiyi gezmek

Rüyada camiyi gezmek maddi durumun düzelmesine ve işlerde bereket kazanmaya işaret eder. Anlaşmazlıkların sona ermesine de yorulur.

Rüyada camiye gitmek

Rüyada camiye gitmek, sıkıntılardan kurtulup rahat bir hayata geçmeye işaret eder. Camiye giden kimse bekârsa temiz bir kızla evleneceğine, evliyse hayırlı bir kız evladı olacağına yorulur. Rüyada camiye gitmek için yola çıkmak, sıkıntılı bir dönemden çıkışın başladığına alamettir.

Rüyada camiye namaz kılmaya gitmek

Rüyada camiye namaz kılmaya gitmek, rüya sahibinin dininin güçlenmesine ve kalbinin huzur bulmasına yorulur. Doğru yola yöneleceğine de delalet eder.

Rüyada cami aramak

Rüyada cami aramak, rüya sahibinin içine düştüğü sıkıntılı hâllerden kurtulacağına işaret eder. Dinî konularda kendisine rehberlik edecek kimselerle tanışmaya yorulur.

Rüyada caminin zarar gördüğünü görmek

Caminin yıkılması, minaresinin yıkılması ve caminin yanması ayrı rüyalar olarak tabir edilir. Her birinde tabircilerin çoğunluğunun yorumu ile daha az yaygın bir ikinci yorum yan yana durur.

Rüyada cami yıkılması görmek

Rüyada caminin yıkıldığını görmek, aile içinde anlaşmazlıklara, işte zarara ve sıkıntıya yorulur. Geleneksel tabirde dindar ve âlim büyük bir zatın vefatına da işarettir. Bazı tabirciler bu sıkıntıların kısa sürede aşılacağını ekler. Bir kısım tabirci ise rüyada cami yıkılmasını tamamen hayra yorar. Hayra yoran tabircilere göre rüya büyük bir kazanca, borçların kapanmasına ve sorunların çözülmesine delalet eder.

Rüyada yıkılmış cami görmek ise yıkılış anına tanık olmaktan ayrı tutulur. Harabe ya da virane hâlde görülen bir cami, aile problemlerinin çözülmesine işaret eder.

Rüyada cami minaresinin yıkıldığını görmek

Rüyada cami minaresinin yıkıldığını görmek, minarenin bulunduğu yerde yaşayan insanların sıkıntıya düşmesine ve dağılmasına yorulur. Tabircilerin çoğu bu rüyayı büyük bir şahsın vefat edeceğine de işaret sayar. Rüya sahibinin rızkının azalmasına ve sıkıntılı bir dönem geçirmesine de delalet eder. Bazı tabirciler ise rüyada cami minaresinin yıkılmasını zor bir dönemin sona ermesine yorar.

Rüyada caminin yandığını görmek

Rüyada caminin yandığını görmek genellikle olumsuz yorulur. İşlerin sıkıntıya girmesine, maddi ve manevi yıpranmaya işaret eder. Bu zor günlerin kısa zamanda aşılacağına da delalet eder. Bazı tabirlerde rüya sahibinin mülkünün değişmesine alamettir. Daha az yaygın bir yoruma göre yanan cami, bir aile dostunun tavsiyesiyle güzel bir yola çıkmaya işarettir.

Rüyada camide ayakkabı kaybetmek

Rüyada camide ayakkabı kaybetmek, tabircilerin çoğunda hayırlı sayılmaz. Kayba, üzüntüye ve sıkıntıya delalet eder. İbadetlerde eksik kalmaya ve dünyaya yönelmeye yorulur. Bazı tabirlerde rüya sahibinin saygınlığını kaybetmesine işarettir. Bir kısım tabirci ise camide ayakkabılarını kaybetmeyi hayra yorar ve bu rüyanın bolluğa, dertlerin bitmesine delalet ettiğini söyler.

Rüyada camide ayakkabı çalınması

Rüyada camide ayakkabı çalınması, rüya sahibinin İslam'ı istediği gibi yaşayamamasına ve güven kaybına delalet eder. İnanç boşluğuna düşmeye de yorulur. Bir kısım tabirci ise rüyada camide ayakkabının çalınmasını sıkıntılardan kurtulup rahata ermeye yorar.

Rüyada caminin bölümlerini ve içini görmek

Caminin minaresi, avlusu, tuvaleti, penceresi, kubbesi ve zeminindeki halı rüyada ayrı ayrı tabir edilir. Tabir, rüyada öne çıkan bölüme göre değişir.

Rüyada cami minaresi görmek

Rüyada cami minaresi görmek sevinçli haberlere, hayırlı gelişmelere ve işlerin kolaylaşmasına işaret eder. Minare, insanları doğru yola çağıran ahlaklı, güçlü ve saygın bir kimseye delalet eder. Rüya sahibinin herkesçe sevilip sayılacağına da yorulur. Minareye çıkmak şanın ve kazancın artmasına, yüksek bir makama ulaşmaya işarettir.

Rüyada cami avlusu görmek

Rüyada cami avlusu görmek, dinî vecibeleri yerine getirme arzusuna, huzura, güvene ve berekete delalet eder. Dindar bir kimseden önemli bir nasihat almaya, hayırlı bir işe başlamaya da yorulur. Rüyada cami avlusunda olduğunu görmek ya da avluya girmek, korkudan emin olmaya işarettir.

Rüyada cami tuvaletine girmek

Rüyada cami tuvaletine girmek, çoğu tabirde mutlu ve huzurlu bir hayata yorulur. Hayırlı bir kısmetle evlenmeye, sıkıntılardan ve maddi zorluklardan kurtulmaya işaret eder. Bir tabirde ise bu rüya, rüya sahibine karşı düşmanlık ve kin besleyen kişilere delalet eder.

Rüyada cami penceresi görmek

Rüyada cami penceresi görmek hayırlı bir kimseyle evlenmeye ve insanlarca sevilmeye işaret eder. Sıkıntıların kısa zamanda son bulmasına da yorulur.

Rüyada camide halı görmek

Rüyada camide halı görmek ev sahibi olmaya işaret eder. Sorunlardan kurtulmaya ve kazançlı işlere girmeye delalet eder.

Rüyada cami kubbesi görmek

Rüyada cami kubbesi görmek borçların ve zorlukların çözülmesine, uzun süredir beklenen isteklere ulaşmaya, helal rızka işaret eder. Kubbe ve caminin yüksek yerleri bazı tabirlerde şehrin ileri gelenlerine yorulur. Başka bir yoruma göre ise kubbe görmek endişenin artacağına alamettir.

Rüyada camiye girmek

Rüyada camiye girmek tövbe nasip olmasına ve dinî emirleri yerine getirmeye delalet eder. Rüya sahibinin Müslüman kimliğini koruyacağına işarettir. Zorlukların aşılmasına, üzüntü ve sıkıntının sona ermesine, maddi ve manevi rahatlığa yorulur. Camiye girip secde etmek, tövbe edip hidayete ermeye işaret eder.

Rüyada camide hoca ve cemaat görmek

Camide rüya sahibinin kendisi yerine başkaları görüldüğünde tabir, görülen kişiye göre değişir. Cami hocası, kalabalık ve namaz kılan cemaat ayrı ayrı yorulur.

Rüyada cami hocası görmek

Rüyada cami hocası görmek sıkıntı ve zorlukların aşılmasına, kötü alışkanlıklardan arınmaya delalet eder. Rüya sahibinin iş konusunda önderlik edeceğine işaret eder. Hayırlı bir evlada sahip olmaya da yorulur.

Rüyada cami hocası ile konuşmak, saygın ve söz sahibi bir kişiyle dostluk kurmaya işaret eder. Rüya sahibi bu kişinin vesilesiyle makam ve mevki elde eder. Helal rızka ve huzurlu bir hayata da yorulur.

Rüyada camide kalabalık görmek

Rüyada camide kalabalık görmek huzura, mutluluğa ve hayırlı bir beraberliğe işaret eder. İşlenen bir hayır sebebiyle çevrenin takdirini kazanmaya delalet eder. Kalabalık bir cami avlusu ise rahmete ve salih kimselerin bir araya gelmesine yorulur.

Rüyada cami cemaati görmek

Rüyada cami cemaati görmek, hayır ve ibadet yolunda bir topluluğa işarettir. Rüyada camide namaz kılanları görmek, o kimselerin hak yolunda olduğuna delalet eder.

Rüyada camide kadın erkek cemaat görmek işlerin yolunda gideceğine işaret eder. Rüya sahibinin sevdiği kişiyle zorlukları birlikte aşacağına, dert ve sıkıntılarının sona ereceğine yorulur.

Rüyada cami çeşitleri

Rüyada görülen caminin büyüklüğü, rengi, eskiliği ya da hangi cami olduğu tabire kendi yönünü verir. Büyük, eski, yeşil ve beyaz camiler, yeşil kubbeli camiler ve Ayasofya ayrı ayrı yorulur.

Rüyada büyük cami görmek

Rüyada büyük cami görmek bolluk içinde yaşamaya işaret eder. Sıkıntıları sakinlikle atlatmaya ve geçim derdine düşmemeye delalet eder. Büyük bir camide namaz kılmak hayrın ve bereketin bolluğuna yorulur.

Rüyada Ayasofya Camisi'ni görmek

Rüyada Ayasofya Camisi'ni görmek verimli bir meslek hayatına ve işinde başarıyla yükselmeye işaret eder.

Rüyada yeşil cami görmek

Rüyada yeşil cami görmek aile içinde sevinçli haberlere işaret eder. Sıkıntılardan kurtulup huzura ermeye yorulur.

Rüyada eski cami görmek

Rüyada eski cami görmek mal ve para biriktirmeye, huzurlu bir hayata işaret eder. Evin bereketine ve salih bir evlada da delalet eder.

Rüyada beyaz cami görmek

Rüyada beyaz cami görmek Allah'ın emirlerine bağlı kalmaya işaret eder. Rüya sahibinin bu bağlılığın ardından yeni bir iş bulacağına delalet eder. Bembeyaz bir cami dertlere çare, sorunlara çözüm bulunmasına yorulur.

Rüyada yeşil kubbeli cami görmek

Rüyada yeşil kubbeli cami görmek hayırlı bir işe girmeye yorulur. Üzüntülerin sona ereceğine de işarettir.

Rüyada camide ibadet etmek ve dinlemek

Camide ezan okumak, dua etmek, Kuran okumak ya da okunan Kuran'ı ve vaazı dinlemek rüyada ayrı ayrı tabir edilir. Tabir, rüya sahibinin okuyan mı yoksa dinleyen mi olduğuna göre değişir.

Rüyada camide ezan okumak

Rüyada camide ezan okumak hikmet ve fazilet sahibi bir kimse olmaya işaret eder. Dünya nimetlerinde kısmetli olmaya delalet eder. Ezan okumak yüksek mevkilere gelmeye de yorulur.

Rüyada camide dua etmek

Rüyada camide dua etmek maddi ve manevi sıkıntılardan kurtulmaya delalet eder. Küslüklerin bitmesine ve günahlara tövbe etme fırsatının doğmasına işaret eder.

Rüyada camide Kuran okuduğunu görmek

Rüyada camide Kuran okuduğunu görmek mutluluğun artmasına ve başlanan işlerde başarıya işaret eder. Suçlamalardan aklanmaya, bolluğa ve sıkıntılardan kurtulmaya yorulur.

Rüyada camide Kuran okunduğunu görmek

Rüyada camide Kuran okunduğunu görmek hayatın güzelleşmesine ve sağlık sorunlarının çözülmesine işaret eder. Hayırlı bir evliliğe de delalet eder. Rüyada camide Kuran dinlemek, aileye yeni bir bebeğin katılacağına ve hayırlı evlatlara sahip olmaya yorulur.

Rüyada camide vaaz dinlemek

Rüyada camide vaaz dinlemek doğru kararlara, dinde istikamete ve güzel bir nasihate delalet eder. Rızkın bereketlenmesine, çalışan kimse için terfiye, hüzün ve sıkıntıdan kurtulmaya yorulur.

Rüyada cami yapımı

Caminin rüyada kişinin kendi eliyle yapılması, başkasına yaptırılması ya da inşaat hâlinde görülmesi ayrı ayrı yorulur.

Rüyada cami yapmak

Rüyada cami yapmak ahirete dair büyük bir hayra işarettir. Bilgin ve önder olmaya, hacca gitmeye delalet eder. Dindar bir eşle evlenmeye de işaret eder.

Rüyada cami yaptırmak

Rüyada cami yaptırmak şeref ve itibara delalet eder. Cami yaptıran kimse bekârsa dindar biriyle evleneceğine işarettir.

Rüyada cami inşaatı görmek

Rüyada cami inşaatı görmek din işlerinde hayra, hidayete ve helal rızka delalet eder. Dileklerin vakti gelince gerçekleşeceğine işaret eder. Çalışma hayatında liderliğe, bolluk ve bereket içinde yaşamaya da yorulur. Tamamlanmamış bir cami, sabırla bitirilmesi gereken hayırlı bir işe işarettir. Rüyada cami yapıldığını görmek ise hayırlı bir ortaklığa ve büyük getirilere alamettir.

Rüyada camiden çıkmak

Rüyada camiden çıkmak zora girmiş bir işin düzeleceğine işaret eder. Sıkıntıların sona ereceğine ve bahtın açılacağına delalet eder. Bazı yorumlarda ise camiden çıkmak hak yolundan uzaklaşmaya yorulur.