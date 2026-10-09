Rüyada kıyamet koptuğunu görmek, işlenmek üzere olan günahlardan sakınmaya ve tövbeye çağıran bir ikazdır, mazlumun hakkına kavuşacağı adalete de işaret eder.

Rüyada kıyamet koptuğunu görmek, rüya sahibinin o anda ne yaptığına göre farklı yorumlanır. Kıyametten kaçmak, kurtulmak, tövbe etmek ya da namaz kılmak yorumu farklı yönlere taşır. Kıyametin gündüz ya da bir şehirde kopması, sur'un üfürülmesi ve amel defterinin verilmesi de tabiri değiştiren ayrıntılar arasındadır.

Rüyada kıyamet koptuğunu görmek

Rüyada kıyamet koptuğunu görmek, rüya sahibini işlemeye niyetlendiği günahlardan ve çirkin işlerden sakındırmaya işaret eder. Bu rüya, korkup çekinilmesi gereken şeylere karşı bir ikaz sayılır. Geçmişte yapılan hatalardan pişmanlık duymaya delalet eder ve tövbe edip yanlış yoldan dönmeye bir çağrı sayılır. Rüyada kıyametin başladığını görmek de rüya sahibini aynı tövbeye davet eden bir uyarıdır.

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Rüyada kıyametin koptuğunu görmenin ikinci yönü adalettir. Bu rüya, görüldüğü yerin halkının zulümden kurtulacağına işaret eder.

Salih ve dindar bir kimse bu rüyayı gördüğünde tabir ferahlık tarafına döner. Böyle biri için rüyada kıyametin kopması sıkıntıdan kurtuluşa, korku ve endişeden emin olmaya işarettir. Bazı tabircilere göre ise kıyametin kopması murada ermeye, adının duyulmasına, bolluk ve berekete delalet eder.

Kıyametin yalnız rüya sahibinin kendi üzerine koptuğunu görmek, ömrünün sona yaklaştığına ve ecelinin yakınlaştığına işaret eder. Bir şehirde ya da beldede kıyametin koptuğunu görmek ise o yerin halkına yorulur. O yerde iyi amel işleyenlerin sevinip gayrete geleceğine, kötü amel işleyenlerin korkuya düşeceğine işarettir.

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Gündüz vakti kıyametin koptuğunu görmek, açıkça işlenen bir suça şahit olunacağına işaret eder. Tabirin öbür yönü rüya sahibinin kendisine döner. Buna göre rüya sahibi, kendi yaptığı bir haksızlığı sonradan düzeltip kefaretini ödeyecektir. Mutlu bir anda kıyametin koptuğunu görmek, haksızlığın sürdüğü bir ortamda adaletin sağlanacağına yorulur. Rüya sahibinin hayatı mutsuz geçiyorsa bu rüya, o hayatın zamanla mutluluğa döneceğine alamettir.

Kıyametten sonra ortalığın sakinleştiğini görmek hayra yorulmaz. Bu rüya, topluma zulüm yapılacağına delalet eder. Kıyametin koptuğunu sanmak ise yakında görülecek maddi ve manevi sıkıntılara, hayatı kökünden değiştirecek olaylara işarettir. Rüya sahibine acele karar vermekten kaçınmasını da öğütler.

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Rüyada dünyanın sonunun geldiğini görmek

Rüyada dünyanın sonunun geldiğini görmek, kıyametin koptuğunu görmekle aynı yönde tabir edilir. Rüya sahibini günahlardan uzaklaşmaya ve tövbeye çağırır, zulüm gören kimse için hakkın yerini bulmasına işaret eder. Rüyada dünyanın sonunu görmek ayrıca hayatta büyük bir değişime ve bir dönüm noktasına yorulur. Rüya sahibinin yaşayışında eski düzenin kapanıp yenisinin başlayacağına delalet eder.

Rüyada kıyametin suyla koptuğunu görmek

Rüyada kıyametin suyla koptuğunu görmek, kıyametin korkutucu yüzünden ayrılır ve hayra yorulur. İşlerin hayırlı ve güzel ilerleyeceğine, rüya sahibinin saygı göreceğine alamettir. Uzun süredir ertelenen bir yolculuğa çıkılacağına, sağlık sıkıntılarının uzaklaşmasına ve günahların affına da yorulur. Bekâr kimse için hayırlı bir kısmetle evlenmeye işarettir.

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Rüyada kıyametin yaklaştığını görmek

Rüyada kıyametin yaklaştığını görmek, rüya sahibine hayatını düzeltmesi gerektiğini bildiren bir ikazdır. Kıyamet henüz kopmadığı için bu rüya, rüya sahibine hatalarından vazgeçmesi için vakit tanındığına işaret eder. Tövbe kapısının rüya sahibi için hâlâ açık olduğuna delalet eder.

Rüyada kıyamete az kaldığını görmek

Rüyada kıyamete az kaldığını görmek ise ikaz yönünden ayrılır. Bu rüya, rüya sahibinin sevdiklerinin desteğiyle uzun zamandır istediği bir işe gireceğine ve emeğinin karşılığını alacağına işaret eder. Maddi ve manevi kazanca, verilen sözlerin yerine gelmesine ve sorunların sona ermesine yorulur.

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Rüyada kıyamet alameti görmek

Rüyada kıyamet alameti görmek, kıyamet alametlerinden pek çoğunun dünyada vuku bulduğuna ve çirkin işlerin insanlar arasında yaygınlaştığına işaret eder. Rüya sahibi için bu yaygın kötülüğe karşı bir ikaz sayılır ve ondan uzak durması gerektiğini haber verir.

Rüyada kıyametin kopacağını duymak

Rüyada kıyametin kopacağını duymak, rüya sahibinin dünyayla bağlarının zayıfladığına işaret eder. Manevi bir daralmaya, işlenen bir hatanın vicdanda ağırlık yapmasına delalet eder. Rüya, bu hatanın tövbeyle giderilmesi gerektiğine yorulur.

Rüyada kıyametin kopacağını bilmek

Rüyada kıyametin kopacağını bilmek, rüya sahibinin hatalarını tekrarlamamak için bazı kimselerin fikrine başvuracağına ve en hayırlı yolu seçeceğine işaret eder. Evli kimse için eşine karşı tutumunun iyiye dönmesine, iş hayatında ilerlemeye ve helal rızka kavuşmaya yorulur.

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Rüyada kıyamet görmek

Rüyada kıyamet görmek, adaletin tecelli etmesine ve insafa işaret eder. Haksızlığın karşılıksız kalmayacağına delalet eder. Rüyada kıyamet, haksızlığa uğramış bir kimse tarafından görüldüğünde o kimsenin hakkının teslim edileceğine alamettir.

Rüyada kıyamet gününü görmek

Rüyada kıyamet gününü görmek, mazlumların zalimlerden intikam alacağına işaret eder. Zulmedenlerin yaptıklarının hesabını vereceğine ve bunun karşılığını göreceğine delalet eder.

Rüyada mahşeri görmek

Rüyada mahşeri görmek, şerefli ve hamiyetli kimselere işarettir. Haşir meydanını görmek de bu yönde yorulur ve rüya sahibinin böyle kimselerle yolunun kesişeceğine delalet eder. Arasat meydanında durmak ise bir yolculuğa çıkılacağına işaret eder.

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Sur'un üfürüldüğünü görmek salih kimselerin kurtuluşuna delalet eder. Kabirlerin yarılıp ölülerin kalktığını görmek, o yerde adaletin tam olarak uygulanacağına ve adil bir yöneticinin iş başına geleceğine işarettir. Ölüler arasından yalnız kendisinin diriltildiğini görmek ise hayra yorulmaz. Bu rüya, rüya sahibinin zalim olduğuna işaret eder.

Mahşerde hesap vermek, hesabın nasıl geçtiğine göre yorulur. Hesabın kolay geçtiğini görmek selamete ve eşinin saygılı, dindar bir kimse olmasına delalet eder. Hesabın şiddetli geçtiğini görmek zarara, ziyana ve sıkıntıya düşmeye işarettir.

Amel defterini sağ taraftan almak selamete ermeye ve itibarın artmasına işaret eder. Amel defterini sol taraftan almak ise itibarın zedelenmesine ve selametten uzak düşmeye yorulur.

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Rüyada kıyamet koparken ne yaptığınıza göre tabiri

Rüya sahibinin kıyamet anındaki hâli tabirin yönünü değiştirir. İbadete ve tövbeye yönelen kimse için rüya hayra, kaçan kimse için sıkıntıya döner.

Kıyametin koptuğunu görüp ölmemek, düşmanların varlığına ve zorlu bir dönemden geçileceğine işaret eder. Kötü alışkanlıklardan vazgeçmek gerektiğini de haber verir. Kıyametten kurtulmak ise dert ve tasadan kurtulmaya, hatasını fark edip hayırlı işlere yönelmeye delalet eder.

Kıyametten kaçmak, rüya sahibinin üstlendiği işlerin altından kalkamayacağına ve ödenmesi güç bir borca gireceğine işaret eder.

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Kıyamet koparken kelime-i şehadet getirmek, hayırlı durumlarla karşılaşmaya ve manevi ferahlığa yorulur. Hanede bolluk ve berekete, zorluk görülse de son anda kötü bir işten kurtulmaya da işarettir.

Kıyamet koparken tövbe etmek, rüya sahibinin hatasını fark edip yanlış yoldan döneceğine delalet eder. Kıyamet koparken dua etmek büyük muratlara ermeye ve manevi yükselişe işaret eder.

Kıyamet koparken namaz kılmak borçtan kurtulmaya, sorunların çabuk çözülmesine, saygınlığa ve hayırlı günlere alamettir.