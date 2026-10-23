Rüyada kaka görmek, tabir kitaplarında ilk bakışta tiksindirici görünen ama çoğunlukla hayra çıkan rüyalar arasında sayılır. Bu sayfada kakanın nerede görüldüğü, kime ait olduğu, rengi ve rüya sahibinin onu yapması, temizlemesi ya da eline bulaştırması ayrı ayrı yorumlanıyor. Bebek ve çocuk kakası, anneye ya da ölmüş bir yakına ait kaka ile kakanın ağızda görülmesi de kendi tabirleriyle yer alıyor.

Rüyada kaka görmek

Rüyada kaka görmek, tabir geleneğinde büyük ölçüde mal, para ve rızıkla yorumlanır. Bu rüya, rüya sahibinin eline geçecek mala, bol ve geniş bir rızka, harcadığı emeğin maddi karşılığını alacağına işaret eder.

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Kaka rüyası yalnızca kazançla sınırlı kalmaz. Sıkıntı ve endişelerden kurtulmaya, işlerde çözülemeyen düğümlerin açılmasına, bolluk ve berekete kavuşmaya da yorulur. Rüyada kaka görmek dertlerden arınmaya da delalet eder. Gönül ferahlığına kavuşulacağına işarettir.

Rüyada tuvalette kaka görmek

Rüyada tuvalette kaka görmek berekete, bolluğa ve zenginliğe kavuşmaya işaret eder. Meslekte istenen makama ulaşılacağına, para sıkıntısının biteceğine delalet eder. Kaçırılan fırsatların geri kazanılmasına da yorulur. Tuvalette kaka kokusu duymak, rüya sahibini zarardan koruyacak değerli bir iş öğüdü alacağına işarettir. Kakanın fena ve rahatsız edici biçimde koktuğu rüyada ise koku, öğüt yerine haram mal elde etmeye delalet eder.

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Rüyada kendi kakasını görmek

Rüyada kendi kakasını görmek, hayatın olumlu yönde ilerleyeceğine ve iş hayatında hareketlenmeye işaret eder. Rüya sahibinin muradına ereceğine, büyük bir şöhrete kavuşacağına yorulur. Hastalıkların sona ermesi ve endişelerin hafiflemesi de bu rüyanın müjdeleri arasındadır.

Rüyada insan kakası görmek

Rüyada insan kakası görmek, kaka rüyasının arınma yönünden çok mal ve kazanç yönüne yorulur. Rüya sahibinin elde edeceği kazancın artacağına, geçiminin genişleyeceğine delalet eder.

Rüyada köpek kakası görmek

Rüyada köpek kakası görmek, büyük bir sorun yüzünden ertelenen hayallerin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendisini sıkan kişilerden uzak duracağına, maddi konularda doğru adımlar atacağına yorulur. Zarar getirebilecek bir işten kazançla çıkılacağına da delalet eder.

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Rüyada kedinin kaka yaptığını görmek

Rüyada kedinin kaka yaptığını görmek, rüya sahibinin kendini insanlara yardıma adayacağına işaret eder. Hayırlı işlerle büyük kazanç elde etmeye, borçların ödenip sorunların çözülmesine yorulur.

Rüyada kakada kurt görmek

Rüyada kakada kurt görmek, çocuklar ve torunlarla güzel günler geçirileceğine işaret eder. Kıskananların hazırladığı kötü sürprizlerin boşa çıkacağına, terfiye ve dostlarla birlikte girişilecek hayırlı bir işe delalet eder. Kakada beyaz kurt görmek de kakada kurt görmek gibi aile içinde güzel günlere ve kıskananlara galip gelmeye yorulur.

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Rüyada yeşil kaka görmek

Rüyada yeşil kaka görmek, üzüntü duyulan bir konuda isteklerin gerçekleşeceğine işaret eder. Rüya sahibinin kendi alanında rakipsiz hâle geleceğine, büyük bir servete ve yeni bir mülke kavuşacağına yorulur.

Rüyada üzerine kaka bulaşması

Rüyada üzerine kaka bulaşması maddi güvenceye yorulur. Kakanın elbiseye bulaştığını görmek, rüya sahibinin önündeki engellerin kalkacağına da delalet eder.

Rüyada kaka yapmak

Rüyada kaka yapmak, tabir geleneğinde çoğunlukla hayra yorulan bir rüyadır. Bu rüya hayatın kolaylaşacağına, rüya sahibinin iyi bir maddi duruma geleceğine işaret eder. Önündeki engellerin kalkacağına, yeni fırsatlarla kazanç elde edeceğine delalet eder.

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Rüyada kaka yaptığını görmek, uzun süredir beslenen hayallere kavuşmanın habercisidir. İş hayatında olumlu gelişmelerin yaşanacağına da yorulur. Bu rüya hayırlı bir evlada kavuşmaya da işaret eder.

Rüyada altına kaka yapmak

Rüyada altına kaka yapmak, dertlerin silinip gideceğine işaret eder. Şanssızlıkların yerini hayra bırakacağına, aile içi tartışmaların sona ereceğine delalet eder. Altına kaka yaptığını görmek, üzüntü ve sıkıntılardan kurtulmaya, borçlunun borcunu ödemesine de yorulur. Malını gereksiz yere harcayan kimse için ise bu rüya bir uyarıdır. İsrafa düşen kişinin yakın bir dostuyla tartışmasına ya da ciddi bir maddi kayba uğramasına yorulur.

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Rüyada annenin altına kaka yaptığını görmek, dertlerin ve kısmetsizliklerin biteceğine işaret eder. Uzun zamandır hayal edilen şeylere kısa sürede kavuşulacağına, aile içinde barışa ve bereket artışına delalet eder. Annenin kaka yapması, rüya sahibinin ev ve iş hayatında söz sahibi olmasına da yorulur.

Rüyada tuvalete kaka yapmak

Rüyada tuvalete kaka yapmak, rüya sahibinin kendisine zarar verenlerden kurtulacağına işaret eder. Zorluklarla geçen bir dönemin biteceğine, sorunların tek tek çözüleceğine delalet eder. Rüyada klozete kaka yapmak ise güzel ve huzurlu bir hayata, maddi yönden yükselmeye yorulur.

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Rüyada evin içine kaka yapmak

Rüyada evin içine kaka yapmak, hane halkını ilgilendirir ve aile ilişkilerinin düzeleceğine işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmanın yolunun bulunacağına da yorulur. Evde halının üzerinde kaka görmek, hane içindeki tartışmaların bitmesine ve askıda kalan işlerin çözülmesine delalet eder.

Rüyada herkesin içinde kaka yapmak

Rüyada herkesin içinde kaka yapmak, aile hayatının iyiye gideceğine işaret eder. Ortaklıklar sayesinde zorluklardan kurtulup hayırlı kazançlar elde edileceğine, bolluk içinde bir hayata delalet eder. Kâr getiren işlere girişilmesine de yorulur.

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Rüyada sarı kaka yapmak

Rüyada sarı kaka yapmak, eldeki fırsatların doğru ve kazançlı biçimde kullanılacağına delalet eder. Sıkıntıların kalkacağına da işarettir.

Rüyada kaka yapmak ve temizlemek

Rüyada kaka yapmak ve temizlemek, rüya sahibinin atacağı adımlar sayesinde sevindirici haberler alacağına işaret eder. Maddi gücünün kalıcı olacağına, elde ettiği kazancın elinden çıkmayacağına delalet eder.

Kaka yapıp temizlemek, rüya sahibinin hayatındaki aksiliklerin ve üzüntülerin sona ereceğine de yorulur.

Rüyada altına kaka yapmak ve temizlemek

Rüyada altına kaka yapmak ve temizlemek, dargınlıkların biteceğine işaret eder. Rüya sahibinin arası bozuk olduğu kişilerle barışacağına delalet eder. Altına kaka yapıp temizlemek, meslekte ve ticarette kazanca vesile olacak gelişmelere de yorulur.

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Rüyada bebek kakası görmek

Rüyada bebek kakası görmek, rızkın ve malın artacağına, zahmetsiz elde edilecek bir menfaate işaret eder. Rüya sahibinin sorunlarının kolayca çözüleceğine, zorluklarının biteceğine delalet eder. Kısmetlerin açılması da bu rüyanın müjdeleri arasındadır. Bebek kakası görmek, bebeğin sağlık sorunu yaşamayacağına da yorulur. Kakanın sarı renkte görülmesi ise sağlık yerine hastalığa işaret eder.

Rüyada bebek kakası temizlemek

Rüyada bebek kakası temizlemek, huzur ve refaha erişmeye işaret eder. Geçim sıkıntısı çeken kimsenin rahata ereceğine, rahatsızlıkların şifa bulacağına delalet eder. Bebeğin kakasını temizlemek, rüya sahibinin yaptığı bir hatayı düzeltme çabasına da yorulur.

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Rüyada bebeğin kaka yapması

Rüyada bebeğin kaka yapması, sıkıntıdan kurtulup feraha ermeye alamettir. Bebeğin kendi üzerine kaka yaptığını görmek, bir zorlukla yüzleşip sonunda büyük kazanç elde etmeye delalet eder. Kaka yapan bebeğin ağladığını görmek ise çevreyle, dostlar ve akrabalarla tartışmaya delalet eder.

Rüyada bebek bezinde kaka görmek

Rüyada bebek bezinde kaka görmek, mal mülke ve maddi kazanca işaret eder. Bu kazancın rüya sahibinin kendi işinden ya da kendisine kalacak bir mirastan geleceğine yorulur. Çocuğun bezine kaka yapması daha güzel günlere yorulur. Altına kaka yapmış bebek görmek ise kısmetin açılmasına ve yoklukların unutulmasına delalet eder.

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Rüyada çocuk kakası görmek

Rüyada çocuk kakası görmek, kısmetin açılacağına işaret eder. Açılacak kısmetin en çok maddi konularda olacağına yorulur.

Rüyada çocuğun kaka yaptığını görmek

Rüyada çocuğun kaka yaptığını görmek hayırlı sayılır. Borçlardan ve sıkıntılardan kurtulmaya, rüya sahibinin önünde iyi günler olduğuna işaret eder. Sorunların kısa sürede çözüleceğine de delalet eder.

Rüyada kendi çocuğunun kaka yaptığını görmek ise rüya sahibinin sevdikleri için fedakârlık edeceğine yorulur. Rüyada bir çocuğun altına kaka yapması şifaya ve sağlığın düzelmesine işaret eder. Evde ve iş yerinde bolluğa da delalet eder. Yapılan yatırımların büyük kazanç getireceğine işarettir. Kendi çocuğunun altına kaka yaptığını görmek de aile hayatında mutluluğa ve dert ile endişelerin kalkmasına yorulur.

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Rüyada erkek çocuğunun kaka yaptığını görmek, ömür boyu sürecek maddi ferahlığa işaret eder. Sıkıntı ve sorunların sona ereceğine delalet eder. Rüya sahibinin zorluklar karşısında yılmadan çalışacağına da yorulur.

Rüyada çocuğunun kakasını temizlemek

Rüyada çocuğunun kakasını temizlemek, emekle gelen başarıya delalet eder. Ticarette ilerlemeye ve hayırlı fırsatlara kavuşmaya işaret eder.

Rüyada eline kaka bulaşması

Rüyada eline kaka bulaşması, iş hayatında yüksek konumlara gelmeye işaret eder. El bolluğuna ve maddi kazanca delalet eder. Ele kaka bulaşması, kaçırılan bir fırsatın yeniden ele geçeceğine de yorulur.

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Rüyada bebek kakasının eline bulaştığını görmek

Rüyada bebek kakasının eline bulaştığını görmek, mal ve dünyalıkla tabir olunur. Hiç umulmadık bir yoldan gelecek rızka, sıkıntıdan sonra feraha, üzüntüden sonra sevince delalet eder. Bulaşan kakanın çokluğu kazancın büyüklüğüne yorulur. Kakanın zor temizlenmesi meşakkatle gelen ferahlığa işaret eder. Hemen temizlenmesi ise sıkıntılardan ve borçlardan çabucak kurtulmaya alamettir.

Rüyada kakayı eline almak

Rüyada kakayı eline almak, mal ve nimete kavuşmaya işaret eder. Bu malın küçük zahmetlerle geleceğine yorulur. Kendi kakasını eline almak da aynı biçimde nimete ve emekle gelen mala delalet eder. Kakayı eline alıp atmak da kakayı eline almak gibi mala ve nimete kavuşmaya yorulur.

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Rüyada kaka temizlemek

Rüyada kaka temizlemek, huzursuzluk ve endişelerden kurtulmaya işaret eder. İşlerin düzelmesine, yeni bir eve, çözülecek meselelere ve alın teriyle kazanca yorulur. Arası bozuk bir arkadaşla konuşulup barışılacağına delalet eder. Rakiplerin geride bırakılacağına, kem gözle bakanların bertaraf edileceğine de alamettir. Kaka görmek ve temizlemek, dertlerden arınıp ferahlığa kavuşmaya işaret eder.

Rüyada annesinin kakasını temizlemek

Rüyada annesinin kakasını temizlemek, rüya sahibinin üstün yeteneklerinin takdir göreceğine işaret eder. Geçim sıkıntısı çekilmeyeceğine, tartışmaların çözüme kavuşacağına delalet eder. Akrabalara yardım edileceğine de yorulur.

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Rüyada başkasının kakasını temizlemek

Rüyada başkasının kakasını temizlemek, borç ve hastalıktan kurtulmaya işaret eder. Zor durumların çözülmesine, dostlara maddi destek olmaya yorulur.

Rüyada ölmüş birinin kakasını görmek

Rüyada ölmüş birinin kakasını görmek, rüya sahibinin yokluk ve fakirlik görmeyeceğine işaret eder. Düştüğü zor durumlardan yakında kurtulacağına, huzura kavuşacağına delalet eder.

Rüyada ölmüş birinin kakasını temizlemek

Rüyada ölmüş birinin kakasını temizlemek, uzun ömre işaret eder. Sıkıntılardan kurtulmaya, ayrı düşmüş kişilerin kavuşmasına delalet eder. En yakın arkadaşla dostluğun bozulmadan süreceğine, borçların kapanıp maddi durumun düzeleceğine de yorulur.

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Rüyada ölmüş annenin kakasını temizlemek, büyük kazanca ve eşle el birliği içinde çözülecek sorunlara işaret eder. Hastalıkların şifa bulmasına, aile fertlerinin ağır bir derde uğramamasına yorulur.

Rüyada ölmüş annenin kaka yaptığını görmek

Rüyada ölmüş annenin kaka yaptığını görmek, sevindirici olaylar yaşanacağına ve huzurlu bir hayata işaret eder. Düşmanlara galip gelmeye, miras işlerinin hakkaniyetle paylaşılmasına delalet eder. Ölmüş annenin kakasını görmek ise canın ve malın emniyette kalacağına, zor günlerin ardından bereketli bir döneme girileceğine yorulur.

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Rüyada kaka yemek

Rüyada kaka yemek, sıkıntı ve üzüntülerin geride kalacağına işaret eder. Yakında tanışılacak biriyle evlenileceğine, borçların ödenmesine, mal mülk sahibi olmaya ve terfiye yorulur. Ağzında kaka görmek ise iş hayatında uğranılan zararların kısa sürede telafi edileceğine delalet eder. Rızkın artıp sıkıntıların dağılmasına da alamettir.