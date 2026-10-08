Rüyada çorap görmek, rüya tabirlerinde çoğunlukla mal, kısmet ve evlilikle ilişkilendirilir. Ancak çorabın rüyadaki durumu ve rüya sahibinin çorapla ne yaptığı yorumun yönünü değiştirebilir. Yeni ve eski, temiz ve kirli, sağlam ve delik çorap farklı anlamlara gelir. Çorabın rengi de özellikle bekâr kişiler için evlenilecek kişinin özellikleriyle ilişkilendirilir. Rüyada çorap giymek, almak, yıkamak, çıkarmak, kaybetmek veya birine çorap vermek gibi eylemler de ayrı ayrı yorumlanır. Bunun yanında beyaz, siyah, kırmızı, mavi, yeşil ve diğer renklerdeki çoraplar ile külotlu, yün, bebek ve çocuk çorabı gibi farklı türler rüyanın tabirine başka anlamlar katar.

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Rüyada çorap görmek

Rüyada çorap görmek çoğunlukla hayra yorulur ve kısmete işaret eder. Bekâr kimse için kısmetin açılacağına, hayırlı bir evliliğe delalet eder. Evli kimse için bolluk ve bereket alametidir. Çorap mala ve malın korunmasına da yorulur.

Sağlam, temiz ve güzel kokulu çorap, malın muhafaza edildiğine, zekâtın verildiğine ve kişinin iyi adla anılacağına işarettir. Eski, kirli ve kötü kokulu çorap ise kötü adla anılmaya, malın zarara uğramasına delalet eder.

Bazı tabirciler çorabı, rüya sahibine destek olacak yardımsever bir kimseye, çoğunlukla bir kadına yorar. Başka bir yoruma göre rüyada çorap, ertelenmiş hayallerin gerçekleşmesine delalet eder. Rüya sahibinin rahat bir hayata kavuşacağına da işarettir.

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Rüyada çoraplar görmek

Rüyada çoraplar görmek, tek bir çorap gibi kısmete, bolluğa ve mala yorulur. Rüyada bir sürü çorap görmek, malın ve kısmetin bolluğuna delalet eder. Çorapların rengi bekâr için seçilecek eşin vasfına işarettir. Nakışlı çoraplar çeşitli meziyetleri olan bir eşe yorulur.

Rüyada eski çorap görmek

Rüyada eski çorap görmek zekâtı vermemeye, bu yüzden malın zarar görmesine işaret eder. Eski ve kötü kokulu çorap kötü adla anılmaya yorulur. Az rastlanan bir yorum ise eski çorabı saygı görmeye ve bolluğa bağlar.

Rüyada ıslak çorap görmek

Rüyada ıslak çorap görmek, özellikle çorap beyazsa canlılığın yenilenmesine, uzun ömre ve malın artmasına yorulur.

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Çorap rengine göre rüya tabirleri

Rüyada çorabın rengi, tabirde çoğunlukla evlenilecek kişinin vasfına bağlanır. Siyah çorap varlıklı, beyaz çorap güzel, kırmızı çorap görgülü, yeşil çorap namuslu bir eşe işarettir. Diğer renkler ise kazanca, başarıya ve rahata yorulur.

Rüyada beyaz çorap görmek

Rüyada beyaz çorap görmek, bekâr için iyi huylu ve güzel biriyle evlenmeye delalet eder. Dürüst ve ahlaklı dostlar edinmeye de işarettir. Beyaz çorap, rüya sahibinin şerefiyle ve namusuyla yaşayıp itibar sahibi olacağına yorulur. Bir yoruma göre ise beyaz çorap bir sağlık sorununa ya da hayal kırıklığına alamettir.

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Rüyada beyaz çorap giymek hem iş hem özel hayatta başarılı bir yaşama işaret eder. Mutlu bir evlilik sürdürmeye de yorulur. Rüyada ayağında beyaz çorap görmek, rüya sahibinin işinde önemli yerlere geleceğine ve itibarının artacağına delalet eder.

Rüyada beyaz çorap almak hayra yorulur. Yeni çorap almak gibi mal ve mülk kazanımına işaret eder.

Rüyada kirli beyaz çorap görmek, dertlerin çözüleceğine işaret eder. Zamanında atılan adımlarla büyük kazanç elde edileceğine de delalet eder. Buradaki kirli beyaz, kirlenmiş bir çorabı değil kırık beyaz denen rengi anlatır.

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Rüyada siyah çorap görmek

Rüyada siyah çorap görmek zenginliğe işaret eder. Bekâr ise varlıklı biriyle evlenmeye, evli ise zengin bir kimseden fayda görmeye delalet eder. Bir yoruma göre siyah çorabın yırtık olması, yırtık çorabın genelde zarara yorulmasının aksine zengin biriyle evliliğe ve maddi menfaate delalet eder. Ancak bu rüya mal konusunda dikkatli olmayı öğütler.

Rüyada siyah çorap giymek, rüya sahibinin maddi açıdan güçleneceğine ve varlıklı bir kişinin desteğini göreceğine yorulur. Bekâr kişiler için zengin bir eşle evliliğe, evli kişiler için ise varlıklı birinin desteğine kavuşmaya işarettir.

Rüyada kırmızı çorap görmek

Rüyada kırmızı çorap görmek, bekâr için görgülü biriyle evlenmeye ve âşık olmaya delalet eder. Kısa sürede çocuk sahibi olmaya, ana baba duası almaya da yorulur. Evli için maddi konularda çevrenin ilgisine, bolluğa ve başarılı iş girişimlerine işarettir. Bir yoruma göre kırmızı çorap hayâsız ve şakacı bir arkadaşa alamettir.

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Rüyada gri çorap görmek

Rüyada gri çorap görmek, ele geçen işlerin kâra dönmesine ve sorunların aşılmasına işaret eder. Temiz gri çorap, bekâr için hayırlı biriyle tanışıp evlenmeye delalet eder.

Rüyada mavi çorap görmek

Rüyada mavi çorap görmek, hedeflere kısa sürede kavuşmaya işaret eder. İlimde ilerlemeye, hayırlı ve bol kazanca da yorulur.

Rüyada yeşil çorap giymek

Rüyada yeşil çorap giymek, bekâr için iyi ahlaklı, dindar ve namuslu biriyle evlenmeye işaret eder.

Rüyada renkli çorap görmek

Rüyada renkli çorap görmek, projelerin kazanç getirmesine ve sorun çıkaran kimselerden kurtulmaya işaret eder. Bekâr kimse için rengine göre vasfı değişen hayırlı bir evliliğe yorulur.

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Rüyada sarı çorap görmek

Rüyada sarı çorap görmek, geleceğin iyi olacağına, eğitim ve iş hayatında başarıya işaret eder. Uzun süren bir emeğin ardından rahata ve bolluğa kavuşmaya da delalet eder. Sarı çorabı hastalıklı bir arkadaşa yoran tabirciler de vardır.

Rüyada pembe çorap giymek

Rüyada pembe çorap giymek, uzun bir mücadele ve zorluğun ardından rahata kavuşmaya işaret eder. İşteki başarıların artacağına, daha verimli bir döneme girileceğine yorulur.

Rüyada yırtık çorap görmek

Rüyada yırtık çorap görmek, çok olup da bereketsiz kalacak bir kazanca delalet eder. Rüya sahibinin işleri yürür, geliri de yeterli görünür. Ancak masraflar ve borçlar yüzünden kazancı çabucak tükenir ve geçimini güçlükle sağlar. Eski ve yırtık çorap görmek ise rüya sahibinin çevresi tarafından hainlikle suçlanacağına işarettir.

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Rüyada yırtık çorap giymek

Rüyada yırtık çorap giymek, beklenen kazancın gelmeyeceğine ve ihtiyaçların karşılanamayacağına işaret eder. Borcun ödenemeyip darlık çekileceğine de alamettir.

Rüyada çorabının yırtık olduğunu görmek

Rüyada çorabının yırtık olduğunu görmek, zarara ve sıkıntıdan gelen bir hastalığa yorulur. Rızkın bol ama bereketsiz olacağına da işaret eder. Rüyada çorabının yırtıldığını görmek de zarara uğramaya alamettir.

Rüyada çorap giymek

Rüyada çorap giymek, bekâr için iyi huylu ve yumuşak mizaçlı biriyle hayırlı bir evliliğe işaret eder. Evli olanlar için yakın zamanda iş hayatında elde edilecek başarıya delalet eder. Güzel kokulu çorap giymek, rüya sahibinin herkesçe övüleceğine alamettir. Bir yoruma göre çorap giyen kimse, uzun ve yoğun bir çalışmanın ardından ailesiyle tatile çıkar.

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Rüyada üst üste çorap giymek

Rüyada üst üste çorap giymek iki yönlü yorumlanır. Dinî yoruma göre bu rüya sorunların çözüleceğine, işlerin artıp büyük iş insanlarının dikkatini çekeceğine işaret eder. Başka tabirciler ise bu rüyayı zahmetli günlerin habercisi sayar ve rüya sahibinin bu günlerle mücadele edeceğini söyler.

Rüyada başkasının çorabını giymek

Rüyada başkasının çorabını giymek, kısmetin bir süre daha istenildiği gibi gelmeyeceğine işaret eder. Ancak aksilikler giderilir, elde edilen kazançla yeni işlere girilir. Bu rüya hayırlı bir kişiyle evlenmeye de yorulur.

Çorapla yapılan işe göre rüya tabirleri

Rüyada çorapla yapılan iş, çorabın kısmet ve mal hükmünü ya güçlendirir ya da tersine çevirir. Çorabı yıkamak, katlamak ya da satmak çoğunlukla hayra yorulur. Çorap örmek ise şerre yorulan işlerdendir.

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Rüyada çorap aramak

Rüyada çorap aramak, beklenmedik sorunların çıkacağına ve bunlar için yeni çözümler bulmak gerekeceğine işaret eder. Bazı tabirciler ise bu rüyayı engellerin kolayca aşılacağına yorar. Bu yoruma göre beklenen bir iş olumlu sonuçlanır, büyük kimselerden iş teklifi gelir.

Rüyada çorap yıkamak

Rüyada çorap yıkamak, yeni fırsatlara ve gönle ağır gelen yüklerden kurtulmaya işaret eder. Yıkanmış çorap sağlığa kavuşmaya ve hayırlı bir evliliğe delalet eder. Beyaz çorap yıkamak ise uzun süren bir sıkıntıdan kurtulup yeniden mutlu bir hayata kavuşmaya yorulur.

Rüyada çorap çıkarmak

Rüyada çorap çıkarmak, kötülüklerden ve yaşanan bazı sorunlardan yakında kurtulmaya işaret eder. Borçların ve yüklerin hafifleyeceğine de delalet eder. Az rastlanan bir yorum ise çorap çıkarmayı faydalı bir ilişkiyi bitirmeye, bunun da üzüntü ve pişmanlık getirmesine yorar.

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Rüyada çorapla yürümek

Rüyada çorapla yürümek, maddi olarak iyi bir noktaya ulaşmaya ve işlerin daha iyi ilerleyeceği bir döneme işaret eder. Muhtaçlara yardım etmeye de yorulur. Rüyada ayakkabısız çorapla yürümek, iş ve aile hayatındaki sorunların çözüleceğine, rüya sahibinin başkalarına iş verecek kadar rahatlayacağına delalet eder. Rüyada çorapla dışarıda yürümek ise bozulan ilişkilerin düzelmesine ve yatırımlardan kazanç sağlanmasına alamettir.

Rüyada çorapsız ayakkabı giymek

Rüyada çorapsız ayakkabı giymek, yeni bir zemin arayışına işaret eder. Rüya sahibinin yerini ve konumunu kaybetme endişesine de alamettir.

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Rüyada birine çorap giydirmek

Rüyada birine çorap giydirmek yardımseverliğe, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye işaret eder. Hayırlı kimselerle ortaklık kurup iyi yerlere gelmeye de yorulur. Giydirilen kişi yakın biriyse aradaki sadakate ve güvene, yabancıysa yeni bir dostluğa ya da iş ilişkisine delalet eder.

Rüyada ölmüş birine çorap giydirmek, uzun zamandır hayal edilen bir şeye kavuşmaya işaret eder. Sosyal hayatta hayırlı bir kısmetle güzel bir ilişkiye başlamaya, zorlukların aşılmasına da yorulur. Ölmüş birine çorap hediye etmek ise rüya sahibinin tehlikeyi göze alarak bir işe atılacağına ve bundan önemli kazanç sağlayacağına delalet eder.

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Rüyada çorabını kaybetmek

Rüyada çorabını kaybetmek tabirciler arasında iki türlü okunur. Bir yoruma göre uzun bir aradan sonra huzura kavuşmaya ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder. Diğer yorum ise bu rüyayı zekâtı vermemeye, saygınlığın kaybedilmesine ve sıkıntıya bağlar.

Rüyada çorap katlamak

Rüyada çorap katlamak, çalışmalardan başarılı sonuç alıp ilerlemeye, sağlığın ve keyfin sürmesine işaret eder. Sevdikleriyle uyum içinde yaşamaya ve maddi kazanca da yorulur. Katlanmış çorap dileklerin gerçekleşmesine alamettir.

Rüyada çorap satmak

Rüyada çorap satmak makam sahibi olmaya, ilerlemeye ve zenginliğe kavuşmaya işaret eder. Aileyi mutlu edecek maddi ve manevi kazanca, itibar kazanmaya da delalet eder.

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Rüyada çorap değiştirmek

Rüyada çorap değiştirmek, inancı kuvvetli kimselerle dostluk kurmaya ve dertlerin ortadan kalkmasına delalet eder. Beklenmedik müjdelere de işarettir.

Rüyada çorap örmek

Rüyada çorap örmek hayra yorulmaz. Kötü niyete ve arkadan konuşan bir kimseye işaret eder.

Rüyada çorap almak

Rüyada çorap almak konusunda tabirciler ikiye ayrılır. Bir kısmı çorabı parayla satın almayı maddi kazanca ve zenginleşmeye yorar. Diğer kısma göre ise rüyada çorap satın almak, hilekâr kimselerin kurduğu bir tuzağa düşmeye ve maddi zarara uğramaya işaret eder. Rüyada çorap aldığını görmek, ilk yoruma göre eline geçecek kazanca, ikinci yoruma göre alışverişte aldatılmaya delalet eder.

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Rüyada çorap hediye almak

Rüyada çorap hediye almak, aileyle ilgili bir sorunun çözülmesine ve aile içinde barışmaya işaret eder. Rüyada birinden çorap almak, sevdiklerine yardım etmeye ve güzel bir haber almaya yorulur. Gelen çorap güzel kokuyorsa yeni biriyle tanışmaya işarettir. Çorap hediyesi almayı bir tasaya yoran tabirciler de vardır.

Çorap türüne göre rüya tabirleri

Rüyada çorabın türü de tabire yön verir. Külotlu, ince, yün ya da uzun çorap çoğunlukla rahata ve başarıya yorulur. Bebek ve çocuk çorabı yeni bir başlangıca, erkek çorabı ise aileye dair kısmete işarettir.

Rüyada külotlu çorap görmek

Rüyada külotlu çorap görmek rahatlığa, kişinin çevresinde rahat olduğuna işaret eder. Kendi gayretiyle başarıya ulaşılacağına da yorulur. Rüyada külotlu çorap giymek ise yakın bir dostun ya da aile üyesinin yardım isteyeceğine işarettir. İnce külotlu çorap giymek, fakirlere yardım edileceğine ve kalabalık içinde itibar görüleceğine delalet eder.

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Rüyada siyah külotlu çorap giymek, siyah çorap gibi zenginliğe ve bekâr için varlıklı biriyle evlenmeye yorulur. Külotlu çorabın tabirine göre rüya sahibinin çevresinde rahat bir hayat süreceğine de işaret eder.

Rüyada bebek çorabı görmek

Rüyada bebek çorabı görmek, yeni bir başlangıca ya da küçük ama hayırlı bir gelişmeye delalet eder. Temiz ve güzel bebek çorabı sevinçli bir habere işaret eder. Evli olup çocuk bekleyen için doğacak çocuğun erkek olacağına yorulur. Kirli ya da yırtık bebek çorabı ise sabırla kısa sürede aşılacak küçük sıkıntılara alamettir.

Rüyada ince çorap görmek

Rüyada ince çorap görmek, ömrün geri kalanını huzur ve mutluluk içinde geçirmeye işaret eder. İşlerin istenildiği gibi ilerleyeceğine, uzun emekle gelen başarıya da yorulur.

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Rüyada ten rengi ince çorap giymek, hayallerin gerçekleşmesine ve rüya sahibinin hayattan memnun olmasına delalet eder.

Rüyada çocuk çorabı görmek

Rüyada çocuk çorabı görmek, bebek çorabı gibi yeni bir başlangıca ve hayırlı bir gelişmeye işarettir.

Rüyada uzun çorap giymek

Rüyada uzun çorap giymek, sorun çıkaran durumlardan kurtulmaya ve büyük adımlar atmaya işaret eder. Dilek ve duaların kabulüne de yorulur. Uzun çorap görmek ise iş yerinde yükselmeye alamettir.

Rüyada erkek çorabı görmek

Rüyada erkek çorabı görmek, aileye dair kısmete ve güzel gelişmelere yorulur. Engelleri kimseden yardım almadan aşmaya, bolluk ve berekete delalet eder. Yeni erkek çorabı uğurlu kişilerle karşılaşmaya ve müjdeli bir habere işarettir.

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Rüyada yün çorap görmek

Rüyada yün çorap görmek, hayattaki olumlu değişikliklere ve çalışkanlıkla ilerlemeye işaret eder. Mutlu bir aile kurmaya, maddi rahatlığa ve sıkıntılardan kurtulmaya da yorulur.

Rüyada yeni çorap görmek

Rüyada yeni çorap görmek hayra yorulur. Yeni çorap maddi ve manevi başarılara, iş alanında gelişmeye delalet eder. Aile hayatına gelecek bereket ve mutluluğa da yorulur. Eski çorap malın zararına yorulurken yeni çorap malın sağlam kalacağına alamettir.

Rüyada yeni çorap giymek

Rüyada yeni çorap giymek malın korunmasına işaret eder. Hiç giyilmemiş bir çorabı ayağa geçirmek mala ve vakara işarettir.

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Rüyada yeni çorap almak

Rüyada yeni çorap almak, maddi olarak zenginleşmeye ve refaha kavuşmaya işaret eder. Mal ve mülk edinmeye de yorulur.

Rüyada delik çorap görmek

Rüyada delik çorap görmek, yırtık çorap gibi hayra yorulmaz. Varlık içinde yokluk çekmeye, malı olduğu hâlde zenginliğinin tadını çıkaramamaya delalet eder.

Rüyada çorabının delik olduğunu görmek

Rüyada çorabının delik olduğunu görmek de delik çorap gibi varlık içinde yokluk çekmeye delalet eder. Bir yoruma göre ise çorabın delik olması helal rızka kavuşmaya, düşmanın güçsüz kalmasına ve rahat bir hayata işaret eder.

Rüyada delik çorap giymek

Rüyada delik çorap giymek, rüya sahibinin kazancı olduğu hâlde bu kazançtan fayda göremeyeceğine yorulur.

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Rüyada baş parmağı delik çorap görmek

Rüyada baş parmağı delik çorap görmek, iş hayatında aksaklıklara işaret eder. İşin sonunda başarısızlığa uğramaya ve çaresiz kalmaya delalet eder.

Rüyada kirli çorap görmek

Rüyada kirli çorap görmek hayra yorulmaz. İş hayatında başarısızlıklarla uğraşmaya, paylaşılan sırların başkalarınca duyulmasına işaret eder. Arkadan konuşulmaya ve kötü adla anılmaya da delalet eder. Bu rüya kötü niyetli kimselerin şerrine karşı bir uyarı sayılır.

Rüyada birine çorap vermek

Rüyada birine çorap vermek, ihtiyacı olan birine yardım edileceğine işaret eder. Kısmet açılmasına, bekâr için yakın evliliğe, evli için uzun ömürlü bir birlikteliğe yorulur. Başkasına çorap vermek yeni dostlar edinmeye de delalet eder. Bir yorum ise rüya sahibinin kendi çorabını başkasına vermesini boşanmaya yorar.