Rüyada eski sevgiliyle konuşmak, rüya sahibinin evli ya da bekâr oluşuna ve konuşmanın seyrine göre farklı anlamlar taşıyan bir rüyadır. Konuşmanın tatlı mı yoksa tartışmalı mı geçtiği, telefonda mı yüz yüze mi yapıldığı da hesaba katılır. Eski sevgiliyle karşılaşıp tek söz etmeden ayrılmak ya da ilk adımın ondan gelmesi de rüyanın anlamını başka bir yöne çeker.

Rüyada eski sevgiliyle konuşmak

Rüyada eski sevgiliyle konuşmak, rüya sahibinin geçmişe duyduğu özleme ve unutmaya çalıştığı olaylara yorulur. İşlerin istenen biçimde gitmeyeceğine, bir süre durgunluk ve hüzün yaşanacağına, rüya sahibinin yeni bir yol arayışına gireceğine de işaret eder.

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Bekâr kimse için bu rüya eski bir aşkın yeniden başlayacağına delalet eder. Evli kimse için ise eşlerin birbirinden uzaklaşacağına, evde soğuk bir dönem yaşanacağına yorulur. Bir kısım tabirciler bu rüyayı eski aşkın dönüşüne değil, hayata girecek yeni birine bağlar. Çoğunlukla ise bekâr için eski aşkın yeniden canlanmasına yorulur.

Rüyada eski sevgili ile konuşmak olumsuz yönüyle tehlikeli işlere girilip başarısız olunmasına işarettir. Maddi kayba ve güvenilen biri tarafından aldatılmaya da yorulur. Olumlu yönüyle ise kısmetin açılmasına, hayırlı bir habere, kafa karışıklığından kurtulup yeni bir başlangıç yapmaya delalet eder.

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Eski sevgiliyle dertleşmek, geçmiş tecrübelerden ders alıp daha dikkatli adım atmaya ve huzur için geçmişle barışmaya yorulur. Konuşup barışmak ise yeni bir aşka başlayıp geçmişi unutmaya işarettir.

Rüyada eski sevgilinin seninle konuşmak istemesi, bekâr kimse için eski aşkın yeniden başlamasına yorulur. Bu rüyada ilk adımın eski sevgiliden gelmesi, ayrılığın ardından yeniden bir araya gelme isteğinin karşı taraftan geleceğine işaret eder.

Rüyada eski sevgiliyle konuştuğunu görmek

Rüyada eski sevgiliyle konuştuğunu görmek, eski aşkın dönüşüne değil rüya sahibinin hayatına yeni birinin gireceğine işaret eder. Bu kişiyle iyi anlaşılacağına ve onun hayata renk katacağına yorulur. Konuşmanın güzel geçtiğini görmek, göze alınan zor işlerin başarıyla sonuçlanacağına işarettir.

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Rüyada eski sevgiliyle telefonda konuşmak

Eski sevgiliyle telefonda konuşmak, hayırlı haberlerin gelmesine delalet eder. Rüyada eski sevgiliyle telefonda konuşmak bir iş teklifine ya da sevindirici bir müjdeye işaret eder. Ayrılıktan sonra yeniden bir araya gelme ve ikinci bir şans isteğine de delalet eder. Maddi ferahlığa ve aile bağlarının güçlenmesine alamettir.

Rüyada eski sevgili ile telefonda konuşmak bekâr kimse için hayırlı bir alamet sayılır. Evli kimse için uzaktaki bir yakından güzel haber almaya yorulur. Telefonda kavgalı konuşmak ise dertlerin dağılmasına, büyük bir sevince ve evlilik ihtimaline delalet eder.

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Rüyada eski sevgiliyle görüntülü konuşmak

Rüyada eski sevgiliyle görüntülü konuşmak, ilişkinin bir haksızlık yüzünden bittiğine işarettir. Süregelen sorunların başkalarının desteğiyle ve açık konuşmayla çözüleceğine yorulur. Başka bir görüşe göre şüphelerden kurtulmaya, kısmetin açılmasına ve sevilen kimselerle güzel vakit geçirmeye delalet eder.

Rüyada eski sevgiliyi görmek ve konuşmak

Eski sevgiliyi görüp onunla konuşmak, eski bağların yeniden canlanmasına yorulur. Rüyada eski sevgiliyi görmek ve konuşmakta rüyanın hangi yöne varacağı ise karşılaşmanın nasıl geçtiğine göre ayrılır.

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Rüyada eski sevgiliyle karşılaşmak ve konuşmak

Rüyada eski sevgiliyle karşılaşmak ve konuşmak, uzun zamandır hasreti çekilen bir kavuşmanın habercisidir. Birinin kişinin işlerine karışacağına da işaret eder. Konuşma güzel geçiyorsa sevindirici bir habere ya da kapıdaki bir sürprize delalet eder. Tartışmalı geçen konuşma ise aile ya da dostlarla küçük anlaşmazlıklara yorulur.

Rüyada eski sevgiliyi görmek ama konuşmamak

Eski sevgiliyi görüp onunla hiç konuşmamak hayırlı bir rüyadır. Rüyada eski sevgiliyi görmek ama konuşmamak, rüya sahibinin karşısındakilere galip geleceğine, büyük kazanç getirecek bir işin gerçekleşeceğine işaret eder. Sıkıntının ve kederin dağılacağına da delalet eder.

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Rüyada eski sevgiliyle konuşmamak, yeni bir işe az imkânla başlayıp murada ermeye alamettir. Toplum içinde itibarın artacağına yorulur. Eski sevgiliyle konuşmadan ayrılmak bu rüyada kazanç ve ferahlık haberi olarak tabir edilir.

Rüyada eski sevgiliyle karşılaşıp konuşmamak

Rüyada eski sevgiliyle karşılaşıp konuşmamak, bazı çarelere ve çözümlere ulaşılamayacağına işaret eder. Buna rağmen rüya sahibinin yaşanan tatsızlıklar yüzünden yılmayacağına ve vazgeçmeyeceğine yorulur. Öte yandan sağlığa ve dinçliğe kavuşmaya, yakında sevilen biriyle evlenip yuva kurmaya da yorulur.

Rüyada eski sevgiliyle yüz yüze konuşmak

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Eski sevgiliyle yüz yüze konuşmayı görmek hayra alamettir. Rüyada eski sevgiliyle yüz yüze konuşmak eski dostlukların ve anıların canlanacağına, sorunların çözüleceğine işaret eder. Aile ilişkilerinin düzeleceğine de delalet eder. Ciddi bir ilişkiye girilip evlilik yolunda hızlı adımlar atılacağına alamettir.