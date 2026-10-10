Rüyada su içmek, susuzluğun giderilmesiyle rüya sahibine geçen hayrı ya da sıkıntıyı konu alan bir rüyadır. Yorum, içilen suyun temiz, bulanık, tatlı, tuzlu, soğuk ya da sıcak olmasına göre değişir. Suyun çeşmeden, pınardan, kuyudan ya da musluktan içilmesi, bardakla, şişeyle ya da avuçla içilmesi de ayrı tabir taşır. Kana kana ya da bol bol içmek, susadıktan sonra içmek, içip doyamamak ve oruçluyken içmek gibi hâller de kendi yorumunu alır. Zemzem suyu ve okunmuş su içmek de ayrı birer rüya olarak yorumlanır.

Rüyada su içmek

Rüyada su içmek hayra yorulur. Bu rüya bolluğa, berekete, huzura ve sağlığa işaret eder. Rüya sahibinin dertlerinden kurtulacağına, hastaysa şifa bulacağına delalet eder. Sıkıntılı bir dönemin ardından ferahlığa kavuşmak da bu rüyanın tabirleri arasındadır.

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Temiz ve ferahlık veren bir su içen kimse gerçek hayatta da ferahlar. Bu rüya helal kazanca ve hayırlı rızka delalet eder.

Suyun hâli tabirin yönünü değiştirir. Temiz, tatlı ve serin su içmek hayra alamettir. Böyle bir su içen kişinin işleri açılır, kazancı artar ve gönlü rahata erer. Tuzlu, bulanık ya da kirli su içmek ise sıkıntıya yorulur. Bu durumda rüya sahibi işlerinde zarara, geçim darlığına ya da sağlıkla ilgili bir derde uğrar.

Bir yoruma göre ise su içmek dedikoduya ve sıkıntıya da delalet eder. Hangi yönün ağır basacağı rüyayı gören kişinin durumuna göre yorumlanır.

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Rüyada suyu nereden ve neyle içtiğine göre tabiri

Suyun alındığı yer ve içildiği kap yorumu değiştirir. Çeşme, pınar, hortum, musluk ve kuyudan içmek, bardak ya da şişeyle içmek her biri kendi tabirini alır.

Rüyada çeşmeden su içmek

Rüyada çeşmeden su içmek kazanca ve güzel bir geleceğin müjdesine yorulur. Çeşmeden içen kişi işinden büyük gelir elde eder ve bereketli işlere girer. Pis bir çeşmeden su içmek ise hayra yorulmaz, sağlıkla ilgili bir sıkıntıya delalet eder.

Akan çeşmeden su içmek borçlardan kurtulmaya, evlilik kısmetine ve aile içinde huzura işaret eder. Köy çeşmesinden su içmek hastalıklardan şifa bulmaya ve helal rızka alamettir. Köy çeşmesinden içen kimsenin ailesiyle birlikte maddi sıkıntıya düşmeyeceğine, anlaşmazlıklarının biteceğine ve ömrünün uzun olacağına da yorulur.

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Rüyada çeşmeden avuçla su içmek, itibarlı bir mevkiye yükselmenin ve sıkıntıların kısa sürede giderilmesinin müjdesidir. Avuçla içilen su galibiyete, kazançlı bir ortaklığa ve umutsuz bir anda yardım görmeye de yorulur. Bu rüya hanede sevinçli günler yaşanacağına delalet eder. Çeşme akarken avuçla içmek ise mevki ve kazancın yanında geleceğe katkısı olacak bilge kimselerle tanışmaya yorulur.

Rüyada bardaktan su içmek

Rüyada temiz bir bardaktan su içmek uzun ve sağlıklı bir ömre, güzel ahlaka işaret eder. Çay bardağıyla su içmek tutumlu yaşamaya delalet eder. Cam bardakta su içmek mal mülk edinmeye ve kişiye yetecek kadar rızka alamettir. Cam bardaktan içen kimsenin sorunları hızla çözülür, temiz niyeti sayesinde işleri yolunda gider.

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Rüyada hortumdan su içmek

Rüyada hortumdan su içmek, işlerin yoluna girip büyük miktarda para kazandıracağına delalet eder. Evli erkek için hortumla su içmek evin bereketinin artmasına yorulur. Bu rüya dua ve dileklerin kabulüne, ticarette başarıya ve geçim derdinden kurtulmaya da delalet eder.

Rüyada pınardan su içmek

Rüyada pınardan su içmek, arzuların çabucak gerçekleşmesine, büyük maddi kazanca ve sağlığın düzelmesine işaret eder. Pınardan içen kişi çevresindekilerin dertlerine de çare olur. Bekâr bir kadın için bu rüya hayırlı bir erkekle evlenmeye yorulur. Pınardan avuçla su içmek, helalinden bolluk içinde bir hayata ve işlerde başarının artmasına alamettir.

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Rüyada pet şişeden su içmek

Rüyada pet şişeden su içmek azla yetinip mutlu olmaya yorulur. Cam şişeden su içmek ise yaşam kalitesinin yükseleceğine, maddi dert çekmeden rahat yaşamaya delalet eder.

Rüyada musluktan su içmek

Rüyada musluktan su içmek iki yönlü yorumlanır. Bir yorumda uzun bir talihsizlik dönemine ve eşler arasında geçimsizliğe işaret eder. Öbür yorumda musluktan soğuk su içmek sıkıntılardan kurtulmaya ve aile huzuruna delalet eder.

Rüyada kuyudan su içmek

Rüyada kuyudan su içmek işlerin bollaşacağına, borçların ödenip maddi sıkıntının geride kalacağına alamettir. Kuyudan içen kişi neşeye kavuşur, kazancı sabit ve garantili olur.

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Rüyada çok su içmek

Rüyada çok su içmek sağlığa, huzura ve bereketli günlere işaret eder. Bu rüyada içilen suyun çokluğu, kişiye gelecek ferahlığın ve rızkın genişliğine yorulur. Hastalık çeken biri için çok su içmek şifaya, geçim derdi olan için işlerin açılmasına delalet eder.

Rüyada bol bol su içmek

Rüyada bol bol su içmek, sabır ve emekle girişilen önemli işlerden iyi kazanç elde edileceğine yorulur. Bu rüya çabanın karşılığının eksiksiz alınacağına alamettir.

Rüyada sürekli su içmek

Rüyada sürekli su içmek rakiplerin yenilgiye uğratılacağına ve içteki sıkıntının kalkacağına delalet eder. Bu rüya güzel evlatlar yetiştirmeye, maddi ve manevi kazanca delalet eder. Sevilen kişilerle yakında görüşmek de bu rüyanın tabirleri arasındadır.

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Rüyada bardak bardak su içmek

Rüyada bardak bardak su içmek hem hayra hem sıkıntıya yorulur. Hayır yönüyle geçim sıkıntısının kalkacağına, işlerin rast gideceğine ve kısmetsizliğin geride kalacağına işaret eder. Sıkıntı yönüyle büyük emekle hazırlanan bir işten beklenen kazancın elde edilemeyeceğine delalet eder.

Rüyada zemzem suyu içmek

Rüyada zemzem suyu içmek çok hayırlıdır. Zemzemi içen kimse dertlerinden kurtulur ve hastaysa şifa bulur. Bu rüya duanın kabul olacağına, rüya sahibinin ilim ve takvada ilerleyeceğine işaret eder. Rüyada zemzem içmek hayırlı kazanca ve dileklerin gerçekleşmesine de delalet eder.

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Rüyada kana kana su içmek

Rüyada kana kana su içmek, susuzluğun giderilmesi gibi uzun bir darlığın ardından ferahlığa ermeye yorulur. Rüya sahibinin uzun süredir beklediği rahata eriştiğine delalet eder. Darlık çeken biri için kana kana su içmek bereketli günlerin müjdesidir.

Öbür yoruma göre kana kana su içmek sıkıntılı bir döneme alamettir. Bu yorumda rüya sahibi zorlu bir dönemden geçer ve görmek istemediği kimselerle karşılaşır.

Rüyada içilen suyun sıcaklığı ne anlama gelir?

İçilen suyun soğuk, buzlu, sıcak ya da ılık olması tabiri değiştirir. Serin su hayra, buzlu su huzursuzluğa yorulur, sıcak su ise sabırla aşılan zorluklara işaret eder.

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Rüyada soğuk su içmek

Rüyada soğuk su içmek bolluk ve berekettir. Soğuk suyu içen kişinin geçim derdi sona erer ve önündeki engeller kalkar. Bu rüya iyi kazanca, sağlığa ve huzurlu bir aile hayatına işaret eder. Yeni işlerde başarıya ve sıkıntılardan kurtulmaya da delalet eder. Bir yorumda madeni bir kaptan soğuk su içmek kedere yorulur.

Rüyada buzlu su içmek soğuk suyun hayrını taşımaz, huzursuzluğa işaret eder. Bu rüya artan üzüntüye ve kayba delalet eder. Buzlu su içen kişi bağlandığı bir ilişkiden beklediği karşılığı göremez.

Rüyada sıcak su içmek

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Rüyada sıcak su içmek, rüya sahibinin üzerindeki yükten kurtulup yeniden hayat bulmasına işaret eder. Rüya sahibi zorlukları sabırla aşar, daha iyi şartlara geçer ve kazancı artar. Ilık su içmek de zorlukların atlatılarak daha iyi günlere geçilmesine yorulur.

Rüyada içilen suyun tadı ne anlama gelir?

Suyun tadı tabirin yönünü değiştirir. Tatlı su içmek hayra, tuzlu su içmek zarara yorulur. Sirkeli su ise kendi yorumunu alır.

Rüyada tuzlu su içmek

Rüyada tuzlu su içmek maddi kaynaklarda zarara ve iş sorunlarına yorulur. Tuzlu suyu içen kişi sağlıkla ilgili bir sıkıntıyla karşılaşır. Bu rüya iş ortaklarının ihanetine ve sevilen kişilerle aranın bozulmasına da delalet eder.

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Deniz suyu ise tabirde tuzuna göre değil, denizden alınan miktara göre yorumlanır. Bu yüzden deniz suyu içmek içilen su miktarınca ilim, fazilet ve mal edinmeye yorulur. Bu rüya kısa zamanda talihin olumlu yönde döneceğine, istenen şeylere kavuşulacağına işaret eder. Tüccar için deniz suyu içmek önemli fırsatların habercisidir.

Rüyada sirkeli su içmek

Rüyada sirkeli su içmek büyük para kazancına, planların gerçekleşmesine ve makamın artmasına alamettir. Bu rüya hırs ve öfkenin dizginleneceğine delalet eder. İstenen bir birliktelikten sonra mutlu bir evliliğe de yorulur.

Rüyada tatlı su içmek

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Rüyada tatlı su içmek her işte hayırla karşılaşmaya işaret eder. Tatlı suyu içen kişi sağlık sorunlarından kurtulur ve iyileşir. Bu rüya rüya sahibinin önündeki işlerin hayırla sonuçlanacağına delalet eder.

Rüyada temiz ve kirli su içmek

Temiz ya da berrak su içmek hayra, bulanık, çamurlu ve kirli su içmek sıkıntıya yorulur. Bu iki yön birbirinden ayrı tabir edilir.

Rüyada temiz su içmek

Rüyada temiz su içmek rızka, berekete ve dertlerden kurtulmaya işaret eder. Temiz su içtiğini görmek, rüya sahibinin kısmetinin açılacağına ve hatalarının düzeleceğine delalet eder. Bu rüya kurulan bir ortaklık sayesinde kazancın artmasına da yorulur. Berrak su içmek, içilen suyun duruluğu yönüyle hayra alamettir ve kişinin işlerinin açık ve rahat ilerlemesine işaret eder.

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Rüyada bulanık su içmek

Rüyada bulanık su içmek hayra yorulmaz. Bulanık suyu içen kişi el attığı işlerde şanssızlığa uğrar, işini ve geçim kaynağını kaybeder. Bu rüya bütçenin açık vermesine ve sağlıkla ilgili bir sıkıntıya işaret eder.

Çamurlu su içmek de olumsuz yorumlanır ve yaşanacak istikrarsızlığa delalet eder. Sözünden dönen rüya sahibine çevresindekilerin cephe alacağına da işarettir. Az sayıda tabirde çamurlu su içmek helal kazanca ve yeni sorumluluklara yorulur.

Rüyada kirli su içmek

Rüyada kirli su içmek kötü amellere ve dini yanlışlara işaret eder. Kirli suyu içen kişi yanlış bir yola girmiş sayılır. Temiz suyun hayrının aksine kirli su, rüya sahibinin dinî hayatındaki şerre yorulur.

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Rüyada susamak ve su içmek

Rüyada susamak ve su içmek, sıkıntıların son bulmasına vesile olacak çarelerin rüya sahibinin karşısına çıkacağına işaret eder. Bu rüya kırılan ilişkilerin düzeleceğine, parasal zorlukların aşılacağına delalet eder. Susadığını görmek ve su içmek, dünya işlerine dalıp ibadeti ihmal eden kişinin sonradan manevi uyanışa ve huzura kavuşacağına yorulur. Çok susayıp su içmek ise zor bir dönemin ibadetle atlatılacağına alamettir.

Rüyada su içip doymamak

Rüyada su içip doymamak, ortaklıkta hayal kırıklığına ve işte beklentilerin karşılanmamasına işaret eder. Su içip susuzluğun geçmemesi mevkiin kaybedilmesine ve artan sıkıntıya delalet eder. Susamak ve suya doymamak, rüya sahibinin aradığı ferahlığa erişemeyeceğine yorulur. Bir bardak su içip kanmamak ise eşin sadakatsizliğine alamettir.

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Rüyada oruçluyken su içmek

Rüyada oruçluyken su içmek iyi bir haber alınacağına işarettir. Oruçken su içen kişi kendinden emin adımlar atar ve işinde başarı kazanır. Bir yoruma göre ise bu rüya hilekâr kişilerle ve sıkıntılarla karşılaşmaya delalet eder.

Rüyada okunmuş su içmek

Rüyada okunmuş su içmek maddi konularda ferahlığa çıkılacağına ve rahat bir döneme girileceğine işaret eder. Okunmuş suyu içen kişi başkalarından yardım görür, manevi huzura erer. Bu rüya hastalıktan şifa bulmaya, rızkın kolaylaşmasına ve aile içinde uyumun artmasına da delalet eder.