Rüyada çok ağlamak, sessiz dökülen gözyaşıyla görüldüğünde kederin dağılmasına, ferahlığa ve helal kazanca delalet eder. Feryat ederek, dövünerek ağlamak ise üzüntü habercisi sayılır.

Rüyada çok ağlamak, gözyaşının miktarı ve ağlamanın şiddeti üzerinden tabir edilen bir rüyadır. Yorum, gözyaşının sessizce mi döküldüğüne yoksa feryada mı dönüştüğüne, gözyaşının sıcak mı soğuk mu olduğuna ve ağlamanın nerede, kimin için yaşandığına göre değişir. Rüya sahibinin kendini ağlarken görmesi, bir yakının ölümü karşısında uzun uzun ağlaması ve başka birini gözyaşı içinde görmesi de birbirinden ayrılır.

Rüyada çok ağlamak

Rüyada çok ağlamak tersine yorulan ve hayırlı sayılan bir rüyadır. Rüya sahibinin çektiği keder ve sıkıntının geçeceğine, uzun süren dertlerin son bulacağına ve kişinin rahata ereceğine delalet eder. Rüyada dökülen bol gözyaşı uyanık hayatta üzüntünün dağılmasına, temiz ve bereketli bir kazanca işaret eder. Bu rüya yakın bir dosttan büyük destek görüleceğinin de habercisidir.

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Rüyada çok fazla ağlamak da kederden ve sıkıntıdan kurtulmaya, gönül ferahlığına işarettir. Gözyaşı sessizce döküldükçe bereket ve sevinç yönü ağır basar. Ağlama bağırtıya dönüştüğünde ise sıkıntı yönü öne çıkar.

Ağlamanın biçimi de önemlidir. Sessizce ve uzun uzun ağlamak berekete, feraha ve kederden kurtuluşa alamettir. Hıçkıra hıçkıra ağlamak çoğunlukla tersine yorulur ve mutluluğa kavuşmaya, sıkıntıların geride kalmasına, hayallere ermeye delalet eder. Buna karşılık çırpına çırpına, dövünerek ağlamak hayra yorulmaz ve üzüntü habercisi sayılır. Bağırarak, feryat ederek ağlamak da çoğu kaynakta musibete, işlenecek bir günaha ya da rüya sahibi hakkında çıkacak dedikoduya işarettir.

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Gözyaşının sıcaklığı rüyayı iki ayrı yöne çeker. Sıcak gözyaşı dökerek çok ağlamak keder ve üzüntüye yorulur. Soğuk gözyaşı ise sevince ve ferahlığa işarettir. Gözden yaş akmadan ağlamak, rüya sahibinin bir işte hayal kırıklığına uğramasına delalet eder.

Ağlamanın yaşandığı yer de rüyaya kendi rengini katar. Cenazede çok ağlamak bir makama oturmaya, iş hayatında yükselişe ve işlerin iyi sonuçlanmasına yorulur. Okulda çok ağlamak öğrenci için sınavda ve eğitimde başarıya, çalışan için emeğinin karşılığını almaya işarettir. Birine sarılarak uzun uzun ağlamak vefalı dostlarla tanışmaya, maddi endişelerin geride kalmasına ve sorunların çözülmesine delalet eder.

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Bu rüyayı hayra yormayan bir görüş de vardır. Azınlıkta kalan bu görüşe göre çok ağlamak yakınlarla ya da yabancılarla yaşanacak geçici bir dargınlığa ve kişiye yöneltilecek suçlamalara işarettir. Aynı görüş hıçkırarak ağlamayı da pişmanlık verecek bir karara bağlar. Tabircilerin çoğu ise hem çok ağlamayı hem hıçkıra hıçkıra ağlamayı ferahlık ve kurtuluş habercisi olarak kabul eder.

Rüyada çok ağladığını görmek

Rüyada çok ağladığını görmek, gözyaşının sebebine göre ayrı müjdeler taşır. Rüya sahibi kendini sevinçten çok ağlarken görmüşse umutlarının gerçekleşmesine delalet eder. Verilen sözlerin yerine gelmesine, güzel haberlere, aile içinde huzura ve helal kazanca da işarettir.

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Günahları için ya da Allah korkusundan çok ağladığını görmek ise günahların affına alamettir. Bu rüya kederin geçip ferahlığa erilmesine de yorulur.

Ağlayarak uyanmak, rüya sahibinin yakında bir sevince kavuşacağına işaret eder. Kişinin kendini gözyaşları içinde görmesi genel olarak tez vakitte hayırlı gelişmelere ve içindeki sıkıntılardan kurtulmasına yorulur.

Rüyada bir yakınının öldüğünü görüp çok ağlamak

Bir yakının ölümü karşısında uzun uzun ağlamak, ölümün değil ağlamanın öne çıktığı bir rüyadır. Eş ve kardeş için dökülen bol gözyaşı her iki durumda da hayra yorulur ve her biri kendine özgü bir müjdeye işaret eder.

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Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak

Rüyada eşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak hayra yorulur. Rüya sahibinin çektiği dert ve kederin geçeceğine, eşinden sevindirici bir haber alacağına işaret eder. Rüya sahibinin eşiyle birlikte uzun ve mutlu yıllar geçireceğinin de habercisidir. Uzun süredir beklenen fırsatların ele geçmesine ve emeğin karşılığına kavuşmaya da delalet eder. Evlilikte yaşanan sıkıntıların dağılıp yerini huzura bırakmasına da yorulur.

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak

Rüyada kardeşinin öldüğünü görmek ve çok ağlamak, kardeşle arasındaki bağın güçleneceğine ve ailece mutlu, neşeli günler geçirileceğine işaret eder. Rüya sahibinin maddi güç kazanmasına ve işlerinin yoluna girmesine yorulur. Kardeşler arasında uzun süren sorunların çözülmesine, küs olanların barışmasına da delalet eder. Evli olan kimse için bebek müjdesi sayılır.

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Rüyada birinin çok ağladığını görmek

Rüyada birinin çok ağladığını görmek, ağlayanın tanıdık ya da yabancı olmasına göre ayrı yorulur. Ağlayan tanıdık biriyse o kimsenin ya da rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulmasına yorulur. Ağlayan yabancı biriyse, yeni tanışıklıklara ve beklenmedik yerden yardım görmeye delalet eder. Birinin yüksek sesle ağladığını görmek ise makam ve rütbe elde etmeye, iş hayatında yükselmeye alamettir.