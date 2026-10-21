Yumurtayı kapağa, çiğ eti üst rafa koyuyorsanız dikkat! Buzdolabında yapılan 9 büyük hata

Buzdolabında yiyecekleri boş bulduğunuz raflara yerleştirmek, sandığınızdan daha büyük sorunlara yol açabilir. Çünkü buzdolabının her bölümü aynı sıcaklıkta değil ve bazı gıdaların yanlış yerde saklanması hem daha hızlı bozulmalarına hem de gıda güvenliği açısından risk oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle yumurta, süt ve çiğ etin konulduğu yer büyük önem taşıyor. İşte buzdolabında en sık yapılan 9 yerleştirme hatası ve yiyeceklerin saklanması gereken doğru bölümler...

YUMURTALARI KAPAK RAFINDA SAKLAMAK

Birçok buzdolabında yumurtalar için özel bir bölme bulunuyor. Ancak bu alan, yumurtaları saklamak için her zaman en uygun yer olmayabiliyor.

REKLAM

Buzdolabı kapağı gün içinde sık sık açılıp kapandığı için sıcaklık değişimlerine daha fazla maruz kalıyor. Bu nedenle yumurtaların kendi karton ambalajlarında, buzdolabının orta raflarında saklanması öneriliyor.

ÇİĞ ET, TAVUK VE BALIĞI ÜST RAFA KOYMAK

Çiğ et, tavuk ve balığın üst raflarda saklanması, gıda güvenliği açısından önemli bir risk oluşturabiliyor. Bu ürünlerden sızan sıvılar, alt raflardaki diğer yiyeceklere bulaşabiliyor.

Çapraz bulaşma riskini azaltmak için çiğ et, tavuk ve balığın sızdırmaz kaplarda, buzdolabının en alt rafında muhafaza edilmesi gerekiyor.

SÜTÜ BUZDOLABININ KAPAĞINA YERLEŞTİRMEK

REKLAM

Süt ve süt ürünlerinin tazeliğini koruyabilmesi için mümkün olduğunca sabit sıcaklıkta saklanması gerekiyor. Ancak buzdolabı kapağı, sıcaklığın en fazla değiştiği bölümlerden biri.

Bu nedenle süt, yoğurt ve benzeri ürünlerin orta raflarda veya buzdolabının arka kısmına yakın alanlarda muhafaza edilmesi tavsiye ediliyor.

SEBZE ÇEKMECESİNE HER ÜRÜNÜ YERLEŞTİRMEK

Her meyve ve sebzenin buzdolabında saklanması gerekmiyor. Domates, patates, soğan ve sarımsak gibi ürünler uygun koşullarda oda sıcaklığında daha uzun süre dayanabiliyor.

Buna karşılık marul, maydanoz, dereotu ve roka gibi yeşillikler, buzdolabının sebzelik bölümünde daha uzun süre tazeliğini koruyabiliyor.

REKLAM

BUZDOLABINI AĞZINA KADAR DOLDURMAK

Buzdolabını boşluk kalmayacak şekilde doldurmak, soğuk havanın raflar arasında dolaşmasını zorlaştırabiliyor.

Hava akışının engellenmesi, bazı bölümlerin yeterince soğumamasına ve yiyeceklerin daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor. Ayrıca buzdolabının istenen sıcaklığı korumak için daha fazla çalışmasına yol açabiliyor.

SICAK YEMEKLERİ DOĞRUDAN BUZDOLABINA KOYMAK

Yeni pişmiş yemeklerin büyük ve sıcak kaplarla buzdolabına yerleştirilmesi, dolabın iç sıcaklığını geçici olarak artırabiliyor.

Bu nedenle sıcak yemeklerin küçük ve sığ kaplara bölünerek daha hızlı soğutulması önem taşıyor. Ancak bozulabilir yiyecekler oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemeli.

REKLAM

ARTAN YEMEKLERİ AÇIK KAPLARDA SAKLAMAK

Artan yemekleri üzerini kapatmadan buzdolabına yerleştirmek, hem koku yayılmasına hem de diğer yiyeceklerle temas sonucu bulaşma riskine yol açabiliyor.

Bu nedenle yemeklerin kapaklı saklama kaplarında veya üzerleri uygun şekilde kapatılarak muhafaza edilmesi öneriliyor.

MEYVE VE SEBZELERİ AYNI BÖLÜMDE TUTMAK

Elma, armut, muz ve avokado gibi bazı meyveler, olgunlaşma sürecini etkileyen etilen gazı salgılıyor.

Bu gaz, marul, brokoli ve salatalık gibi etilene duyarlı sebzelerin daha hızlı bozulmasına neden olabiliyor. Bu nedenle söz konusu meyve ve sebzelerin mümkün olduğunca ayrı alanlarda saklanması tavsiye ediliyor.

REKLAM

ESKİ ÜRÜNLERİ ARKA RAFLARDA UNUTMAK

Yeni alınan yiyecekleri sürekli ön raflara yerleştirmek, daha önce alınmış ürünlerin arkada unutulmasına neden olabiliyor.

Özellikle tüketim tarihi yaklaşan gıdaların ön tarafta tutulması, yiyeceklerin zamanında kullanılmasını kolaylaştırıyor. Yeni alınan ürünlerin arkaya yerleştirilmesi ise gıda israfını azaltmaya yardımcı oluyor.

BUZDOLABINDA HANGİ YİYECEK HANGİ RAFA KONULMALI?

Buzdolabının doğru düzenlenmesi, yiyeceklerin tazeliğini korumak ve çapraz bulaşma riskini azaltmak açısından önem taşıyor.

Üst raf: Pişmiş yemekler, hazır tüketilecek gıdalar ve artan yemekler.

REKLAM

Orta raf: Süt, yoğurt, peynir ve diğer süt ürünleri.

Alt raf: Sızdırmaz kaplarda saklanan çiğ et, tavuk ve balık.

Sebzelik: Yeşillikler ve buzdolabında muhafaza edilmesi uygun sebzeler.

Kapak rafları: Soslar, reçeller, içecekler ve sıcaklık değişiminden daha az etkilenen ürünler.