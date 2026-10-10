Rüyada yün görmek, yünün hâline, rengine ve rüya sahibinin onunla ne yaptığına göre farklı yorumlanan bir rüyadır. Temiz yün ile kirli yün birbirinden ayrı yön alır. Beyaz, siyah ya da kırmızı yün görmek, yünü yıkamak, çırpmak, sermek veya kırpmak da tabiri değiştirir. Yünden yapılmış yorgan, yatak, yastık, ip, çorap ve halı gibi eşyalar ise kendi başlarına yorumlanır.

Rüyada yün görmek

Rüyada yün görmek hem kısmete hem de zenginliğe yorulur. Rüya sahibinin helal yoldan, alın teriyle kazanç elde edeceğine, malının ve rızkının artacağına delalet eder. Yün bu rüyada emeğin karşılığı olarak gelen bereketin alametidir.

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Temiz ve güzel yün görmek çok hayırlı sayılır. Borçların ödenip rahata erişileceğine işaret eder. Rüya sahibinin sıkıştığı bir işten kurtulacağına, geçim derdinin hafifleyeceğine de yorulur.

Kirli yün ise tersine yorulur. Kısa zamanda üzücü bir haber alınacağına ve mal kaybına işarettir. Bu rüya aile içinde, özellikle eşler arasında çıkacak geçimsizliğe de delalet eder.

Rüyayı gören kişinin durumuna göre de yorum değişir. Bekâr kimse için rüyada yün görmek hayırlı bir izdivaca işaret eder. Evli kimse için ise bereketli kazanca ve hayırlı evlada yorulur.

Rüyada yün yatak, yorgan ve yastık görmek

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Yatak, yorgan ya da yastığa yün doldurmak yakında evlenmeye, mutlu bir evliliğe ve hayırlı kısmete işaret eder.

Rüyada yün yorgan görmek

Rüyada yün yorgan görmek rahata erişmeye yorulur. Erkek için bu rüya birlikte yatacağı eşine delalet eder. Bekâr kimse için ise yakında gelecek bir izdivacın müjdesidir.

Yorganın içindeki yünü görmek kederlerin azalmasına işaret eder.

Rüyada yün yorgan dikmek, yorgana yün doldurmak gibi yakında evlenmeye işaret eder. Bekâr için yakında kurulacak mutlu bir yuvaya, evli için hayırlı kısmete delalet eder.

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Rüyada yün yatak görmek

Rüyada yün yatak görmek ve yün üzerinde yatmak, rüya sahibinin hanımı vesilesiyle çok servete kavuşacağına delalet eder. Yün döşek görmek gelirin artmasına, rahata erişip mevkinin yükselmesine yorulur. Döşeğin içindeki yün bolluk günlerinin ve işte ilerlemenin alametidir. Beyaz yün döşek huzurlu bir hayata, eski yün döşek ise maddi istikrara işaret eder.

Rüyada yün yastık görmek

Rüyada yün yastık görmek büyük bir sevince yorulur. Yastığın içindeki yün, rüya sahibinin işlerinin çabuk sonuç vereceğine işaret eder.

Rüyada yün yıkamak

Rüyada yün yıkamak hemen her yorumda hayra yorulan bir rüyadır. Rüya sahibinin kısa zamanda aydınlık günlere kavuşacağına, iş hayatında ilerleyeceğine işaret eder. Tecrübe kazanıp başkalarına yol gösterecek bir konuma geleceğine de delalet eder.

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Bu rüya aynı zamanda keder ve üzüntüden kurtulmaya yorulur. Yünün yıkanıp arınması, rüya sahibinin üzerindeki sıkıntının kalkmasının alametidir.

Suda yün yıkamak kırgınlıkların ve hayal kırıklıklarının yavaş yavaş unutulacağına, sorunların aşılıp yüklerden kurtulunacağına yorulur. İşte bereketli bir başarıya da işarettir. Yünü akan ya da berrak suda yıkamak arzulara engelsiz kavuşmaya ve sağlığın düzelmesine delalet eder. Suda yün görmek ise huzurlu bir hayatın ve hayırlı evladın alametidir.

Yün yorgan yıkamak da aydınlık günlerin yaklaştığını haber verir.

Rüyada başkasının yün yıkadığını görmek

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Rüyada başkasının yün yıkadığını görmek, sıkıntılardan kurtulup ferahlığa ermeye işaret eder. Uzun süren anlaşmazlıkların çözüleceğine, iş hayatında yeni bir yön çizecek hayırlı bir haber alınacağına yorulur. Rüya sahibinin geçmişte yaptığı iyilikler sebebiyle pek çok kimsenin duasını aldığına da delalet eder.

Rüyada koyun yünü görmek

Rüyada koyun yünü görmek, rüya sahibinin hayatına maddi ve manevi destek olacak varlıklı bir kimsenin gireceğine işaret eder. Rüya sahibinin zor zamanlarının biteceğine, bir rahatlık dönemine gireceğine yorulur.

Koyundan elde edilen yün bu rüyada mal, rızk ve kazanç alametidir.

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Rüyada yünün rengine göre tabiri

Rüyada renkli yün görmek genel olarak hayra yorulur. Mavi yün arabuluculuğa ve mutluluğa delalet eder.

Rüyada beyaz yün görmek

Rüyada beyaz yün görmek zor durumlardan kurtulmaya işaret eder. Rüya sahibinin itibar kazanacağına yorulur. Bu rüya hane bereketine de delalet eder. Beyaz yün, evin rızkının artacağının ve hane halkının rahata ereceğinin alametidir.

Rüyada siyah yün görmek

Rüyada siyah yün görmek, sevdiklerinin rüya sahibinin yanında olacağına işaret eder. Başarıya ve işlerde ilerlemeye de yorulur.

Rüyada kırmızı yün görmek

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Rüyada kırmızı yün görmek, rüya sahibinin önüne büyük bir fırsat çıkacağına işarettir. Borçların kapanmasına da delalet eder.

Rüyada yıkanmış yün görmek

Rüyada yıkanmış yün görmek kısmet ve kâra delalet eder. Rüya sahibinin helal kaynaktan kazanç elde edeceğine yorulur.

Rüyada temiz yün görmek

Rüyada temiz yün görmek, rüya sahibinin yolunu aydınlatacak hayırlı kimselerle karşılaşacağına işaret eder.

Kirli yün görmek ise ters yöne döner. Kısa zamanda gelecek üzücü bir habere, maddi kayba ve eşler arasında tartışmaya işarettir.

Rüyada yünle uğraşmak

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Rüyada yünle uğraşmak emek karşılığı helal kazanca, berekete ve refaha yorulur. Yünü işlemek ise önemli bir işe adım atıp saygınlık kazanmaya işarettir.

Rüyada yün çırpmak

Rüyada yün çırpmak, rüya sahibinin iş hayatında kendini ispat edip büyük kazançlar elde edeceğine işaret eder. Sıkıntılardan uzaklaşıp rahata ermeye yorulur. Yün ditmek mal edinmeye ve sıkıntıların sona ermesine delalet eder. Yün taramak ise hayırlı, iffetli biriyle evliliğin alametidir.

Rüyada yün sermek

Rüyada yün sermek, emeklerin karşılığını almaya işaret eder. Evlilik kısmetinin açılmasına da yorulur. Yünü kurumaya asmak temiz mala ve maddi rahatlamaya delalet eder.

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Rüyada yün toplamak

Rüyada yün toplamak, sıkıntıların kısa zamanda çözüleceğine ve ihtiyaçların kolayca karşılanacağına işaret eder. Sabır sayesinde elde edilecek maddi kazanca, evde bereketin artmasına yorulur. Beyaz yün toplamak, işlerin düzene gireceğine ve rüya sahibinin maddi manevi zenginleşeceğine işarettir.

Rüyada koyun yünü kırpmak

Rüyada koyun yünü kırpmak, yünü elde etmek yönüyle kazanca işaret eder. Çiftçi için bereketli bir hasada, esnaf için işinin genişlemesine yorulur. Çalışan kimse için maaş artışına delalet eder.

Rüyada yünden yapılmış eşya görmek

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Rüyada yünden yapılmış eşya görmek iyi huylu bir eşe ve mutlu bir aileye yorulur. Bekâr için saygın ve güzel huylu bir eşle evlenmeye delalet eder.

Rüyada yün ip görmek

Rüyada yün ip görmek, helal yoldan kazanılmış mala işaret eder. Şansın ve kısmetin açılmasına, evlilikte ve işte başarıya delalet eder. Dertlerden kurtulup refaha kavuşmaya da yorulur.

Rüyada renkli yün örgü ipi görmek, örgü yönüyle büyük kazançlar elde etmeye işaret eder. Sorunların çözülüp iyi günler görüleceğine, kaçırılan fırsatların geri geleceğine yorulur.

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Rüyada yün çorap görmek

Rüyada yün çorap görmek iki yönlü yorumlanır. Bir yönüyle rüya sahibinin huzurunun bozulacağına işaret eder. Öbür yönüyle mutlu bir evliliğe ve bebek müjdesine yorulur.

Rüyada yün halı görmek

Rüyada yün halı görmek, karşısına çıkacak engellerin ve aksiliklerin ortadan kalkacağına işaret eder. Kârlı işlere, rızkın çeşitlenmesine ve aile bağlarının güçlenmesine yorulur. Beyaz yün halı kaybedilen bir şeyin geri gelmesine delalet eder. Kırmızı yün halı ise hayırlı bir evliliğin alametidir.